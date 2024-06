《晚安大小姐》空少都跳！暗寸乘客遲登機　網民：要在閘口播

《晚安大小姐》熱度不降,因魔性舞步同洗腦的「呀咧呀咧」興起,潮流席捲各個社交媒體,引得一眾名人翻跳,除了MIRROR姜濤同ATEEZ都跟跳,近日熱潮已席捲航空界,有空少更大改啜核歌詞,惹來網民激讚。



《晚安大小姐》是由韓國雙人組合ASMRZ創作,兩個人模仿日本執事,哄在深夜不好好睡覺,而是在玩電話的大小姐入睡,並說道「還不睡覺的話,我們就要開始跳舞了」。因為MV裏油膩魔性的舞步,加上執事經典的「呀咧呀咧」,引得不少人爭相模仿翻跳。除了香港同韓國的偶像組合,近日連大灣區航空的空少也加入跟跳行列,在各大社交平台如小紅書及Facebook等熱傳。

原版《晚安大小姐》是在哄不好好睡覺的大小姐,但空少版本巧妙地進行改動,内容改為勸導乘客準時上機,歌詞由「It's time to go to bed」改爲「It's time to get on board」。

另外,歌詞亦有提到在上機時間仍在逛免稅店,以及快遲到還在慢慢走的乘客,他們將「還不睡覺的話,我們就要開始跳舞了」的歌詞改爲「還不上機的話,我們就不讓你上飛機了」,」

除此之外亦有「還不上機的話,等你的機組人員,會哭的」,「呀咧呀咧,真係無你乎呀小姐」,「等等等等...全村人等緊你呀....發晒爛渣喇」表達機組人員在苦苦等待遲到的乘客,請求乘客準時上機,最後更在片段中推銷機票優惠,相當搞笑。

大灣區航空在各個社交媒體都有發佈《晚安大小姐》的影片,網民反應都頗爲正面,留言說「幾搞笑幾好呀」、「想指定要他們服務」,甚至有網民話要航空公司「整個mon起閘口播」,也有網民笑問空少是否被迫,「你們是抽籤抽中了吧」、「是怎麽説服你們出來跳的」。