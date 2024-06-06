《晚安大小姐》空少都跳！暗寸乘客遲登機　網民：要在閘口播

《晚安大小姐》熱度不降，因魔性舞步同洗腦的「呀咧呀咧」興起，潮流席捲各個社交媒體，引得一眾名人翻跳，除了MIRROR姜濤同ATEEZ都跟跳，近日熱潮已席捲航空界，有空少更大改啜核歌詞，惹來網民激讚。



《晚安大小姐》是由韓國雙人組合ASMRZ創作，兩個人模仿日本執事，哄在深夜不好好睡覺，而是在玩電話的大小姐入睡，並說道「還不睡覺的話，我們就要開始跳舞了」。因為MV裏油膩魔性的舞步，加上執事經典的「呀咧呀咧」，引得不少人爭相模仿翻跳。除了香港同韓國的偶像組合，近日連大灣區航空的空少也加入跟跳行列，在各大社交平台如小紅書及Facebook等熱傳。

原版《晚安大小姐》是在哄不好好睡覺的大小姐，但空少版本巧妙地進行改動，内容改為勸導乘客準時上機，歌詞由「It's time to go to bed」改爲「It's time to get on board」。

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另外，歌詞亦有提到在上機時間仍在逛免稅店，以及快遲到還在慢慢走的乘客，他們將「還不睡覺的話，我們就要開始跳舞了」的歌詞改爲「還不上機的話，我們就不讓你上飛機了」，」

除此之外亦有「還不上機的話，等你的機組人員，會哭的」，「呀咧呀咧，真係無你乎呀小姐」，「等等等等...全村人等緊你呀....發晒爛渣喇」表達機組人員在苦苦等待遲到的乘客，請求乘客準時上機，最後更在片段中推銷機票優惠，相當搞笑。

大灣區航空在各個社交媒體都有發佈《晚安大小姐》的影片，網民反應都頗爲正面，留言說「幾搞笑幾好呀」、「想指定要他們服務」，甚至有網民話要航空公司「整個mon起閘口播」，也有網民笑問空少是否被迫，「你們是抽籤抽中了吧」、「是怎麽説服你們出來跳的」。