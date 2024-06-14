台灣第一女優吳夢夢痛揭華語AV界崩壞中　苦勸這樣做才是唯一出路

有著「台灣第一AV女優」封號的吳夢夢，日前發文談到目前華語AV產業的現況，感嘆現在環境的衰退程度，猶如直接崩毀。



華語AV產業近一年大概是直接崩毀的程度 吳夢夢

吳夢夢表示，從2019年開始發展，到2021年達到顛峰，到2023年走向衰敗，因此現在有想要出道男女優，都會想要勸對方快逃，不過矛盾的點是，如果沒有這些願意出道的人，整個產業就根本不可能起死回生。

有著「台灣第一AV女優」封號的吳夢夢，日前發文談到目前華語AV產業的現況。（IG@monmon.tw）

吳夢夢表示，從2019年開始發展，到2021年達到顛峰，到2023年走向衰敗。（IG@monmon.tw）

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她接著更驚曝2022年女優一個月可以接10-22部片，現在則是2、3個月能接到一支片就要偷笑了。她更提出自己看法，目前現役女優轉自媒體才是最該做的事。

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