政府工｜6月19份政府工14K至133K！DSE學歷27K！天文台45K請小編

【政府工】政府早前公布公務員劃一加薪3%，而且加薪期追溯至4月1日，令一眾打工仔非常羨慕。公務員不單工作安穩，而且每年都會調整薪酬，是打工仔心中的鐵飯碗！公務員事務局本周（6月12至14日）公布了19份新政府工招聘，當中有10份更加是鐵飯碗（公務員職位）！當中民航處有1份超筍工，「見習航空交通管制主任」只需要DSE學歷，無需任何工作經驗月薪已達25K（頂薪30K），更加是鐵飯碗！



政府工【1】【民航處—見習航空交通管制主任】

月薪$25,395

截止申請日期：12/07/2024 23:59:00

+ 3

入職條件

（a） （i） 在香港中學文憑考試取得五科第3級或同等或以上成績，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或具同等學歷；或（ii） 在香港高級程度會考取得兩個高級程度科目及格，以及在香港中學會考取得另外三科（至少一科為數學、地理、物理或電腦） C級 / 第3級或以上成績，或具同等學歷；

（b） 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科達第3級或以上成績，以及中國語文科達第2級或以上成績，或具同等學歷；

（c） 能有效地以英語溝通；以及

（d） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

見習航空交通管制主任*主要接受可獲發航空交通管制等級的訓練；接受基本飛行知識訓練；以及執行與航空交通管制有關的工作，包括航空交通事務員的工作。須24小時輪班當值。*見習航空交通管制主任必須符合國際民用航空組織所訂定有關航空交通管制主任的體格標準要求。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘。試用期為三年，或該人員完成和通過部門第一個專科等級訓練課程並取得相關航空交通管制等級，以及能獨立執行該等級職務所需的時間，以較遲者為準，最長以五年為限。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

見習職級薪級表第11點（月薪港幣25,395元）至見習職級薪級表第14點（月薪港幣30,800元）

申請手續

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請書可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站 （https://www.csb.gov.hk）下載。

申請人須於2024年7月12日（星期五）或之前，把填妥的申請書親身遞交或郵寄到香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第五層人事科，信封面須註明申請的職位名稱。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。逾期遞交的申請、申請書資料不全，或以傳真、電郵方式遞交的申請書將不獲處理。

第一輪考試邀請信將以電郵方式送出，申請人須提供正確的電郵地址。如申請人未獲邀參加考試 / 面試，則可視作經已落選。

政府工【2】【土木工程拓展署—測量主任（工程） 】

月薪$24,380

截止申請日期：28/06/2024 23:59:00

+ 2

入職條件

（a）取得香港任何一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院頒發的測繪及地理資訊學高級文憑，或土地測量及製圖學文憑/高級證書，或具備同等學歷；

（b）符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

（c）在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

（a）執行工程測量職務包括實地測量，計算數據和繪圖；

（b）使用先進的電子儀器和廣泛地應用電腦，以製作優質的工程測量產品；以及

（c）協助訓練初級人員。獲取錄的申請人可能會派往其他政府部門，並可能須於建築地盤、斜坡、高空、交通繁忙的道路、陡峭和偏遠的地方工作或登上測量船工作，以及在惡劣天氣和海浪洶湧的情況下執行職務。獲取錄的申請人亦可能須於崎嶇的地勢攜帶重型測量設備，以及輪班當值或不定時工作，並執行緊急測量職務。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

總薪級表第9點（每月24,380元）至總薪級表第22點（每月47,795元） 。

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

（1） 填妥申請表格，並於6月28日或之前將其郵遞至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。請在信封面上註明「申請測量主任（工程）職位」。

（2） 於6月28日或之前透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

申請人須於2024年7月5日或以前把學歷資格的證書和修業成績副本（包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績副本）郵遞或電郵（電郵地址：appt3@cedd.gov.hk）至土木工程拓展署招聘組。有關文件信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工【3】【土木工程拓展署—見習測量主任（工程）】

月薪$16,025

截止申請日期：28/06/2024 23:59:00

+ 3

入職條件

（a）（i）取得香港任何一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院頒發的土地測量及製圖學證書，或具備同等學歷；或（ii）在香港中學文憑考試數學科的必修部份或延伸部份考獲第3級或以上成績，以及其他四科包括物理科考獲第2級或以上成績，或在香港中學會考的數學科考獲C級或以上的成績，以及在其他四科包括物理科考獲E級或以上的成績，或具備同等學歷；

（b）符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

（c）在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

接受為期三年的訓練，進行實地測量、地形測量，計算數據和繪圖，使用先進的電子儀器和廣泛地應用電腦，以及執行不同種類的工程測量職務。獲取錄的申請人可能會派往其他政府部門，並可能須於建築地盤、斜坡、高空、交通繁忙的道路、陡峭和偏遠的地方工作或登上測量船工作，以及在惡劣天氣和海浪洶湧的情況下執行職務。獲取錄的申請人亦可能須於崎嶇的地勢攜帶重型測量設備，以及輪班當值或不定時工作，並執行緊急測量職務。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

見習職級薪級表第4點（每月16,025元）至見習職級薪級表第6點（每月18,180元）

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

（1） 填妥申請表格，並於2024年6月28日或之前將其郵遞至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組 。請在信封面上註明「申請見習測量主任（工程）職位」。

（2） 於2024年6月28日或之前透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

申請人須於2024年7月5日或以前把學歷資格的證書和修業成績副本（包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績副本）郵遞或電郵（電郵地址：appt3@cedd.gov.hk）至土木工程拓展署招聘組。

政府工【4】【衞生署—副醫務化驗師】

月薪$32,430

截止申請日期：27/06/2024 23:59:00

+ 3

入職條件

（a） 持有香港理工學院╱理工大學的醫療化驗科學高級文憑，或持有根據香港法例第359章《輔助醫療業條例》可於醫務化驗師註冊名冊第I部分註冊的學歷，或具備同等學歷；

（b） 根據香港法例第359章《輔助醫療業條例》的規定，按註冊名冊第II部分在香港註冊成為醫務化驗師；

（c） 持有由香港醫務化驗師管理委員會簽發的有效執業證明書；

（d） 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科獲第「2」級或以上的成績，或具備同等成績；及

（e） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

（a） 執行一般及專門的化驗和試驗工作;

（b） 配製試劑及培養基;

（c） 協助評估化驗方法和設備、監測會影響公眾健康的傳染病及相關研究;

（d） 參與質素保證工作，實施化驗所的安全措施和設備的保養;及

（e） 代理醫務化驗師掌管醫務化驗所一個組別的工作。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

總薪級表第14點（每月港幣32,430元）至總薪級表第24點（每月港幣52,410元）

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

截止申請日期為2024年6月27日。申請者可親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組 ，信封面須註明「申請副醫務化驗師」。申請人若以郵寄遞交申請，信封上的郵戳日期將被視為申請日期。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

在網上遞交申請的人士，須在2024年7月4日或之前把所需的証明文件副本郵寄至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，並在信封及各証明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【5】【機電工程署—技工（電氣） 】

月薪$18,965

截止申請日期：27/06/2024 23:59:00

+ 2

入職條件

（a）（i）已完成完整的電氣工程學徒訓練或電氣工程的其他認可實務訓練課程；或

（ii）在電氣工程擁有最少四年工作經驗；及

（b）完成小六課程，或具同等學歷；及

（c）具備相當於小六程度的中英語文能力；及

（d）在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

技工（電氣）主要負責安裝、操作、修理、保養和大修發電裝置和設備，包括配電、污水處理設施、發電機、電動機、電子設備和儀器。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

總薪級表第5點（每月18,965元）至總薪級表第8點（每月22,895元）

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

申請書填妥後，須於2024年6月27日或之前郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組，請在信封面上註明「申請技工（電氣）職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【6】【食物環境衞生署—駕駛教練】

月薪$24,380

截止申請日期：28/06/2024 23:59:00

+ 3

入職條件

（a）

（i） 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

（ii） 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

（b） 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；

（c） 持有駕駛以下種類車輛的有效正式香港駕駛執照最少三年︰

（i） 私家車；

（ii） 電單車；

（iii） 私家巴士；及

（iv） 所有類型貨車；以及

（d） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

（a） 給予部門人員各類部門車輛的基本及高級駕駛訓練；

（b） 協助籌劃和舉辦各類部門車輛的駕駛訓練課程，供有關人員修讀；

（c） 與部門內各行動組及政府物流服務署聯絡，商討有關人員的培訓及考試排期事宜；以及

（d） 保存培訓及考試記錄。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

薪酬

總薪級表第9點（每月24,380元）至總薪級表第17點（每月37,585元）

申請手續

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

申請人須將已填妥的申請表格，連同申請人的香港駕駛執照副本及有關學歷的證明文件副本於2024年6月28日或之前送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組，請在信封面註明「申請駕駛教練職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）於2024年6月28日或之前作網上申請。

申請人如在網上遞交申請表格，須於2024年7月5日或之前把香港駕駛執照副本及有關學歷的證明文件副本送達下述聯絡地址，並在信封面及所有文件副本上註明網上申請編號。

政府工【7】【康樂及文化事務署—圖書館助理館長】

月薪$32,430

截止申請日期：27/06/2024 23:59:00

+ 2

入職條件

（1） 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

（2） 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績，以及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績；

（3） 在綜合招聘考試的能力傾向測試考獲及格成績；以及

（4） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

圖書館助理館長主要負責主管一所小型或流動圖書館，或協助督導圖書館服務小組或個別部門圖書館。

聘用條款

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

總薪級表第14點（每月港幣32,430元）至總薪級表第27點（每月港幣60,065元）

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。 該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年6月27日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請圖書館助理館長職位」

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 （https://www.csb.gov.hk） 作網上申請。

政府工【8】【康樂及文化事務署—高級技工（一般職務） 】

月薪$22,895

截止申請日期：27/06/2024 23:59:00

+ 1

入職條件

（a） 完成小學六年級教育或具同等學歷；

（b） 在下列工作中，至少有一項具備五年工作經驗 —

（i） 園務；

（ii） 樹木培植；

（iii） 飼養雀鳥和動物；

（iv） 場地管理；或

（v） 苗圃工作；

（c） 具備督導員工的潛質或能力；

（d） 中英文程度達小學六年級水平；以及

（e） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

（a） 擔任康樂助理員主管的副手；

（b） 就下列工作督導技工（一般職務）和其他初級員工—

（i） 擔任園務、樹木保養和花木種植工作；

（ii） 照料雀鳥和動物；

（iii） 設備和工具的小型維修；以及

（iv） 培植植物；

（c） 訓練技工（一般職務）和其他初級員工；以及

（d） 協助執法和維持秩序。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

總薪級表第8點（每月22,895元）至總薪級表第10點（每月25,815元）

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年6月27日或之前送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部8樓康樂事務部支援組聘用及編制小組，信封面須清楚註明「申請高級技工（一般職務）職位」。

申請人亦可透過上述網站作網上申請。

政府工【9】【破產管理署—二級破產管理主任】

月薪$32,430

截止申請日期：28/06/2024 18:00:00

+ 4

入職條件

（a）（i）持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，主修會計或法律，或具同等學歷；或

（ii）為香港會計師公會專業資格課程的註冊學生並已完成專業資格課程的基礎級別，或具同等學歷；或

（iii）在香港公司治理公會國際專業知識評審考試中取得及格成績，或同等成績；

（b）在綜合招聘考試能力傾向測試中取得及格成績；

（c）在綜合招聘考試兩張語文試卷（包括中文運用及英文運用）取得二級成績，或同等成績；以及能操流利廣東話和英語；以及

（d）在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

主要負責管理簡單或複雜程度較低的清盤／破產案，變現破產人或強制清盤公司的資產，把變現所得的收益分發給債權人，調查清盤公司／破產人事務，以及無力償債的原因及無力償債罪行；以及監察私營機構從業員在處理破產案及強制清盤案時所履行的法定職責和表現。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

總薪級表第14點（每月港幣32,430元）至總薪級表第27點（每月港幣60,065元）

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

已填妥的申請表格，須連同申請人的詳盡履歷表、公開考試成績單、大學成績單、有關專業資格證書及考試成績報告副本、就業紀錄連同詳細的職責說明、綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試（如有）成績通知書副本，於香港時間2024年6月28日下午6時或之前以郵寄方式或親身送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署十樓破產管理署人事組，並在信封上註明「申請二級破產管理主任」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止2024年6月28日後的一星期內，以付足郵費的郵遞方式把申請人的履歷表及上文（b）所列文件副本寄交聯絡地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號。

如在2024年6月28日後十個工作天後仍未收到簡覆／認收電郵，請致電2867 2444與破產管理署聯絡。

政府工【10】【環境保護署—環境保護主任（空氣質素模擬）（空氣質素分科） 】

月薪$60,065

截止申請日期：28/06/2024 23:59:00

+ 4

入職條件

（a）（ii） 持有本港大學頒授有關科學或工程學科的一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；並在畢業後取得三年與空氣污染有關的適當職責經驗，當中至少一年須與數值模擬流體動力學、大氣化學或污染物排放有關；或

（ii） 在一九七五年十二月五日之後，獲選為香港工程師學會相關專業界別的正式會員，或具同等資格，並在空氣污染方面，曾經接受培訓或具備適當職責經驗達三年，當中至少一年須與數值模擬流體動力學、大氣化學或污染物排放有關（不一定在成為會員後才取得）；

（b） 在綜合招聘考試的能力傾向測試試卷獲取及格成績；

（c） 符合語文能力要求，在綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得二級成績，或同等成績；以及

（d） 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責

（a） 研發、檢視和應用空氣質素數值模型，包括但不限於中尺度的氣象和空氣質素模型，空氣的區域擴散模型和計算流體動力學（CFD），以模擬香港空氣污染物的排放、擴散、傳輸通道、化學變化及沉積情況；

（b） 分析空氣質素監測數據及模型數據在本地及區域層面評估香港的空氣污染問題；

（c） 研發、檢視和應用創新的空氣監測技術，以提升部門空氣質素模擬和預測的能力；

（d） 研發及編制排放數據庫及應用適當空氣質素模型以支援空氣質素管理及政策制定；

（e） 就環境評論及環境影響評估，檢視及提供空氣污染模擬（數值及物理）的意見；以及（f） 運用空氣質素模型結果及其他相關資料預測每日的空氣質素健康指數。

聘用條款

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

薪酬

總薪級表第27點（月薪港幣60,065元）至總薪級表第44點（月薪港幣116,165元）

申請手續

申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局網頁下載。

申請人可 （a） 以郵遞方式把填妥的申請表格，連同要求的文件及補充資料表格，於2024年6月28日或之前寄交香港灣仔愛群道32號愛群商業大廈12樓環境保護署招聘課。請在信封面註明「申請環境保護主任（空氣質素模擬）（空氣質素分科）職位」；或

（b） 透過公務員事務局網頁（http://www.csb.gov.hk）於2024年6月28日或之前作網上申請後，把要求的文件及補充資料表格於2024年6月28日後的一星期內（即2024年7月5日或之前）以郵遞或電郵（appointments@epd.gov.hk）方式寄交環境保護署招聘課，並在信封（如適用）及文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

政府工【11】【政府統計處—行政助理】

月薪$27,820

截止申請日期：27/06/2024 18:00:00

+ 2

入職條件

（a） 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

（b） 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達到第3級或以上成績，或同等成績；

（c） 擁有良好的組織能力、溝通技巧及人際關係；以及

（d） 具備良好的中英文書寫及會話能力。

職責

（1） 協助進行招聘工作及處理聘任相關事宜；

（2） 協助處理財務及會計事務；

（3） 提供一般行政支援；

（4） 協調及安排宣傳活動；以及

（5） 執行其他指派職務。

聘用條款

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，為期約6至12個月。續約與否視乎受聘人的工作表現及屆時本處的服務需要而定。

薪酬

每月港幣27,820元

申請手續

郵寄V

網上V

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請，須將已填妥的申請表格，連同學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本，於2024年6月27日或之前送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓22樓政府統計處普查行政組 。請在信封面註明「申請行政助理職位」。

申請人亦可透過公務員事務局網頁（https://www.csb.gov.hk）的網上申請系統作網上申請。如網上遞交申請，必須在2024年6月27日或之前把學歷的證書和修業成績表副本及／或技術資格的證書和修業成績表副本送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓22樓政府統計處普查行政或發送電郵至26c_cas@censtatd.gov.hk。請在信封面或電郵標題註明「申請行政助理職位」及在信封面或電郵中和文件副本上註明網上申請編號。

政府工【12】【機電工程署—助理項目主任】

月薪$32,965

截止申請日期：27/06/2024 23:59:00

+ 3

入職條件

（a）（i）持有由香港任何一所理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院頒發的工程（電機、機械、汽車、電子、電腦、資訊科技或屋宇裝備學科）高級文憑，或具同等學歷；並在取得有關資歷後，具有至少三年上述工程範疇的全職工作經驗；

（a）（ii）持有由香港任何一所理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院頒發的工程、科學或科技範疇的高級文憑，或具同等學歷；並在取得有關資歷後，具有至少五年與機電工程範疇［包括電機／機械／屋宇裝備／電子／資訊／生物醫學系統和設備或汽車］有關的創新科技項目、資產數碼化、人工智能、數據分析、機械人技術、預測性維修或能源管理範疇的全職工作經驗；以及

（b）符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科取得第2等級或以上成績，或具備同等成績。申請人如在最近三年內有創新科技相關工作經驗，可獲優先考慮。

職責

（a） 協助高級人員進行與多項機電系統和設備有關的可行性研究、調查、分析、報告撰寫、設計、安裝、操作、檢查、測試、校驗及維修保養；

（b） 在設計、採購、評估、項目管理和其他技術服務方面提供技術支援；

（c） 協助管理合約及監督承辦商的員工；

（d） 執行行政工作，包括管理工場、擬備分析和調查報告；

（e） 在管理和執行創新科技項目方面提供技術支援；

（f） 協助推行機電資產數碼化計劃；以及

（g） 執行上司不時指派的其他職務。

聘用條款

獲取錄的申請人將按為期一年的非公務員合約條款聘任。續約與否視乎部門的服務需要及受聘人的工作表現及操守行為而定。

薪酬

每月港幣32,965元

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請人可向民政事務總署各區民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格，亦可從公務員事務局網站下載申請表格。

如親身或以郵寄方式遞交申請書，須附上履歷和所需證明文件副本，並須於2024年6月27日或之前送達香港九龍啟成街3號7樓機電工程署招聘及升任組。信封面須註明「申請助理項目主任職位」。

申請人亦可經由公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。網上遞交申請，須於2024年7月4日或之前，以郵寄方式或親身將詳細履歷和所需證明文件副本送達香港九龍啟成街3號7樓機電工程署招聘及升任組。信封面和證明文件副本上須註明網上申請編號。

政府工【13】【環境保護署—高級項目經理（減廢及社區回收） 】

月薪$133,090

截止申請日期：28/06/2024 23:59:00

+ 4

入職條件

（a） 持有本港大學頒授的學士或以上學位，或具備同等學歷；

（b） 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2級或以上，或同等成績；

（c） 具備最少15年擔任高級行政職位的管理經驗，曾於政府或公營機構內從事人力資源管理、財務和預算事務、品行和紀律事宜及政府部門或公營機構間的聯絡工作佔優；

（d） 對政府的招聘及委任事宜的規則和規例有一定認識，以及了解香港的減廢及社區回收措施者佔優；以及

（e） 具備較強的分析和組織能力，良好的溝通和社交技巧及獨立工作的能力。

職責

（a） 監督有關分科招聘合約僱員事宜、後續人事服務和其他與委任、離職、支薪、續約、品行和紀律及員工投訴等相關的行政工作；

（b） 協助管理有關分科的財政資源，包括準備預算及管控開支；

（c） 協調和整合新開支措施，並與相關人員協商財務和物料供應事宜；

（d） 處理有關分科的人力資源管理事宜，例如就管理員工的工作表現向相關人員提供建議和指導，以及處理架構重組和人事調配計劃；

（e） 處理有關分科的大廈管理和辦公地方相關事宜；

（f） 督導約30名支援員工團隊；以及

（g） 執行上級指派的其他職務。

聘用條款

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

薪酬

月薪港幣133,090元

申請手續

申請書可於民政事務總署各區民政事務處的民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站下載。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年6月28日或之前送達香港九龍九龍灣常悅道11號新明大廈5樓環境保護署減廢及社區回收組，信封面須註明「環境保護署高級項目經理（減廢及社區回收） 」申請人請盡量在申請書內提供電郵地址。

申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【14】【路政署— 圖像設計師】

月薪$35,000

截止申請日期：28/06/2024 23:59:00

+ 3

入職條件

（a） 持有香港大專院校頒授的認可高級文憑╱認可副學士學位，主修藝術╱設計或相關學科，或具備同等學歷；

（b） 於取得上述學歷後具備至少五年為刊物及宣傳資料提供創作意念、平面設計和版面編排的全職工作經驗。應徵者如具備相類性質的工作經驗，亦會獲得考慮。如具備為政府部門提供刊物及宣傳資料平面設計服務的相關經驗則更佳；

（c） 通曉Adobe Illustrator、Photoshop、InDesign、Corel Draw、Microsoft PowerPoint、Microsoft Word等電腦軟件及中文文書處理的知識，並具備實際應用經驗。如具備根據數據集製作資訊圖表及繪製資訊圖像地圖等方面的實際經驗則更佳；及

（d） 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上，或同等成績。

職責

（a） 為刊物及宣傳資料提供創作意念、平面設計、版面編排、美術設計、電腦圖像及資訊圖表；｜

（b） 為道路構築物提供主題設計；

（c） 提供具吸引力、感染力和簡單易明的設計及圖像；及

（d） 協助執行獲指派的其他的職務。

聘用條款

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期一年。獲聘任者須於2024年11月上任。

薪酬

每月35,000元

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請書可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

已填妥的申請表，須連指定學歷資格證明文件、就業記錄、其他證明文件及個人履歷，在2024年6月28日或之前送達九龍何文田忠孝街88號何文田政府合署5樓路政署招聘及編制組 ，並在信封上註明「申請圖像設計師職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請， 並於2024年6月28日或之前指定學歷資格證明文件、就業記錄、其他證明文件及個人履歷，郵寄至九龍何文田忠孝街88號何文田政府合署5樓路政署招聘及編制組或電郵至路政署招聘及編制組（電郵地址:hqane@hyd.gov.hk），並在信封面／電郵標題中及各證明文件副本上註明「申請圖像設計師職位」及網上申請編號。

政府工【15】【民政及青年事務局—總行政經理（婦女及家庭事務） 】

月薪$123,980

截止申請日期：27/06/2024 17:00:00

+ 5

入職條件

（a） 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

（b） 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科取得第3級或以上成績，或具備同等學歷；

（c） 在取得上述學歷後，具備至少12年全職工作經驗，當中最少5年需全職擔任高級行政職位，並且是在政府/非政府機構/公營機構中負責開發和管理宣傳計劃、與持份者交流活動、公共關係、市場推廣和/或大眾媒體傳訊的相關工作；

（d） 具備充足的經驗和能力應付策略規劃、制訂預算、推行活動計劃、聯絡持份者和管理活動項目的工作；

（e） 具備豐富的規劃和執行策略性推廣和宣傳活動的經驗，具推行實體及線上模式活動經驗者佔優；

（f） 熟悉政府、非政府機構和公營機構的性質、工作和運作；

（g） 具備極佳的策劃、組織、分析和人際技巧，並能在壓力下獨立處理工作；

（h） 具備優良中英文書寫能力，並能操流利粵語、普通話和英語；及

（i） 熟識電腦應用，包括操作微軟的Word、Excel、PowerPoint和中文文書處理軟件。

職責

（a） 籌劃大型活動／項目，包括制定細節、監察推行進度和落實相關活動及項目等；

（b） 開發及管理網站，包括但不限於擬訂和更新網站內容、協調不同政府決策局／部門提供／更新相關資訊、與承辦商保持聯絡並監督其工作等；

（c） 策劃、協調及執行與家庭及婦女發展有關的宣傳和推廣計劃，透過社交媒體平台或其他適用平台作出宣傳、統籌宣傳短片和其他物品的製作等；

（d） 籌劃和推行措施和計劃，包括資助計劃／先導計劃、制定持份者參與活動策略、建立和維持與持份者團體和社區的聯繫、通過社交媒體和其他適用平台推廣計劃／措施、監督相關的表現指標等；

（e） 監督措施和計劃的預算制訂和監察工作，以及組內一般行政事宜，包括督導下屬執行職務；及

（f） 執行上級指派的其他職務。

聘用條款

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約期為24個月。續約與否視乎服務需要及受聘人工作表現而定。

薪酬

每月123,980元

申請手續

郵寄✔

網上❌

申請書可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

已填妥的申請書，須連同（i） 應徵者所有全職工作的詳細職責說明，尤其是入職要求所提及的工作經驗；及 （ii） 修業成績表副本、學歷證書副本和工作經驗證明文件副本於截止申請日期或之前以下列其中一種方式遞交：

（1） 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部西翼13樓民政及青年事務局婦女及家庭事務部。信封面請註明「申請總行政經理（婦女及家庭事務）職位」；或

（2） 投入民政及青年事務局設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱。信封面請註明「申請總行政經理（婦女及家庭事務）職位」。投遞箱的擺放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午8時至晚上7時，2024年6月27日擺放至下午5時為止。

政府工【16】【香港天文台—社交媒體主任】

月薪$45,640

截止申請日期：26/06/2024 23:59:00

+ 4

入職條件

（1） 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，以主修新聞學、傳理學、創意媒體、市場學、公共關係為佳，或具備同等學歷；

（2） 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或同等成績；

（3） 在取得上述學歷後，具備最少三年於大型機構負責多媒體、網絡出版及市場推廣、公眾參與項目、新聞傳播、公共關係或企業通訊方面的全職工作經驗；

（4） 在取得上述學歷後，具備最少兩年於大型機構負責發展及管理社交媒體平台，利用社交媒體、以及互動、數碼及/或手機程式從事市場推廣、推動公眾參與的工作；

（5） 熟悉如何在社交媒體平台（如Facebook、Instagram）設計、製作內容及推出公眾參與活動；

（6） 熟悉資訊科技，並擅長社交媒體及多媒體的工具（包括文字處理、試算表、簡報軟件、圖像設計及影片編輯軟件如Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects等）；

（7） 具備良好的溝通、組織及表達技巧以及良好的中英文書寫及說話能力；及

（8） 對氣象有相當興趣及了解天文台的核心服務。

職責

（1） 探索、發展及設立新的天文台社交媒體平台。

（2） 管理天文台的社交媒體平台。

（3） 設計、製作、發布社交媒體內容，包括文字、信息圖、影片、動畫、劇本／故事等。

（4） 利用社交媒體推廣天文台服務、宣傳防災意識和鼓勵公眾參與等活動。

（5） 協助監察與天文台相關的新聞和信息，擬定回應方式及信息發放。

（6） 執行其他天文台的相關職務。

聘用條款

獲錄用者將會按為期一年之的非公務員合約條款聘用。

薪酬

每月港幣45,640元

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

所有申請人（不論以親身、郵寄或以網上方式遞交），均須提供有關學歷證書副本、修業成績表副本、相關語文能力證明文件副本及相關工作經驗的證明文件副本，並於2024年6月26日或之前郵寄至下述九龍尖沙咀彌敦道134A號香港天文台人事組。信封面須註明「申請社交媒體主任」及網上申請編號（只適用於網上申請人）。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人請盡量於申請書內提供電郵地址，作聯絡和通知用途。

政府工【17】【投資推廣署—高級副總裁（金融科技）】

月薪$65,875

截止申請日期：27/06/2024 17:00:00

+ 4

入職條件

（a） 具備五年在金融服務或金融科技行業／專業商業服務公司／市場推廣公司取得的客戶管理或業務拓展的全職相關工作經驗，或五年外來直接投資推廣／經濟發展的全職工作經驗；

（b） 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修工商管理、財務／金融、計算機科學、數學、經濟、國際市場學或相關科目者為佳。持有深造學位者更佳；

（c） 具備金融科技業界、人工智能、區塊鏈、網絡安全、綠色金融科技、保險科技、支付方式及技術、合規科技或財富科技的良好知識及充分理解；

（d） 具備市場推廣及活動統籌經驗更佳；

（e） 在香港及／或海外的金融科技初創公司業界擁有廣泛業務網絡者更佳；以及

（f） 中英文書面溝通技巧良好，亦須操流利廣東話、普通話及英語。通曉其他語言者更佳。

職責

（a） 協助推行策略及業務計劃，吸引內地及海外金融科技公司、人才及企業家來港，推動香港成為全球金融科技中心；

（b） 為一站式服務平台提供支援，方便金融科技公司在香港開設及拓展業務，並轉介它們與相關人士作進一步聯絡；

（c） 建立廣泛業務網絡及資料庫，方便團隊與金融科技初創公司及香港金融科技界的主要持分者緊密合作，並出席金融科技活動，與主辦機構及持分者交流；

（d） 與香港及海外的團隊成員緊密合作，支持在香港及其他地區舉辦的巡迴展覽及贊助活動，以推行金融科技措施；

（e） 蒐集及分析市場資訊及其他資料，以累積市場知識，並就改善香港作為亞洲領先金融科技中心的競爭力和吸引力提出建議；以及

（f） 處理團隊內的財政預算及資源管理的行政工作，及執行上級指派的其他職務。

聘用條款

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月。視乎申請人的良好工作表現，期滿後投資推廣署可酌情延長合約，惟累計不超過24個月。再次續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

薪酬

港幣65,875元

申請手續

郵寄❌

網上✔

申請人必須於2024年6月27日下午5時正（香港當地時間）或之前遞交以下文件：

（a） 詳細説明為何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

（b） 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

（c） 透過公務員事務局互聯網站 （http://www.csb.gov.hk） 的網上申請系統遞交網上申請。

如在2024年6月27日後七個工作天仍未收到認收／確認電郵，請致電3107 1073或發送電郵到job@investhk.gov.hk與投資推廣署聯絡。

政府工【18】【工業貿易署—一般文員】

月薪$14,400

截止申請日期：28/06/2024 18:00:00

+ 2

入職條件

（a）在香港中學文憑考試或香港中學會考五科考獲第2級或E級或以上成績，其中包括中國語文科、英國語文科及數學科，或具同等學歷；

（b）具備至少兩年全職文書工作經驗；

（c）具備良好電腦知識及技能，包括辦公室文書軟件（例如：MS Word 及 Excel）及中文輸入法；及

（d）具備基本的中英文書寫和溝通能力。

職責

（a）履行一般文書職務，例如：一般行政及後勤支援、辦公室設施、人事、財務及資訊科技；

（b）處理申請，包括：審核、資料輸入及跟進申請進度；

（c）履行提供客戶服務的職責，包括：在客戶服務櫃台當值和處理公眾查詢；

（d）擬備和編製統計報告和圖表供分析用；

（e）提供一般文書支援，例如資料輸入、歸檔、影印、列印和郵寄信件；及

（f）處理其他被指派的職務。

聘用條款

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款聘任，任期最長12個月。續約與否視乎部門的運作需要及受聘人的品行和工作表現而定。

月薪

港幣14,400元

申請手續

郵寄✔

網上✔

申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取及可從公務員事務局網站下載。

填妥的申請表格連同學歷證書／成績單及工作證明文件副本，須於截止申請日期或之前（信封上的郵戳日期將會視作申請日期），以郵遞方式寄往香港九龍城協調道 3 號工業貿易大樓 1703 室工業貿易署人事處。請在信封面上註明「申請一般文員職位」。申請人請盡量於申請表格內提供一個電郵地址。親身方式遞交不會受理。

政府工【19】【康樂及文化事務署—合約救生員】

月薪$21,755起

截止申請日期：18/07/2024 23:59:00

+ 3

入職條件

（一）持有香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書；

（二）持有聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員；未持有有效急救證書的申請人仍可申請季節性救生員）；

（三）中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷；

（四）通過游泳與技能測試；以及

（五）通過視力和顏色分辨能力測試。

職責

（一）在康樂及文化事務署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全；

（二）拯救遇溺泳客；

（三）維持秩序；以及

（四）保持場地清潔。

聘用條款

獲聘者將按非公務員合約條款聘用，合約期一般為兩年（合約全年救生員）或由三月中旬至十月泳季期間（季節性救生員）。

薪酬

合約全年救生員：

月薪港幣21,755元（持有泳池救生章）

月薪港幣22,755元（持有沙灘救生章）

月薪港幣22,795元（持有泳池救生章及沙灘救生章）

季節性救生員（二Ｏ二四年泳季）：

月薪港幣21,455元（泳池）

月薪港幣22,455元（泳灘／水上活動中心）

時薪港幣110元（泳池）

時薪港幣115元（泳灘／水上活動中心）

申請手續

郵寄✔

網上❌

申請人須把填妥的申請表格，連同有關拯溺證書（泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書）及急救證書（如適用）的副本，在2024年7月18日前以親身或郵寄方式交回香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部支援組聘用及編制小組。請在信封面上註明「申請合約救生員職位」。

申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站下載。

（全文完）