日本浸温泉苦主遇「偽娘」亂入 女生都被看光！旅館回覆令人震驚

不少港人愛到日本旅行，尤其踏入秋冬前往溫泉旅館，享受「一泊二食」行程兼浸温泉。不過近日一名女網友在社交平台發文，分享她在日本四國旅遊時的恐怖經歷，指在飯店女湯泡溫泉時，竟遭到一名貌似「偽娘」的男性闖入，導致在場所有女性在全裸狀態下被「看光」，而飯店的回覆更令人無奈！



女湯突發現不速之客

事主在Threads發文表示，日前她赴日本四國旅遊，入住當地一間飯店並前往附設的大浴場享受女湯。正當她放鬆身心之際，一名身形及樣貌引起她注意的「女性」進入了浴場。這名「女生」進入女湯後，在池內「不斷換位置」，還戴著黑框眼鏡到處看。期間女事主還跟他一起泡露天浴池，更對到眼，「現在想起來超級不舒服。」

事主憶述，當時她以為對方只是長得比較中性的女生，直到女團友在討論對方沒有胸部，加上走路一直拿毛巾遮下體，才心生起疑，於是去跟職員反映，結果揭發對方果真是男人。

飯店雖然有報警，警方筆錄到凌晨兩點，飯店經理也對她們口頭道歉，但卻表明不能防範，因為飯店不能對每位旅客做檢查。事主惟有在帖文温提各位去日本泡溫泉的女生要小心，去泡湯時要注意有沒有可疑人士，「我們只能自己當柯南，但我跟其他在場的女生都已經被看光了。」

網民震怒：這是犯罪行為！

帖文一出即在Threads瘋傳，引起大量網民熱議。絕大多數網民對該名男子的行為表示強烈譴責，認為事件「太噁心」和「恐怖」，事件令人心理創傷很大。不過也有網民認為「生理男心理女」沒有錯，「要是他去男湯被性侵了，你們這些女生要負責嗎？」

其實 ，日本有沒有法律規定，泡溫泉要不要照生理性別區分呢？翻查資料，厚生勞動省（類似香港衛生署）曾發出正式通知，明確指出「關於男女的區分，應以身體特徵（生理性別）作為判斷依據」，並強調是基於維持公共風紀與道德的考量，並非依據個人的性別認同（心理性別）。因此，即使某人心理認同為女性，只要生理特徵是男性，就禁止進入女湯。

最高可判3年以下有期徒刑

若違反規定擅闖異性浴場，主要會觸犯以下刑事法律，並可能遭到逮捕：

建造物侵入罪（刑法第130條）： 這是最常見的逮捕罪名。由於浴場管理方通常禁止生理男性進入女湯，故此行為構成「違背管理者意願的侵入」。若入罪最高刑罰是判 3年以下有期徒刑 或 10萬日圓以下罰金。

根據資料， 2023年11月，日本三重縣就有一名43歲男子自稱「心靈是女性」闖入溫泉女湯，即被警方依「建造物侵入罪」現行犯逮捕。

輕犯罪法（第1條第32號）：無正當理由進入禁止進入之場所。最重罰則是拘留（1日以上30日未滿）或 科料（1,000日圓以上1萬日圓未滿）。

各都道府縣都設有「迷惑防止條例」，禁止在公共浴場偷窺或在此類場所做出令人羞恥、不安的行為。觸犯法例者須視乎各地區規定，通常為6個月以下有期徒刑 或 50萬日圓以下罰金。

資料來源：threads、厚生勞動省