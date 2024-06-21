日本辣媽「無碼擠奶」教學短片瘋傳　直接拉起衫露點被質疑有目的

日本一對外型亮麗的年輕媽媽，近日在YouTube頻道分享使用手動吸乳器的教學影片。其中一支影片3月底上傳後，觀看次數已經破7百萬。



由於兩人在沒有馬賽克的狀態下，直接露出乳房進行教學，許多網友在影片下留言表示「感謝分享，很有幫助」、「我最近要成為新生媽媽，學到一課」，但也有人質疑影片有其他意圖，批評「至少該馬賽克才對」。

日本辣媽教學使用擠奶器。（YT@子育てガジェット通信）

日本辣媽教學使用擠奶器。（YT@子育てガジェット通信）

【圖輯】點圖放大看相關畫面👇👇👇

+ 7

YouTube頻道「育兒工具通訊」（子育てガジェット通信）3月與4月分別上傳兩條片，由年輕媽媽香奈與香澄，分享使用手動吸乳器的教學。影片中表示，許多新手媽媽不知道該如何使用手動吸乳器，特地拍攝這2支詳細教學影片。

【相關圖輯】新手媽媽餵哺母乳「噴血柱」擠出草莓奶：比剖腹產傷口痛100倍…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

新手媽媽餵哺母乳「噴血柱」擠出草莓奶：比剖腹產傷口痛100倍…（IG@juliamisakii）

+ 16

在兩條片中，香奈與香澄都在簡單介紹使用的手動吸乳器後，大方地拉起衣服、直接露出胸部，從各種角度介紹使用方法，由於影片中除了香奈的臉部之外，沒有加上任何馬賽克，引發話題。

該頻道上傳的首支影片觀看次數已破700萬次。許多網友表示：

「我的孩子快出生了，這支影片很有幫助」

「謝謝分享教學，獲益良多」

「雖然我是新手爸爸，但還是很感謝妳們」

但也有網友質疑影片根本有其他用意，傻眼表示

至少加個馬賽克吧

延伸閱讀：

台灣餐飲集團「震撼倒閉」！老闆上班一半跑了 500名員工失業

【本文獲「TVBS」授權轉載。】