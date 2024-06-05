深圳南山深港花卉中心賞花逛小店歎下午茶　公主後花園打卡停不了

陽光正暖的午後，我跟隨春花盛開的蹤跡，來到了深圳南山區的「深港花卉中心」，賞花品茶，逛一些販賣美好的花店。



深港花卉中心坐落於南山西麗，被許多人稱為買花性價比最高的地方，花卉、綠植、多肉、盆景、陶器……應有盡有。這裏也不止賣花，還有一些創意花園咖啡廳和工作室，我們精心挑選了4家好逛店鋪，分享給你。

深港花卉中心

地址：深圳南山區西麗街道沙河西路4811號

交通：公交至報恩福地站，可直達深港花卉中心門口



1. 南法假日花園：Lamant Manor已聞花名 關於藍

提到深圳的精緻小店，許多人都會想到「L'amant Manor已聞花名·關於藍」，近期它家的南山新店更是小紅書的流量收割機，以如夢似幻的花園場景和精緻下午茶，吸引了許多人紛至沓來。

走進店內，便會覺得一腳踏進了春天，店內以藍紫色的繡球花為主角，營造出一片絢麗爛漫的花海盛景，頗有種南法假日風情的意境。

+ 12

法式夢幻噴泉

陽光下，被鮮花簇擁的天使噴泉輕濺起舞，與瀰漫的霧氣交織在一起，共同編織成一幅夢幻而浪漫的畫卷，在這裏整個人都會被周圍景色徹底治癒，不由得慢慢地沉浸下來。

人在景中，景在窗中。一扇如同莫奈花園再現的窗景是整個空間的亮點，身處其中完全被花海環繞，快來解鎖一組春日大片吧。

輕聲踏足於二層的小木屋，綠意盎然的植物點綴其中，每一處細節都彷彿在低語訴説着生活的詩意與浪漫。

春日午後，約兩三好友一同前往這座秘密後花園，品味一杯特調果汁，搭配精緻誘人的甜品小食，簡直是視覺和味覺的雙重享受。

L'amant Manor已聞花名·關於藍

營業時間：下午茶10:00-17:30；晚餐17:30-22:00

地址：深港花卉中心E15號



2. 貓狗雙全咖啡館：自由生長植物工作室

有花有草，有貓有狗，有咖啡也有茶。

深港花卉中心裏藏着一家滿屋植物和狗狗貓咪的咖啡花店，坐擁一方小院，這裏絕對稱得上是喜靜人士的寶藏好去處，同時也是自然愛好者的聚集地。

500m²複合空間

自由生長是一家充滿創意和藝術感的園藝工作室，於現代城市中的人們而言，它不僅販賣植物與咖啡，也是在販賣藝術與生活。

在這間充滿創意的工作室內，景觀展示區、休閒區、植物展銷區、水吧、露台花園、授課區、餐區、茶室、會客區……每一寸空間都有植物相伴，使得每一次呼吸都彷彿沉浸在大自然的懷抱中，成為一種享受。

+ 7

在這樣一片充滿生機的綠色森林中，被6隻狗狗和3隻貓咪包圍，品嚐一杯香濃咖啡或淡雅清茶，感受一份遠離喧囂都市、迴歸內心寧靜的獨特體驗。

在自由生長植物工作室，每一株精心培育的植物、每一隻悠閒自在的寵物，都在訴説着關於生命力、自由精神的故事。

自由生長植物工作室

營業時間：09:00-20:00

地址：深港花卉中心S05-1



3. 古着花藝工作室：烏鴉的花園

烏鴉的花園，是一家可以喝下午茶的花園設計工作室，它隱藏在花卉中心B區街尾的位置，若不特意尋找，第一次來逛可能會忽略。

一踏入門口，便彷彿穿越到了一個法式復古的小型花園，佈滿了繡球花海和多肉植物，店主會根據季節變化精心佈置園藝景觀，讓每個來訪者都能見到不同的景色。

+ 4

復古老洋房

推開花園旁邊的一扇側門，室內的裝潢佈置也別有洞天，木質傢俱在昏黃燈光的映照下散發出温馨的氣息，每一件小巧精緻的藝術品、古着家居都被賦予了獨特的生命力。這裏與其説是一個花園，不如説是一座充滿故事的老洋房更為貼切。

你能看到的一切，除了CD都可以賣，都是我們自己淘的孤品。

這家特別的工作室並不設預約門檻，也不強制消費，想進去拍照就可以進去拍照。店內的茶杯、家居都是店主從世界各地淘回來的孤品，除了那面珍藏的CD牆外，大多都可售賣。

烏鴉的花園

營業時間：09:00-19:00

地址：深港花卉中心J區15號



4. 治癒生活工作室：微風生活

微風生活是店主在深港花卉中心開的新店，這裏不僅售賣植物，更是將植物、傢俱和咖啡結合一體，處處充滿對生活的熱愛。

在這裏，花卉的佈置不拘泥於傳統的固定搭配，每一種植物都隨性而富有靈性，巨大的散尾葵在光影下搖曳生姿，別緻的苔蘚景觀吸引路人駐足觀賞。

+ 4

陶藝·器物

在植物和傢俱的空間架構之外，陶藝師親手創作的各種瓷器更是這裏的亮點，精細繪製圖案的款式，釉燒後的隨機色彩紋路，留存了更多手工温度。

除此之外，店內還售賣各式手工織物和手沖咖啡，閒暇時不妨來這逛逛，送給自己一份不期而遇的小驚喜。

店主希望建造一個不只是買賣關係的場所，而是每個人都能在這裏找到心靈慰藉的小花園，享受花草帶來的愜意與愉悦，讓自然之美真正融入到每個人的日常生活之中。

微風生活

營業時間：08:30-19:00

地址：深港花卉中心S01-02



文藝、自然、復古……每一家花店都有着不一樣的靈魂，在一眼望見的盎然春意中，感受與自然同頻呼吸的快樂。

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