深圳南山｜歡樂海岸最新全感VR元宇宙樂園　X-META投入蒼蘭訣世界

各位地球旅客，時空裂縫已出現！華南首家3000㎡+全感VR元宇宙樂園「奇境穿越X-META」落地深圳南山區歡樂海岸，即將開放體驗，準備好體驗超沉浸的時空旅行了嗎？



此次深圳的樂園面積升級至3000㎡，還增加了更多互動環節和高科技體驗。趕快前往解鎖VR3.0全新互動玩法，真人NPC演繹、真實全感模擬……帶你沉浸式開啓一場異世界奇遇之旅！

拿下點評上海四榜TOP 1 全感VR元宇宙奇幻樂園，有多好玩？👇👇👇

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在上海，「奇境穿越X-META」已成為年輕人最喜愛的文化消費目的地之一，成功斬獲美團點評人氣、銷量、好評、回頭客四榜Top。作為魔都全感VR體驗的代表，它憑藉其獨特的沉浸式感官體驗和高科技互動，迅速俘獲了無數粉絲的心。

在小紅書上，超多用户分享了他們在「奇境穿越X-META」的奇妙體驗，從VR探險到沉浸式互動，每一刻都讓人驚喜連連。它究竟有什麼獨到魅力？快來跟我們一起「雲」逛一下這個「元宇宙奇幻樂園」吧！

全感VR+沉浸互動演藝+刻本殺+6D電影+主題樂園+遊戲+密室逃脫

前方抵達異世界！從入場換裝開始，戴上VR頭盔，打通視、聽、嗅……全感6覺，宏大的場景還原度拉滿，數碼+真人npc的對話互動就在耳畔……

VR3.0模式讓你想不沉浸都難，瞬間進入360°超真實場景，震撼壯觀！跟隨緊湊的劇情，彷彿自己真的穿越到了異世界，成為了故事主角！

盡情冒險吧！

穿越異次元第一站：到大唐盛世守護神都陽

「異世界穿越」第①站，我們來到了公元698年的神都洛陽，女皇武則天將在盂蘭盆節舉行燃燈大典，平靜之下暗潮湧動，一場陰謀即將拉開序幕？

抽取自己的身份牌，高秉燭（真人NPC）正在進行沙盤講解，我們化身神秘組織成員「不良人」，在這30k㎡的洛陽城內展開行動、迎接一場守護神都的任務挑戰……

帶上VR眼鏡，伴隨着一聲聲驚呼，壯觀的大佛雕像、繁華的神都街市、巨大的慶典花燈……我們真的看到了那個想象之中的洛陽城！

牡丹樓內，神都花魁一舞動四方，正在欣賞美貌，近在咫尺處，卻聞到一股異香？連花魁身上的脂粉香都還原了！

在戰鬥追逐中，走過高空懸橋、坐船在湍急河流中顛簸…緊張又真實！這次是真的突破「次元壁」了！

體驗時長60分鐘



戰鬥結束，快來看看觸發了哪些彩蛋吧？本場參與選手，都能獲得紀念獎品，MVP選手還能獲得頭籌獎狀、各種消費優惠券哦~儀式感滿滿！

結束後意猶未盡？這裏還是隱藏的拍照聖地，與顏值超高的遊戲角色合影，大片秒拍到手，票圈九宮格，已就位！

這誰看了不心動？快找朋友一起來打卡吧~

穿越異次元第二站：四大異次元冒險 腎上腺素飆升

穿越第二站，我們將在《火星營救·全感VR》、《崑崙迷宮·全感VR》、《末日歷險·全感VR》、《大唐奇遇記·全感VR》的異次元世界中進行每場30分鐘的「四連快穿」，不同的故事、不同的場景，卻是一樣的刺激驚險！👇👇👇

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1. 火星營救

首先來到2071年的火星，人工智能覺醒，地球將經歷一場毀滅性的災難……危在旦夕之時，我們化身精英小隊穿越到火星，開啓一場代號為「末日營救」的行動！

蒼涼壯闊的火星景象，猶如來到了「荷里活級大片」。面對未知的機器怪物，如何舉起武器保衞同伴？

2. 崑崙迷宮

轉眼又走進崑崙神宮的世界，和隊友並肩站在雪山之巔，震撼效果和實景體驗讓體驗者身臨其境！

勝似《鬼吹燈》的奇幻經歷，密室尋寶、探秘，與敵人近在咫尺……一幕幕情節推動向前，緊張環節接踵而至，每一part都腎上腺素拉滿！

3. 末日歷險

還有2199年的末日世界！微恐，膽小慎入！生化實驗泄露導致大量人類感染喪屍病毒，破敗的地鐵站，處處透着陰森氛圍。

作為特警小隊，想把血清成功押送到軍方實驗室，需要面對一羣羣的喪屍圍攻，滿屏「血漿」視覺衝擊，甚至帶着幾分爽感！究竟有多好玩？就等你來親自挑戰啦！

4. 大唐奇遇記

最後在《大唐奇遇記·全感VR》經歷奇幻歷險，體驗到竹筏激流、熔岩火山，觀看游龍追月、花魁跳舞，一秒穿越回大唐盛世繁華！

還有《蒼蘭訣》、《冰雪山海志》

此外，根據爆火ip《蒼蘭訣》改編的全感VR元宇宙裏，小蘭花陪同眾人在命簿的引導下，前往司命殿、水雲天、息蘭聖地尋求眾仙幫助復活東方青蒼，完成使命！

還有奇境穿越X-META首款自研產品《冰雪山海志·全感VR》也將於2024年12月全球發行，X-META旅行局來到冰原深處，登上古代維京海盜船拿到研究物品，穿越暴風雪尋找求生之路……

這波狠狠拿捏期待值！即將逐一上線，記得留意官方消息哦！

店內還有多元潮流業態組配，提供各種高顏值甜品、飲料等，可以來這聚會團建，一邊小酌休息，一邊討論剛才精彩的全感VR元宇宙劇情，暢玩暢飲一鍵拉滿，給這份沉浸式體驗之旅來個完美Ending~

深圳酷玩潮咖，別等啦，來「奇境穿越·X-META深圳歡樂海岸店」集合吧！

奇境穿越X-META：全感VR·元宇宙·奇幻樂園

地址：南山區濱海大道2008號歡樂海岸曲水灣6棟

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站E出口



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