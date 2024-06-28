前男團偶像宣佈開OnlyFans帳號「魔鬼視角」由下至上粉絲想入非非

韓裔美國饒舌嘻哈歌手Jay Park（朴宰範），最近在個人社交媒體網上宣布開設了一個OnlyFans的帳戶，這一消息立即引起了網友們的熱烈關注！眾所周知，OnlyFans是一個18+，以成人內容為主的平臺。對於Jay Park的這一個舉動，粉絲們都非常好奇是在開玩笑，還是只想製造一些行銷上的「噱頭」來吸引粉絲們的注意呢？



自從退出韓國偶像男團2PM之後，Jay Park一直以獨立歌手的身份發展，並推出了許多個人作品，期間還積極參與了多個綜藝節目的拍攝。日前，他在個人社交媒體平臺上發佈了一則動態，宣布新歌《McNasty》即將發佈。然而，引人矚目的是，他卻在文中附上了OnlyFans帳戶的連結，這讓粉絲們都感到非常的震驚！根據《allkpop》報道稱，點選連結後，可以免費訂閱Jay Park的OnlyFans帳號，他在帳號上還分享了一些照片以及一段宣傳新歌的預告片段。

自從退出韓國偶像男團2PM之後，Jay Park一直以獨立歌手的身份發展。（截圖）

自從退出韓國偶像男團2PM之後，Jay Park一直以獨立歌手的身份發展。（截圖）

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#這是一種「很新」的宣傳手法

如今看來，Jay Park是想要通過這種「很新」的方式宣傳他的新歌《McNasty》！雖然不知道他接下來會在帳戶上發佈什麼樣的照片和視頻，但目前可以看到的是，帳號上的其中一張照片顯示，他在身上披上了一件女性的性感紅色內衣，以及一段預告片中他裸著上身，採用了「從下往上」的角度拍攝。

儘管OnlyFans官網曾表示，除了18+內容外，網站上還有各種不同類型的創作者發佈的內容，但大多數網友仍然將OnlyFans與成人內容聯繫在一起！儘管如此，Jay Park可能是首批加入該平臺的韓國藝人之一，但其實美國藝人John Cena也曾公開分享過自己的OnlyFans帳號，並通過發佈影片與粉絲們進行互動。如今，粉絲們都非常期待Jay Park在6月30日即將發佈的新歌。

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