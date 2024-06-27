Chiikawa公仔慘被員工「當凳坐」　網民怒斥接受唔到！官方咁回應

Chiikawa近月來風靡全港，超可愛外表深受港人歡迎，快閃限定店更被指迫爆九龍塘，人氣相當旺盛，但近日就有網民發現有售賣Chiikawa公仔的雜貨店Miniso，有員工「坐爆」未售出的Chiikawa商品，Po主其後更向官方投訴並得到回覆。



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近日有網民在社交平台threads發佈一條影片，並以「有冇諗過你哋買嘅嘢俾人坐過？」為題，影片中有Miniso員工疑似因為公仔棉花不夠充盈或分布不平均，而用「屁股」擠壓的方式令Chiikawa小八外貌回復「正常」，Po主更在留言補充表示「我就唔係幾接受到，見佢坐咗好多隻，覺得好慘」、「佢哋可能係想整返啱個樣啦，見有其他staff係用手嘅，得佢一個用pat」、「肉眼睇坐咗三隻都係同一款公仔，有兩隻已經放咗架上面，而架上面嘅兔仔係好似下面張圖咁，睇嚟係因為有隻耳，所以廢時坐整返正佢」。

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事件一出後，有部份網民認為員工的做法並不恰當，「當你買咗佢返屋企之後，攬住聞一大啖」、「可能大家會覺得我太認真，先不說是不是這角色的粉絲，但商品就是金錢，我接受不到有職員這樣對待商品，不論是什麼出發點，也不會這樣去坐一件商品，希望有關公司正視員工處理商品的態度」、「似係想坐返圓個頭，但用pat就接受唔到」、「仲要無膠袋包住就坐，好污糟」、「雖然知係想整返正佢但都係要講句：我個仔啊，虐待兒童呀」、「老師，我們家小八怎麼被人當凳子了」。亦有少部份網民認為員工做法並不罕有，「好出奇？整佢出黎果陣地方仲污糟，買衫咪又系俾人試過，出街食嘢你又估乾淨？」、「正常放出嚟賣，咁多人摸過都唔會乾淨得去邊，點解你唔投訴啲人隻手咁多細菌之後係咁摸，摸完又唔買。」

Po主其後將原片發送給Miniso官方IG，表示「Hello唔好意思，今日喺又一城見到你哋員工咁坐隻公仔喎，有冇諗過衛生問題呢？希望公司會正視返員工嘅處理方法！謝謝」，而Po主其後亦得到Miniso回覆，Miniso表示「你好，我哋非常重視你提出嘅呢個問題，已同同事溝通，了解到有啲公仔面部棉花不夠充足，希望通過擠壓方式讓面部更加充盈，但都明白呢種方法係非常唔正確！已同全部員工做好培訓，之後淨係會用手整，唔會再出現呢種情況，非常抱歉帶來困擾！」，Miniso其後亦有在其Instagram限時動態向大眾致歉，表示是部份同事對公仔處理方法理解不足，承諾不會出現同樣情況。

《吉伊卡哇》（Chiikawa）是由日本漫畫家創作的漫畫系列，日文名｢ちいかわ｣意思是「又小又可愛」，自2020年1月起透過X (前Twitter）進行連載漫畫，其官方X已超過330萬追蹤者，主要成員由情感細膩和膽小的吉伊卡哇、開朗樂觀小八貓和性格活潑、有義氣兔子組成，雖然Chiikawa又小又可愛，但在故事中仍然需要努力上班養活自己，同樣需要在殘酷世界中掙扎求存，故事世界觀引起不少共鳴而爆紅。