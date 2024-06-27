Arho Sunny Creamy復出整巨大化榴槤雪糕 網民狂插食老本：冇創意

Sunny Creamy陷NFT風波引發公關災難後，神隱兩年復出又引發「Elsagate」風波，不少網民都大批影片引起不適，在刪除大部份短片後，近日重執舊業，上傳「巨大化」影片，但網民反應兩極，更被質疑「炒冷飯」。



YouTube截圖

近日Arho TV 上傳一條新影片，以「挑戰！自製巨大化50倍榴槤雪糕新地！油麻地果欄買到便宜又多肉金枕頭榴槤」為題，影片中他們在家自製超高人氣的IKEA推出的榴槤新地，並先到果欄購買了四個總價值$640的金枕頭榴槤，以及準備好製作雪糕的牛奶、忌廉和煉奶，並一一記錄他們的製作過程，在拆除兩大兜「報恩榴槤」後，便將其餘材料製成牛奶雪糕，將榴槤果肉製成榴槤球後冰凍，最後展示50倍巨大化成品，與兩年前的巨大化影片相差無幾。

影片上傳後便登上香港區YouTube熱門第15位，影片留言亦獲眾多網民留言支持，不少網民都支持Sunny和Creamy回歸YouTube，「榴槤核唔好掉，可以煮熟佢，質感味道似栗子」、「你哋一定要繼續二四六出片」、「有新片，永遠支持你哋」、「好開心見到你哋繼續出片」、「第一次看你們就是巨大化，最喜歡看也是巨大化」、「兩位重出江湖，狀態好好，俾心機，加油」。但同時亦有部份網民認為與兩年前的舊片沒有分別，「好開心見到你哋出咗新片，不過我有啲感覺好似睇緊幾年前嘅舊片，我明白保留一啲熟悉嘅元素係好有意義，但隨着時代不斷變遷，我作為觀眾希望你哋融入一啲嶄新元素，期望你哋不斷挑戰自我，探索更多可能性」。

YouTube截圖

而相關YouTube影片亦被轉載至連登討論區，並登上熱門，引起不少網民留言討論，連登網民大部份都認為Arho TV 「炒冷飯」，與YouTube留言反應大相逕庭，「仲玩緊巨大化」、「完全浪費社會資源，睇嘅冇營養，拍嘅都冇營養」、「係咪改變自己，其實就只係推條女出嚟賣性感？否則就只係識呢D重複又重複又重複，用最少嘅創意、最悶嘅題材拍片，細路仔都唔想睇啦，一係整5千倍以上啦」、「過咗咁多年，都仲係拍呢啲」、「正正經經搵份工算啦。不過又咁，前排拍elsagate 又扮冇野，面皮厚過坦克車裝甲，條命係要食呢行飯，不過食唔食得起又一回事」、「閉關咁耐，改變自己，原來最後都係食老本」。亦有少量網民質疑出片原意是為半年後的年宵，「仲有幾個月就年宵，而家唔出嚟，仲點cap你班傻X香港人水」。

Arho TV早在四年前開始拍攝巨大化題材的影片，拍攝手法、配樂大同小異，同系列上傳超過60條影片，曾經製作過巨大化麥提莎、餃子、脆薯圈、心太軟、壽司、水果茶等熱潮食品，此系列影片亦深受網民喜愛。

資料來源： arhoTV