30歲歌手IG曬「激性感美人魚造型照」惹遐想　腹部零贅肉身材超勁

陳芳語日前意外被捲入謝和弦與前妻Keanna的風波，但她心情不受影響，近日將推出新輯，日前在社群搶先公開宣傳照，火辣造型立刻引起廣大討論，更獲得逾3萬粉絲按讚。



照片中，陳芳語身穿黑色短版長袖上衣，胸前兩個大膽的圓點引人遐想，更增添一絲神秘性感，加上上衣相當貼身，讓她的完美身材一覽無遺；下半身則是有如魚尾般的長裙，加上後製，讓她像是一條美人魚。

照片中，陳芳語身穿黑色短版長袖上衣，胸前兩個大膽的圓點引人遐想。（IG@lekimberleyy）

陳芳語日前意外被捲入謝和弦與前妻Keanna的風波，但她心情不受影響。（IG@lekimberleyy）

陳芳語貼文公開，火速吸引逾3萬人按讚。（IG@lekimberleyy）

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陳芳語貼文公開，火速吸引逾3萬人按讚，網友紛紛留言稱讚陳芳語：

「這輩子看過最美的美人魚」

「太火辣了吧」

「超好看我的媽啊」

「想要實體照片」



照片引起粉絲高度期待。

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