內地女怒轟香港餐廳收天價開瓶費　稱貧窮限制想像：有侍酒先合理

在內地大部份餐廳若客人在內用餐，都接受客人自行攜帶外來食物飲品，並不收取額外費用，但在香港如果你想自行攜帶酒水入餐廳享用，則需要付開瓶費，近日就有位內地女自攜兩支紅酒到香港中菜餐廳享用，聲稱自己被收取了天價的開瓶費，大嘆「貧窮限制了我的想像」。



小紅書 截圖

近日有位內地女在社交平台小紅書以「香港天價開瓶費……貧窮限制我的想像了」為題，表示自己在香港一間知名中菜餐廳請朋友吃飯，四人埋單將近$5000 ，除了菜品一共收費$3800之外，餐廳亦收取內地女自攜紅酒的開瓶費 ，「在外面買了兩支紅酒$3000多，餐廳開瓶費每瓶要$500，是不是我太大驚小怪了？」更在小红書設立投票詢問網友「大家覺得開瓶費每瓶$500貴嗎」，諮詢網友認為餐廳所收取的$500開瓶費是否合理。

而投票結果顯示超過六成網友認為收費並不合理，雖然內地女表示餐廳收取$500一支的開瓶費，但在單據上實際收費是$500兩支，平均收取$250一支開瓶費， 有部份網友留意到並斥內地女混淆視聽「對數字不敏感」，而帖文隨之亦引來兩地網友回覆，不少內地網友認為收取開瓶費並不合理，「都已經消費幾千了，有物價局監管嗎？上海的話好像有規定已經不能收開瓶費了」、「我覺得就算$250一瓶也貴，畢竟你收了服務費」。

小紅書 截圖

但另一方面亦有部份網民認為餐廳收取開瓶費合理，不能以內地餐廳的標準去衡量香港餐廳收費，「我們在香港食店內消費，實際是不可以帶外來飲品進來的，餐廳決定收多少開瓶費的錢是沒有爭議的，你覺得貴，可以不再餐廳內享用自己帶來的酒」、「開瓶費美其名曰，這只是店家碗轉謝絕愛戴食物的訊號，誰打破誰就跟條款罰則」、「不是屋村茶樓，收得貴好正常」、「食得CEO餐，今個CEO開瓶費，好合乎身份地位」、「餐飲業通常收自帶的酒開瓶費是店內最平的酒價，有沒有看店內酒餐牌？」。

《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照

有網友認為如果收費包括完整的侍酒服務，收費便算合理，「我覺得如果有完整配套的侍酒服務，那收一定的開瓶費、服務費是完全沒問題的，但如果收所謂的開瓶費只是換來在店內喝它的權利，那絕對不合理」，雖然內地其實有明文禁止餐廳收取開瓶費，只能收清潔費、服務費，但部份一線城市的高級餐廳和酒店有提供侍酒服務，侍酒師除了要幫助客人配對心儀的酒外，還需要引導客人領略葡萄酒或是餐酒搭配的學問，同時亦要在整個用餐時段掌握客人情緒，創造良好用餐體驗，除了酒水價錢之外，亦會收取額外的服務費。

而在香港大部份餐廳都謝絕外來攜帶酒水，一般外來攜帶的酒水都會收取開瓶費，價格視乎餐廳檔次，普通餐廳收取$100-$200不等，而高級餐廳則可能需要$750- $1000港元，有些餐廳會要求客人在餐廳點一瓶才免收一瓶的開瓶費，餐廳越高級，開瓶費價格越高，亦更難免收開瓶費。