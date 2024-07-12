玩轉腦朋友2｜盤點5個Pixar近年高人氣角色「阿愁」都要輸給它？

自從彼思第一部動畫電影 《反斗奇兵》（Toy Story）於1995年上映後，正式開啟了「彼思世界觀」的宇宙，這29年間也陸續誕生了不少人氣角色。



小編整理了近期受到許多人喜愛的「彼思高人氣角色」盤點，一起來看看讀者們喜歡的那位有沒有在以下名單中吧！

【圖輯】點圖放大看「5個彼思近年高人氣角色」懶人包👇👇👇

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彼思「高人氣角色」1.《反斗奇兵4》小叉

小編身為資深的《反斗奇兵》迷，早已將《反斗奇兵》全系列目前共四集刷了好幾遍。《反斗奇兵》捧紅了許多個性鮮明的角色如胡迪警長、太空騎警巴斯光年、無厘頭三眼仔等。



但要說到近年來最成功的創角莫過於《反斗奇兵4》的「小叉」了！歪斜的眉毛、無處安放的小手配上走路一搖一擺的蠢萌模樣，融化了不少觀眾的心！

彼思近年來最成功的創角莫過於《反斗奇兵4》的「小叉」了。（《反斗奇兵4》劇照）

彼思「高人氣角色」2.《靈魂奇遇記》22號

迪士尼很懂得抓住人心，知道觀眾對於這種身型圓滾滾又有著大眼睛的角色完全無法抗拒，在《靈魂奇遇記》中因始終找不到心中的火花而無法成功投胎轉世的「22號」像極了Z世代的我們，有點厭世、有點看破紅塵，但同時也不會放棄任何可以體驗人生的機會。



「22號」透明質地的身體配上療癒的薄荷色，再搭配時不時因疑惑而產生的高低眉，雖然有些滑稽但也好可愛啊。

迪士尼很懂得抓住人心，知道觀眾對於這種身型圓滾滾又有著大眼睛的角色完全無法抗拒。（《靈魂奇遇記》劇照）

彼思「高人氣角色」3.《熊抱青春記》紅貓熊李美蓮

擬人化的動物角色永遠不會出錯！《熊抱青春記》講述一位居住在加拿大多倫多的華裔女孩在成長中找回自我的故事，女主角「李美蓮」因家族遺傳，從某個時刻開始會搖身一變成為一隻胖嘟嘟的紅貓熊。



雖然「李美蓮」外觀是毛茸茸的「龐然大物」，但內心始終保有她愛追星、愛和朋友一起玩樂的開朗性格，爆米花小姐也好想有一位紅貓熊朋友一起療癒一下啊。

女主角「李美蓮」因家族遺傳，從某個時刻開始會搖身一變成為一隻胖嘟嘟的紅貓熊。（《熊抱青春記》劇照）

彼思「高人氣角色」4.《熊抱青春記》阿爆

《熊抱青春記》還有一個角色吸睛程度也不輸主角！那就是李美蓮的好朋友「阿爆」，留著一頭齊劉海髮型，圓滾滾的身形好感度超加分。



「阿爆」在看到喜歡的偶像或可愛的東西時雙眼會發出「愛心光波」，生氣的時候更是會脫口而出韓文母語，如此真性情的朋友應該沒有人不喜歡吧？

「阿爆」在看到喜歡的偶像或可愛的東西時雙眼會發出「愛心光波」。（《熊抱青春記》劇照）

彼思「高人氣角色」5.《玩轉腦朋友2》阿焦

近日《玩轉腦朋友2》上映，一連推出4個新情緒角色登場，當中又以最讓人共情的「阿焦（Anxiety）」受到最多人討論。



從青春期開始就會面臨許多讓人感到焦慮的時刻，但它並非是壞情緒，而是希望讓自己變得更好的一種表達方式。妞妞們看完電影後，是不是也不禁愛上了這個頂著一頭爆炸頭的新奇角色呢？

近日《玩轉腦朋友2》在台灣正式上映，一連推出4個新情緒角色登場，當中又以最讓人共情的「阿焦（Anxiety）」受到最多人討論。（《玩轉腦朋友2》劇照）

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