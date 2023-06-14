小魚仙｜5個迪士尼真人版選角毀童年「黑魚仙」荷爾貝莉未係最差?

迪士尼官方推出最新的真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》），但小魚仙艾莉奧（Ariel）最經典的一頭紅髮卻消失殆盡，就連膚色也和原版的動畫角色相差甚遠，選角事件引起了眾多網友的強烈反對。



除了艾莉奧的角色受到全網嘲諷之外，就連新版的《白雪公主》的女主角也因為選角不符合網友們期待，更是被嘲笑為「黑炭公主」、「毀童年」，接下來一起來看看有哪些被吐槽的「真人迪士尼公主」吧！（點圖放大了解👇👇👇）

+ 11

一、《小魚仙》

目前上映的《小魚仙》真人電影版，自從公布選角至開拍和煞科期間，一直都因為選擇「非裔女主角」而引起廣泛的討論和反彈，甚至有一些網友更發起了#NotMyAriel（＃不是我的艾莉奧）等標籤活動，試圖抵制這個選角，並表示這不是關於種族問題，而是關於美國女歌手荷爾貝莉（Halle Bailey）的外貌與原著中的「艾莉奧」角色相差甚遠。

【相關圖輯】小魚仙｜25個真人版與1989動畫版差異 Ariel一個收藏品竟被和諧（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 46

二、《美女與野獸》

迪士尼在去年推出了《美女與野獸》（Beauty and the Beast）的音樂劇翻拍版，真人版中是由黑人R&B歌手H.E.R.擔綱飾演貝兒（Belle）一角，H.E.R.在她的Instagram上宣布自己即將成為貝兒的消息，這引起了粉絲們的支持和留言，他們表示：「艾莉奧和貝兒！現在有人真的會為我們黑人感到自豪！」然而，正如正面支持存在，反對聲浪也出現了，一些童話原著的粉絲直言：「迪士尼再次讓黑人演繹以白人為主角的故事，這破壞了我們童年的回憶。」

【你可能感興趣】迪士尼公開的6張烏蘇拉靚相及更多Jessica Alexander IG照片👇👇👇

+ 19

三、《雪姑七友》

即將於2024年上映的新版《雪姑七友》（Snow White）電影，在最近曝光的照片引起了粉絲們的震驚。飾演白雪公主的麗素石娜（Rachel Zegler）是一位20歲的拉丁裔美國女演員，她在舞台劇上有著豐富的經驗，並展現出非凡的歌唱實力。然而，觀眾對於《白雪公主》的選角卻有所保留。新版本的白雪公主顛覆了原著中「皮膚如雪一樣白」的設定，這引發了一些網友的嘲諷，形容她看起來像是「黑炭公主」，或者「像剛玩泥巴回來」。

【相關圖輯】小魚仙｜細數七大最靚真人版美人魚 香港90年代都有經典代表（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 34

四、《小飛俠與溫蒂》

今年四月初，迪士尼公開了《小飛俠與溫蒂》（Peter Pan & Wendy）真人版電影的預告片，宣布美國女演員亞拉沙希迪（Yara Shahidi）將飾演仙子「Tinker Bell」的角色，對於原著童話中那個金髮、膚白可愛的小仙女形象，大家的記憶似乎仍停留在那裡，然而亞拉沙希迪是一位黑皮膚、黑頭髮的演員，她的造型也沒有原著中那片特殊的瀏海，這樣的改變也引起了眾多觀眾的批評聲浪。

【相關圖輯】小魚仙真人版｜韓版配音靚樣揮低荷爾貝莉 卻因一關鍵遭網民嫌棄（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 48

五、《木偶奇遇記》

動畫版《木偶奇遇記》（Pinocchio）的「藍仙女」和《灰姑娘》中的「Cinderella」有著一點相似之處，同樣都擁有蓬鬆捲曲的金髮以及柔和的外表，但迪士尼在去年公布的真人版《木偶奇遇記》中，藍仙女居然變成了一位光頭仙子！這讓許多網友感到非常驚訝！

【圖輯】荷爾貝莉於真人版《小魚仙》首映豪曬身材！點圖放大看更多首映當日眾星造型👇👇👇

+ 13

延伸閱讀：

郭雪芙爆瘦一圈美出新高！腿細連背部也變薄！消脂剷肉消水腫就靠這4招

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】