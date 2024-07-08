玩轉腦朋友2影評｜爛番茄90%極高分　療癒焦慮不安成大人心靈雞湯

「讓她自己選擇她想成為的人。」這不只是一部給小孩看的電影，更是獻給焦慮不安的成年人一次動人的治癒。



當我們也被焦慮情緒包圍，只能坐在角落大口喘氣，看到《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2，又譯《腦筋急轉彎2》）有類似的畫面，就很容易為這部電影動容。

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我們如何看待一個人的情緒轉折？如何體會到自己有不同的情緒轉折？《玩轉腦朋友》當年透過可愛精緻的動畫形式，透過大量特效構築小女孩韋莉腦海裡的各種情緒，關於阿愁、阿樂、阿憎、阿驚以及阿燥，這些簡單的喜怒哀樂情緒，他們如何共存，佐以韋莉長得越來越大，面臨與父母之間的種種衝突，故事以小寓大，腦海裡的小小革命，卻是眾多男孩女孩的必經過程。

然後幾年過去，我們來到青春期。

《玩轉腦朋友2》的故事核心轉往朋友同儕之間的認同，住在舊金山的韋莉發現到友誼並非永遠如自己想像，再好的朋友也有可能會別離，而自己能否追趕上孺慕的偶像，不過13歲的韋莉，已經開始產生焦慮、不安的情緒，順利讓阿焦、阿厭、阿羨及阿尷這些角色登場，韋莉的腦海裡有更多的情緒角色，不只是大哭或是大怒那樣簡單，「焦慮」帶來不安感，讓自己沒有信心，不知該如何往上提升，能讓自己變得更強，單純的喜怒哀樂恐怕已不適任，「焦慮」帶領其他情緒讓原始的喜怒哀樂退位，經歷了另一次大冒險。

13歲的韋莉，已經開始產生焦慮。（《玩轉腦朋友2》劇照）

《玩轉腦朋友2》新角色阿羨（《玩轉腦朋友2》劇照）

雖然相對於首集，有太多可以對標的類似橋段，但我實在很喜歡《玩轉腦朋友2》，即便在新鮮程度已不如首集，但卻有辦法在原有的架構上提出全新的論點，焦慮沒什麼不好，懶沒什麼不好，羨慕與害羞也沒什麼不好，同時我們也發現首集的角色慢慢在成長，不只韋莉在長大，不只我們在長大，這些情緒也是。

《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）在爛番茄網站分別奪90%新鮮度及96%觀眾評分，獲得影評人及大眾的一致好評。（截圖）

阿憎也有了喜歡的對象，阿燥變得更穩重，阿驚開始不那麼慌張而深思熟慮，至於我們最愛的阿愁、阿樂，也各自肩負起重責大任，尤其是「阿樂」，變得更為可愛了，光是那一句：

知道一直要保持正向態度有多累嗎？

讓我們看見不一樣的阿樂，是啊，即便你是屬於特定情緒，但為何就要一直隨時隨地附屬在特定的喜怒哀樂之下呢？

因為重點仍是一樣，成長，所有的成敗只能算是附屬，實在很喜歡《玩轉腦朋友2》刻意保留結論，到最後一刻為止，韋莉到底有沒有優先入選，但已經沒有關係，她與自己和解，與好友和解，願意愛自己的不完美，愛自己的患得患失，即便總覺得自己沒有目標，也害怕未來，但是人生很長，真的還不需要太擔心。

《玩轉腦朋友2》的故事核心轉往朋友同儕之間的認同。（《玩轉腦朋友2》劇照）

彼思在John A. Lasseter離開之後，改以Pete Docter接任，雖然積極培養新一代動畫導演，或許仍在嘗試階段，也代入不同價值，雖未能像《反斗奇兵》（Toy Story）、《沖天救兵》（Up）、《怪獸公司》（Monsters, Inc.）以及《太空奇兵·威E》（WALL-E）那樣開啟盛世，但總是好的，期待彼思接下來的改變，《玩轉腦朋友2》的優秀會是一個起點。

長大之後，每個人都開始焦慮，但為何會有這樣的情緒，其實可能也不知道，為了融入看起來更酷的群體，為了讓自己有更快樂的生活，卻總是讓自己越來越不快樂，「阿焦」的一意孤行根基於徬徨，都是為了讓自己更好，反而卻讓自己的狀態變得不好。

阿愁與阿尷。（《玩轉腦朋友2》劇照）

另一方面，「阿樂」想讓韋莉更快樂，所以將那些不好的記憶球全數丟棄，但就是因為那些低潮、尷尬以及無助的瞬間，才願意把握快樂的難能可貴，我們知道「快樂是一天，不快樂也是一天」，想要說服自己快樂，卻又覺得困難，不如就放任自己進入不同的情緒，每一種情緒造就了現在的你，但要如何成為未來的你，還是只有自己能決定。

如果累了，就跟明天的自己預告，快樂先寄到未來，屆時請查收。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】