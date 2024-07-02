政府工｜7月9份筍工18K-133K　勞工處請二級督察DSE+零經驗達45K

又有多個超筍的政府職位空缺！公務員事務局日前再釋出多份政府工，《開罐》精選了其中9份，當中有7份是公務員約，其中一份最值得各位小薯留意的是勞工處招聘二級勞工督察，DSE合格成績，無需任何工作經驗都可以申請，起薪點$24,380，頂薪可至$45,640！



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政府工【1.懲教署-工藝導師(膳食)】

月薪:$39,315起

截止日期 :11/07/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a)完成膳食或食物製作的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示在膳食及/或食物製作的相關工作經驗。有關的訓練及工作經驗合共不得少於十年；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過膳食技能測驗；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績]。

職責:

(a)全面掌握工藝教導員(膳食)的職務，負責督導轄下職員執行職務；

(b)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士進行各項廚務/餐類製作並致力提升在囚人士管理食物安全的實用技巧;

(c)協助管理設施內的膳食安排，監察食物衛生及機器運作；

(d)因應懲教設施的資源和環境提出改善資源調配、管理流程及食物安全等的建議;

(e)擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(f)執行職安健守則及相關規例；以及

(g)執行其他獲指派的工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請書[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請表格送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請工藝導師(膳食)職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯

政府工【2.機電工程署-助理電氣督察】

月薪:$30,870起

截止日期 :11/07/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)具備香港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／工業學院／科技學院所頒發的電機工程文憑或高級證書，或同等學歷；及

(b)(i)曾接受兩年有關實務訓練，並於取得上述資格後具有不少於三年相關工作經驗；或(ii)完成認可的學徒訓練，並於取得上述資格後具有最少三年相關工作經驗；及

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。申請人如(i)具備操作及維修保養電機工程系統的相關工作經驗；(ii)持有H級電業工程人員註冊證明書；以及(iii)已接受認可的安全健康督導員訓練，會獲優先考慮。

職責:

(1) 助理電氣督察主要負責安裝、操作、維修及保養電氣及／或有關電子系統控制線路及裝置設備或進行樓宇的電氣工程；提供設計、採購、工程管理及技術顧問服務；執行法例及提供規管和諮詢服務；以及監督承辦商及下屬的工作。

(2) 獲取錄的申請人，可能會獲調派至其他部門工作，以及可能須要：(a)不定時／在偏遠地區／在惡劣環境下工作；(b)執行輪班／上班候命／隨時候召／緊急工作；(c)穿著制服／保護衣物；及(d)執行其他不時指定的職務。獲取錄的申請人亦可能要以自願性質執行自行駕車到工作地點的職務（如有需要，部門會提供有關訓練）。

薪酬:總薪級表第13點（每月30,870元）至總薪級表第23點（每月50,045元）

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格[通用表格第340號（7/2023修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請書郵寄或送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。請在信封面上註明「申請助理電氣督察職位」的名稱。

政府工【3.政府化驗所-實驗室服務員】

月薪:$18,965起

截止日期 :11/07/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 完成中三課程或具備同等學歷；

(b) 具備相等於中三程度的英文語文能力及相等於小六程度的中文語文能力；

(c) 具備至少一年相關的工作經驗；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(註: 申請人須通過技能測試。)

職責:

主要負責清潔、預備和保養實驗室設備，以及協助處理實驗室廢料和預備實驗室試劑。

薪酬:總薪級表第5點(每月18,965元)至總薪級表第8點(每月22,895元)

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心及勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]須連同相關的證明文件副本，包括(一)學歷(包括畢業證書、公開考試成績表和載有中國語文及英國語文科成績的成績表)；(二)相關工作證明；以及(三)《基本法及香港國安法》測試成績到九龍何文田忠孝街八十八號何文田政府合署七樓政府化驗所人事室。如以郵寄方式遞交申請表格，請在信封面註明「申請實驗室服務員職位」．

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於二零二四年七月十八日或之前，將所有相關文件副本寄交到聯絡地址，並於信封面和文件副本上註明網上申請編號。

政府工【4.房屋署-技術主任（建築設計）】

月薪:$24,380起

截止日期 :12/07/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院所頒發的建築學文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)製作展示圖、施工圖、平面圖、大樣圖和組件覽表；

(b)製作電腦輔助繪圖；以及

(c)實地考証與圖則有關的工作，以及執行樓宇管制的有關職責。

薪酬:總薪級表第9點（每月24,380元）至總薪級表第22點（每月47,795元）

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格[G.F.340(7/2023修訂版)]可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請表格送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組)。申請人如以郵遞方式提交申請，請在信封面上註明「申請技術主任（建築設計）職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。有關申請人請於2024年7月19日或之前把修業成績副本及證書副本郵寄到上述聯絡地址，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號，以便進行學歷評審。

政府工【5.勞工處-二級勞工督察】

月薪：$24,380起

截止日期 :12/07/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等(註一)或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級(註三)／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；並能操流利粵語；

(c) 具有良好的人際關係和溝通技巧；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 獨立巡查工作場所(有時須在辦公時間以外進行巡查)，以執行勞工法例；

(b) 向僱主及僱員提供有關他們在勞工法例下的責任和權利的意見；

(c) 調查違反勞工法例的案件，蒐集充分證據，以便在法庭檢控違例者；及

(d) 與其他執法部門採取聯合行動，打擊非法僱傭活動。

薪酬:總薪級表第9點(每月港幣24,380元)至總薪級表第21點(每月港幣45,640元)

聘用條款:獲取錄的二級勞工督察通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請書[G.F.340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

(c)申請人必須於截止申請日期或之前透過下列其中一個方式遞交申請書及非本地學歷修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本（如適用）–

(i) 透過公務員事務局網頁的網上申請系統(http://www.csb.gov.hk)在線遞交G.F. 340，並於2024年7月19日或之前以郵寄(信封上的郵戳日期將視為遞交有關文件的日期) ／親身送交非本地學歷修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。（如適用），並註明網上申請編號；或

(ii) 郵寄或親身遞交到香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓勞工處人力資源組。請於信封面註明「申請二級勞工督察職位」。選擇親身遞交申請書／非本地學歷修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本（如適用）的申請人，他們的申請書／非本地學歷修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本（如適用）必須在辦公時間內送達上述地址。勞工處人力資源組的辦公時間為星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時至下午一時及下午二時至六時。請勿郵寄任何證書的正本至本處。

政府工【6.海事處-助理驗船督察】

月薪:$30,87起

截止日期 :12/07/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)(i) 持有香港任何一所理工學院、香港理工大學、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒發的機械工程、電機工程、輪機工程或造船學文憑或高級證書，或同等學歷，並在取得有關學歷後累積三年相關工作經驗；或

(ii) 持有海事處處長所簽發或接納的二級（輪機師）（蒸氣機船或內燃機船）適任證書，或同等資歷，並在取得有關資歷後累積一年相關工作經驗；

(b) 符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2等級或以上，或同等學歷；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行法定及其他相關職務，包括按照《商船（本地船隻）條例》的規定為船隻檢驗和簽發證書及進行意外調查；

(b) 為政府新造船隻擬備圖則和審核設計圖則／船隻的計算工作，並監督和檢驗船隻的建造、定期保養和維修工作，擬備相關工程的招標規格，提供船塢支援服務以及策劃物料採購；

(c) 執行法定和其他相關職務，包括根據《運貨貨櫃（安全）條例》的規定檢驗貨櫃；

(d) 監督輔航設備的檢驗和維修保養工作；以及

(e) 為於政府船塢正在施工的工程進行工業安全檢查。

薪酬:

總薪級表第13點（每月30,870元）至總薪級表第23點（每月50,045元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請表格[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組，信封面須註明｢申請助理驗船督察｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年7月19日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(d)申請人須提交以下證明文件：

(1) 學歷證明文件副本（包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績表）；

(2) 技術資格的證書副本；

(3) 印有工作性質或職位名稱的工作證明文件副本；以及

(4) 《基本法及香港國安法》測試（學歷要求定於完成中學階段程度或以上但低於學位／專業程度的公務員職位）的及格成績副本（如有）。

政府工【7.差餉物業估價署-物業估價主任】

月薪：$24,380起

截止日期 :12/07/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港認可大學／理工學院／工業學院的產業測量文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(請參閱附註2)或以上成績，或具同等成績；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

修讀上述文憑／高級證書或同等課程的學生，如在2024年夏季（8月前）參加期終考試，亦可申請。倘若入選，須在2024年8月底前取得有關學術資格後方獲聘用。

職責:

(a)擬備圖則和報告，以及收集和整理與房地產物業有關的資料，作評估差餉、地租和其他用途；

(b)協助進行物業估價作評估差餉、地租和其他用途、協助處理有關租用和購置寫字樓和宿舍作政府用途、協助處理物業管理的事宜，以及協助執行《業主與租客（綜合）條例》的規定；

(c)解答市民查詢，協助處理往來書信，以及管理部門和估價記錄；協助訓練初級技術人員；及

(d)執行其他與上述事宜相關的職務。

薪酬:

總薪級表第9點（月薪港幣24,380元）至總薪級表第22點（月薪港幣47,795元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。有關人員通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a) 申請表格[GF340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。 (b) 已填妥的申請書，須連同載有中國語文及英國語文科成績的證書、修業成績表、學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於截止申請日期或之前送達下列香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

(c) 請在信封面上註明申請職位的名稱。

(d) 申請人亦可透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件副本送達上列聯絡地址(或電郵至 appointments2@rvd.gov.hk) ，並在信封面和證明文件上註明網上申請編號。

政府工【8.環境保護署-高級項目經理（資源回收）】

月薪：$133,090

截止日期 :12/07/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 於1975年12月5日或之後，成為香港工程師學會相關專業界別的法定會員，或具備同等資格；以及

(b) 在取得上述專業資格後，具備最少25年項目管理的全職工作經驗，在廢物循環再造服務的規劃／管理方面的工作經驗佔優，而當中須最少有10年與廢物設施和服務的規劃／建設／管理有關的全職工作經驗。

職責:

(a) 就規劃和實施回收廢塑膠的《減廢回收約章》（約章）提供專業意見；

(b) 聯絡及協調政府各部門和相關持份者，以促進實施約章和加強回收廢塑膠；以及

(c) 監督廢物回收設施的建築過程，並加強廢物減量及回收。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請書G.F. 340（Rev. 7/2023）可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港堅尼地城域多利道88號港島西廢物轉運站3樓東翼環境保護署資源回收組[經辦人：環境保護主任(資源回收)21]，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【9.環境保護署-廢物管理經理】

月薪：$133,090

截止日期 :12/07/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的科學或工程，或相關科目的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 於1975年12月5日或之後，成為香港工程師學會相關專業界別的法定會員，或具備同等資格；

(c) 在取得上述專業資格後，在減廢、廢物回收／循環再造、廢物處理設施或其他相關範疇具備最少15年全職工作經驗，當中最少有五年監督廢物回收項目及發展和營運廢物再造設施的工作經驗；以及

(d) 具備良好的中、英文會話和寫作能力。

職責:

(a) 制定廢物管理策略和就收集及處理住宅、商業及工業大廈的可回收物制定立法建議；

(b) 制定以市場為主導的生產者責任計劃，例如電動車電池和其他產品；

(c) 與業界持份者合作，制定及實施減少各類產品包裝物料的自願性計劃；

(d) 了解海外司法管轄區的廢物管理政策和方法的最新發展；以及

(e) 就有關環境、綠色科技和創新等資助申請、不同業務的最佳作業方式，以及其他與廢物管理相關的事宜提供意見。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a)申請書G.F. 340（Rev. 7/2023）可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或之前送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座21樓環境保護署廢物管理及策略組[經辦人：高級環境保護主任(廢物管理及策略)3]，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。