金鐘驚現高檔版三餸飯$XX排長龍　菜單有英文！網民:成件事高級晒

每逢糧尾都十分難捱，不少打工仔都需要靠「窮人恩物」救濟！兩餸飯價錢平、用料足、大大份，更有住家飯的味道，是不少人心目中「窮人恩物」的佼佼者！不過，近日有網民在「香港茶餐廳及美食關注組」發佈帖子，發現金鐘出現高檔版三餸飯，不少白領大排長龍。



圖源：香港茶餐廳及美食關注組Facebook群組

在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」，近日有網民發現金鐘一間貴價三餸飯鋪頭，價錢竟比平日常見的三餸飯貴一倍，顛覆三餸飯「平、靚、正」的印象。不過，即使飯盒價格比一般兩餸飯貴，從照片可見，店鋪前仍有不少白領大排長龍！

店鋪位置在金鐘，主要賣粵菜，更稱自己是「食療藥坊」，表示會根據二十四節氣推出時令菜式，可以滋養身心。店鋪在中午有推出三餸飯及四餸飯飯盒，三餸飯賣$68，而四餸飯更賣到$88，也可以用$28加購湯水，而菜單更是用英文撰寫，十分國際化。雖然飯盒包汽水，但同平日三四十蚊就可以食飽的三餸飯差距頗大。

店鋪的菜色選擇除了家常菜，如炒雜菜、菠蘿咕嚕肉、炆雞球等，亦有沙律及吉列炸蝦可以選擇，對素食、低碳及生酮飲食的食客十分友好。但從照片可見，飯盒大小就比較細。不過飯盒到底值不值，就要大家自己衡量啦！

帖子也引起網民熱烈反應，有網民驚訝道「三餸都要用英文寫」、「原來寫英文就可以收貴好多」，另外亦有網民感嘆，「成件事高級晒」，更有網民笑稱是「國際兩餸飯中心」。不過，也有網民留言表示，自己都曾發帖分享過飯盒，說「味道OK」。而該帖就有人留言批評「賣咁貴起碼每個餸分開一格格啦，依家疊埋一齊點扮高級野呀」，但也有人表示飯盒價錢並不貴，指是「金鐘正常價錢啦」。

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組