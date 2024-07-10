升中派位｜油天小學生Ｏ嘴片熱爆名人狂抽水！小薯茄神還原超爆笑

最近油天小學生訪問片段「讀書係本分」熱爆全網，片中幾位小學生表現趣緻，引得不少網民瘋狂轉發。不少藝人如林家謙、Tyson Yoshi、Jeffrey都留言抽水，小薯茄更翻拍小學生片段。其實學生時期，總會遇見不同類型的怪同學，大家對以下５大類同學又可有印象?



新聞截圖

油天小學生受訪片段最近在網上瘋傳，片中獲派華仁書院的陳同學，接受訪問時，指自己「每日放學都去補習」，更面不改色表示「讀書係我嘅本份」。身後同學聽到「老best」發言即刻「O嘴」並互打眼色，表情極有喜感，更被網民製成表情包瘋狂轉發。

有網民將林家謙、Jeffrey及Tyson Yoshi的採訪同小學生片段融合，更被林家謙轉發並配文道「SLDPK（少年的拼勁）」（亦是笑X到X街的諧音），片中其他主角亦紛紛留言「抽水」，Jeffrey魏浚笙留言「相信讀書係我嘅本份」，Tyson則留言道「笑咩呀四眼仔」。也有網民重PO去年3人接受訪問時Tyson Yoshi聽到Jeffrey神級答案的O嘴表情，跟同學仔更神相似。

香港YouTuber小薯茄亦神還原片段，發佈「當最佳員工接受訪問...」的影片，程仁富表示呢份工由星期一到星期日，一瞓醒就即刻開工 「我付出咗咁多，有呢份糧，都係值得嘅」，更表示辛苦「談唔上」，「因為我返工係本份嚟」。身後的朱Mic立即O嘴，又跟肥蚊打眼色，相當搞笑。

在學生時期，相信大家都曾因為同學古怪的行為而「O嘴」，接下來《開罐》就會分享了5種人生必遇古怪同學，不知大家有無遇過！

5種人生必遇古怪同學

【1】核突到嘔

《藍色海洋的傳說》劇照

這種同學經常做出核突到嘔的行為，令同學仔極度困擾！例如撩鼻屎撩到出神入化，無時無刻都撩，更將鼻屎「Hi」落枱底；多日冇洗頭，成個barcode咁，頭油到可以炒菜，大塊頭皮好似雪花一樣不斷亂飛，核突到爆！

【2】癲癲喪喪

這類同學做事不理後果，更會為取樂，而旁若無人地做出的各種大膽行為，如上堂時「剝褲剝鞋」、剪指甲、開住AV打飛機，身體力行地體現「學校是我家」！更有同學會瘋狂整蠱老師同學，如在老師杯中加瀉藥，同學見到都要退避三舍，以免錯殺無辜。

【3】自戀到暈

《女神降臨》劇照

每一班裏面，一定有同學特別「貪靚」，隨時隨地都要照鏡！即使無帶鏡，身邊的一切都可以成為鏡，電話、計數機已經不能滿足，佢地甚至連同學的瞳孔都不會放過，更要問同學一句「我靚唔靚？」。更有同學就算無病，都要日日帶口罩嚴遮自己素顔，十分在意形象！

【4】暴力狂人

《加油吧威基基》劇照

這一類同學，體内都隱藏暴力因子，更好似炸彈一樣，會「一點就着」，一不小心就會被他們傷害！這類同學會「無啦啦」做出暴力行為，如上堂時高舉凳，或用文具攻擊同學，分分鐘連老師都會攻擊，萬一遇到只能自求多福。

【5】隱形人

每次回顧班相，都有一個半個完全無印象的同學，甚至請假都不會有人察覺。這類同學不愛社交，獨來獨往，所以在其他人眼中特別奇怪，往往要等到老師點名答問題，才驚覺有這位同學！