茶飲店40杯外賣訂單做完慘被取消！店員秒崩潰狂爆粗！網民揭真相

台式茶飲一直以來都是香港人的摯愛，茶飲店店員長期人手不足，也需要在高壓以及短時間內完成飲品，若遇到數量繁多的外賣單，更會手忙腳亂，近日就有位茶飲店店員在社交平台發文表示，在製作好40杯茶飲後客人取消訂單，意外引起網民熱議，更被轉載連登討論區。



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近日有位茶飲店店員在社交平台threads發文，並以「臭X，做X完取消」為題，並配上一張單據超長的照片，列出各種不同要求的茶飲，茶飲店店員抱怨有客人在自己做完40杯茶飲後，突然在外賣平台取消訂單，該店員亦在留言繼續回覆網民，表示該客人取消訂單是無法獲得退款，同時亦浪費了時間和飲品。

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留言底下有不少網民同情事主，更有人分享自己相似的茶飲店店員經歷，「試過78杯取消，我懂」、「（手打檸茶）試過得兩條友返工，一嚟五十幾六十杯，XXX(外賣平台)分咗五張單出，打咗個半鐘，出到最後5/5嗰張單keeta取消咗成張單，最後個客自己嚟攞最後嗰十幾杯，然後直接過數比我老闆」。亦有人翻出是指有外賣平台的制度有問題，令客人迫不得已取消訂單，「近排XXX新規則，唔俾人分單真係搵鬼做，一係1.5x服務費一係轉走張單，咁多嘢正常人一睇就知拎唔到」、「其實係太多杯，XXX冇車手，所以佢先取消」、「有病，咁多袋比三倍都拎唔到啦」。

除此之外，事件亦被轉載至連登討論區，有網民認為杯數太多，應該先打電話確認，同時事主作為茶飲店店員，本來就應該要製作飲品，「其實一單落咁多，使唔使phone call確認」、「佢唔取消你咪又係要整，燥咩啫」、「飲食業常態，已習慣」，而茶飲店店員亦在底下回覆表示取消行為依然造成了時間和物資的浪費，「錢就收咗，佢取消只係嘥佢錢，嘥我時間、嘥嘢飲」、「又唔係我收（錢），重點係我沖咗40杯」、「整晒先嚟取消」。