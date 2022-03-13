日本文化｜4個感動外國人的餐廳款待服務　濕毛巾隨季節改變溫度

對許多觀光客來說，日本餐廳提供的細心服務讓人印象超深刻。像是從濕毛巾的溫度，到介紹食材、料理等，讓人不只會覺得到享受，更是覺得備受餐廳重視！



下面文章從過去的訪談，選出日本餐廳讓外國人感動的幾項服務特色，讓人光是回想也能心頭一暖、會心一笑呢！

點圖看看４點日本餐廳的貼心「款待服務精神」▼▼▼

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細心到不行 餐前提供的擦手濕毛巾還會隨季節改變溫度！

「在日本餐廳內用餐時，服務生會準備濕毛巾讓客人擦手。濕毛巾在夏天會是冰涼的，冬天則是溫熱的，超級感人！想不到有哪個國家能像日本這樣細心的呀！」說出這些話的，是一位直到2016年春天都在東京學習日語的意大利男性，「擦手濕毛巾會隨季節而改變溫度」這件事讓他感受到了店家的細心，深受感動。從這點就能發現，日本很擅長依據狀況變換服務內容，也難怪會讓人覺得貼心啦！

「而且日本的餐廳大部分會免費外借廁所呢，恐怕世界上其他國家，很少能像日本這樣服務周到又大方吧！」能夠免費使用餐廳洗手間這點在日本已是司空見慣，不過畢竟各國風情不同，習慣不同也是在所難免。

令人感動 料理使用的食材與涵義都仔細地講解說明

「之前去某間餐廳吃飯的經驗讓我特別印象深刻。東西好吃、店員親切自然不用多說，就連每一樣食材所包含的意義、吉祥兆頭之類的小故事都會一一說明，我還是第一次體驗到這種服務，真的覺得很感動呢！」這是一位在日本企業上班的韓國女性的親身經驗。

只要是在高級餐廳吃飯，應該不管哪個國家都能夠享用到美味的餐食及無微不至的服務，但仔細地為顧客一一講解每道餐點食材的意義、象徵、吉兆涵義等資訊就不是每間餐廳都做得到，也難怪這位韓國女性會如此意外了。

「不但肚子吃得飽飽的，心靈感覺也非常充實，而且還能順便長知識。整體來說不光是對餐點感到滿意，餐點之外的服務也非常讓人滿足！」受到了超出預期的款待服務，更能讓人深刻感受到日本服務業的細心與體貼！

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一入座秒送上冰水 讓人印象深刻的日本餐廳服務

「一進到餐廳裡坐下，店員會馬上送上一杯放了冰塊的水，即使外頭嚴寒也是如此，讓我嚇了一跳！有些店家還會提供過濾過的自來水或是礦泉水。此外日本的自來水不用煮沸就能直接生飲，也讓我超震驚的！」話語中滿是驚訝之情的是一位來自中國的留學生。

在日本餐廳一入座，店員會先遞上一杯免費的冰水，讓許多觀光客訝異自己什麼都還沒說，就先受到招待了。而中國的自來水不像日本可以生飲，所以看到日本能夠直接從水龍頭裝水喝，當然也會頗為訝異囉。

一個人去餐廳或咖啡廳也完全不怕尷尬！

「在韓國要是單獨出門的話還是滿不方便的，例如一個人走進餐廳或咖啡館，會常常受到他人異樣眼光。但在日本一個人不管去哪裡都很自在，也有很多地方會提供單獨座位，或是座位和座位間有隔板，對於像我這種沒時間約人一起吃午餐的上班族來說，真的是幫大忙了！」最後是和家人一同移民來日本的韓國人的意見。

在日本的快餐店、咖啡廳經常可以看見女孩子獨自入店的情景，對日本人來說也絲毫不覺得稀奇。而日本還有「一人卡拉ok」這種專供一人樂的地方，甚至像是東京迪士尼或環球影城之類的遊樂園，還設有單人快速通道，讓不需要同行者陪伴的遊客可以更快速地搭到遊樂設施，一個人反而能省下更多時間或金錢。

而在韓國比較少見女孩子一個人在外面吃飯，因此覺得像日本這樣可以輕鬆自在一人用餐的環境相當可貴。或許未來的韓國也會因應社會變化，出現更多像日本這樣一個人也能自在吃喝玩樂的友善環境吧。

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日本餐廳總能給人預料之外的驚喜！

這些讓外國人在日本餐廳吃飯時能有所感動的事情，對於日本人來說可能早已司空見慣，但在外國人眼中都是各種新奇體驗，也難怪會覺得這就是日本特有的「款待服務精神」啦。

雖然現在因為疫情影響，還無法自由地前往日本觀光，但過去的旅途中，你有沒有遇過什麼難忘的日本服務體驗呢？

（本文為受訪者據經驗所提出的個人意見）

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【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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