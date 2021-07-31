日本文化｜為何櫻木花道謝罪要剃光頭？被視為上古五刑之一的原因

別看日本各種影視劇裏，老是有那麼多光頭。但光頭或青皮在日本社會多少是有點負面的，當然除非你真的禿頭。



為什麼說光頭在日本算是負面形象呢？因為不僅黑社會成員喜歡光頭、進監獄要剃光頭，日本還有個剃光頭謝罪。迫於道德感、羞愧感剃光頭髮被稱之為謝罪，而出於自願的剃光通常都是宗教人士……

護髮神社、坊主頭…… 按圖了解更多光頭在日本的宗教意義▼▼▼

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在古代，剃光頭作為一種刑罰，因為毛髮比命還重要。雖然不覺得痛，但是以人格侮辱的方式對犯者所實施的懲罰，屬於上古五刑之一的恥辱刑。

在日本江戶時期就有一種叫做「姦通」的刑罰，被施者通常是違反了倫理道德，要剃掉通姦罪女性的頭髮。國內早就不興這種，我的頭髮愛怎麼地怎麼地，但日本還將這一做法沿用至今。當年日本投降時，日本投降代表都被要求剃了光頭以示戰敗。

AKB48成員、柏原崇、川內優輝也曾剃光頭謝罪（點圖了解更多）▼▼▼

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日本人對於謝罪這一回事的確重視，有事沒事就鞠躬下跪道歉。

不過對他們來說，可能道歉就完事了，是否真誠另說。像去年8月日本公司原油洩漏。也派了高層團隊過去鞠躬，重小節而輕大義，感動自己感動你我。

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