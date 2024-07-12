移民日本｜移日港人嘆入場容易長住難　揭4大難關！網民:講中要害

不少港人都熱愛到日本旅遊，當中更有人打算移居日本，沉浸感受日本文化。而日本近年也屢推新移民政策吸納全球人才，推出多款簽證種類吸引不同人士移居。不過，旅遊同實際生活始終是兩回事，而移日香港YouTuber 智偉近日就分享移日心得，發現在日本長住困難重重，更揭露了日本四大長住難關。



智偉保險理財Talk YouTube

YouTuber 智偉2022年從香港移居日本，在頻道中經常講解保險運作、分享港日差異、移日經驗等。而本次的影片中，他分享短期移居日本非常容易，但長住則要面對許多難關。

日本是發展國家中最易留低

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智偉表示所有西方發展國家入面，日本算最容易「畀你留低」的國家。因為日本少子化問題嚴重，預計人口在2100年只剩8000萬人口(實為6000萬)。為補足勞動人口，日本近年也積極開放更多簽證給外國人。

智偉指有學歷的可以透過「工作假期」、「J-Find（未來創造人材制度）」等的簽證計劃，獲得留日一至兩年的資格；「冇學歷但肯捱」的可通過「特定技能」簽證靠打工留低，更指不少南亞人與中國人常選用這方法居留。

如果想搞生意可申請「經營管理簽證」，入門門檻只需500萬日元（約25萬港元），指數字「低絕全球」。若是資金充足，有3000萬日元（約150萬港元）資產，更可選擇其他簽證，「連工都唔使返，公司都唔使搞，齋過嚟旅遊生活」，在留時間也可達半年到一年。

不過作為過來人的智偉表示，雖然移居日本簡單，但要長住並非易事。而整合他在片段中的描述，他共列舉了日本4大長住難關。

日本職場文化大不同

智偉指，如果以工作簽證留日，就要融入日本職場，日文能力（JLPT）至少需要達N3或N2等級，「好大機會要投資一年時間（全職讀書），先至可以讀到N2」。不過日本職場文化跟香港差異頗大，「港人文化同語言背景會低日本人一截」，比較蝕底。日本即使是私人市場，大部分都像公務員一樣「逐年加point」，每年加少少人工。

如果女生打算到日本工作，情況更加困難！日本男女不平等，即便是主管級別，若是部門沒有其他女職員，「好大機會都係要自己負責斟茶遞水」，男同事並不會「幫手」。

除了IT或全球公認專業資格外，日本企業很少認同香港的工作經驗。港人想來中層好大機會接唔翻本身職歷、人工，要由新人做起，通常只有約1萬港元人工。

做生意陷阱多

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智偉指出在日本搞生意最易失敗，不少到日本搞生意的港人，沒有經營經驗、不懂日文，甚至連資金都少。雖然日本批「經營管理簽證」容易，但續證難度會逐年提升、尤其由第三年開始，會對間公司生意額，對自己人工有要求。沒有實際經營生意的港人，在交完年金稅項之後，指「一年都燒咗幾十萬」，日本也有不少加盟生意騙局，如粥店、小食車騙局，他指「好多都係伏」，「最終好大機會都會敗走日本，轉場去其他地方或者回流香港」。另外，他也表示香港人搞生意揾日本人錢「難上加難」、「成功案例是百中無一」。據他所見，只有做旅遊生意才比較有出路，如民俗、租車、旅遊體驗等。

稅項多難賺大錢

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在日本打工長住，人工低和稅高是另一個難關。智偉表示日本平均月薪也只有約32萬日元，納稅前只有約一萬六千港元，而且日本是「萬稅之國」，要多勁交稅：國民年金、國民保險、住民稅等，交完人工少兩到三成。

日本物業稅好高，每年要收樓價1%稅額。若想靠投資生活，也需要交資產增值稅、股息稅等，稅率可以高達30%。就算有「富爸爸富媽媽」，也不代表能安心享福，日本遺產稅可以高達45%（按:實際最高可達55％），遺產隨時「斬一半」。

文化差異大永住權難取得

想靠結婚獲得永住權也不容易，智偉指同日本人做朋友已經夠難，而「溝日本仔或日本女嘅語言要求，甚至可能比揾份工更加高」，而若離婚後會即時失去配偶資格，建議要等到5年後入籍或取得永住權才能放棄。

而要在日本取得永住權更是困難，更需要有3年或以上的簽證，以及在日住夠10年才有獲審批。如果是3年工作簽證，就要取得大公司合約社員或正社員錄取通知。而3年經營簽證的話，需要「公司盤數上軌道」，另外「要睇生活態度是否正面」，更要奉公守法，智偉指「揸車罰多啲錢都可能影響成個審批」。

移日後比香港收入少一半

智偉移民日本前其實是一位保險前線，更有百萬年薪！雖然他指移民日本後「收入比高峰期斬一半」、「收入剩兩三成」，但亦坦誠表示生活上有提升，「住大一倍左右，多咗車可以揸，周圍食下嘢咁樣」。更指睇到家中貓貓可以在家自由活動，而開心好多，表示「係滿足嘅」。

網民留言表示認同

網民留言大讚「呢段片講得好中肯！而且亦講中香港人嘅要害！」。也有人分享個人移日經驗，表示「中年轉職真係最痛苦」，「更指自己份工比香港跌咗幾個grade」，也有人表示「雖然入得翻老本行 但人工真係少左（咗）一半」。也有人對日本稅項繁多表示驚訝，指「睇下都驚。好多稅」。