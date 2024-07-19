政府超級筍工！路政署宣傳主任　大學學位+2年小編經驗　月薪62K

最近DSE放榜，畢業生們剛剛獲派一張成績單，就要準備修改JUPAS選科。經常有人指文學是「乞食科」、工商管理才是「神科」，不過公務員事務局最近就刊登了一個職位空缺，路政署聘請宣傳主任，只要擁有大學學歷，加2年與社交媒體相關的全職工作經驗，就有機會月薪62K！即使是文科生，都可以有好出路！



【路政署－宣傳主任】

月薪$62,000

截止申請日期：31/07/2024 23:59:00

+ 6

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，主修傳理學/公共關係/創意媒體/市場學/廣告策劃或相關學科，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上，或同等成績；

(c) 過去五年內至少有連續兩年與社交媒體相關的全職工作經驗；

(d) 具備在社交媒體（例如Facebook、Instagram、WhatsApp、微信、微博、小紅書和抖音）創作內容和撰寫標題的知識；

(e) 具備使用數碼單鏡反光相機(DSLR)的知識與經驗；

(f) 精通電腦軟件應用程式，包括Microsoft Word、Microsoft Excel及Microsoft PowerPoint、Adobe製作軟件如Photoshop及Illustrator 等。如具備有關圖像設計、編輯圖像和影片的技巧及經驗則更佳；及

(g) 具備優良的中文及英文寫作能力，特別是創意廣告文案寫作，能操流利的粵語和英語及基本的普通話。

職責：

(a) 協助制訂、設計及執行路政署不同宣傳工作的策略；

(b) 在路政署多個社交媒體平台上建立帖文，並提供中英文圖片說明；

(c) 使用數碼單鏡反光相機(DSLR)拍照和攝錄、編輯相片和影片，並為社交媒體帖文製作圖像；

(d) 擴大對社區、傳媒和社交媒體影響者的宣傳；

(e) 監察路政署的社交媒體平台，並在有需要時提供跟進行動建議；

(f) 監察社交媒體工具、應用程式、頻道的發展趨勢、設計和策略，並提出建議；

(g) 協調路政署宣傳工作相關事宜，包括與各級同事溝通，執行相關宣傳工作；及

(h) 協助執行獲指派的其他職務。

聘用條款：

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約為期一年。

薪酬：

每月62,000元

申請方法：

郵寄✔️

網上✔️

申請書可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

郵寄：

已填妥的申請表，須連同以下文件之副本，包括

(i)學歷相關的修業成績、證書及其他證明文件;

(ii)相關工作經驗的就業記錄及其他證明文件;

(iii)符合中英語文能力要求之認可證明；以及

(iv)詳列學歷和相關工作經驗的個人履歷(須清楚列明曾任職位的職責)，

在31/07/2024或之前送達「九龍何文田忠孝街88號何文田政府合署5樓路政署招聘及編制組」，並在信封上註明「申請宣傳主任職位」。

網上：

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請， 並於31/07/2024或之前把以下文件之副本，包括

(i)學歷相關的修業成績、證書及其他證明文件;

(ii)相關工作經驗的就業記錄及其他證明文件;

(iii)符合中英語文能力要求之認可證明；以及

(iv)詳列學歷和相關工作經驗的個人履歷(須清楚列明曾任職位的職責)，

郵寄或電郵（電郵地址hqane@hyd.gov.hk）至路政署招聘及編制組，並在信封面／電郵標題中及各證明文件副本上註明「申請宣傳主任職位」及你的網上申請編號。