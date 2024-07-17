網傳巴士車長趁空檔送FoodPanda斷正　 乘客目擊投訴遲開車X分鐘

巴士公司為了司機有時間休息達致安全駕駛，通常都會安排司機兩程車之間有休息時間。近日網上流傳一張疑為巴士公司發出的警告信，內容是指一名巴士司機被乘客投訴沒有準時開車，而且被目擊騎着外賣袋之單車回來。信件被截圖再放上討論區，惹起網民熱議。



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近日在連登討論區流傳一封疑由新大嶼山巴士公司發出的警告信。內容為貴公司收到乘客投訴，指駕駛37H的一名巴士車長沒有準時開出，乘客在等候期間更親眼目諸該名車長騎着載有「foodpanda」外賣袋之單車回來，並將單車泊好後即駕駛埋站上客，「乘客有理由相信閣下是利用空檔時間送外賣而引致該班次遲開。」根據信件中所指，該班原定於17時10分開出，及後遲了兩分鐘才開出。

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該信件指肇事車長承認事件，並強調公司所有員工在外做兼職須預先向公司申報及得批准，指該車長利用上班期間之空檔外出兼職影響服務質素，但考慮到對方過往記錄良好及承認過失，故不解僱只發最後警告通知書，希望對方能珍惜是次機會。

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事件被轉載至社交平台，不少網民認為做兼職只要不影響正職沒問題，但是「蠢到俾人斷正係好大嘅智力問題，無時間大師嘅實力，就唔好去做時間大師玩自己」、「送完外賣個人攰左影響左揸車公司扣人工又得唔得先？收工去做咩無人理你啦，返緊工去秘撈即炒真係唔過份」、「投訴得啱喎」、「有冇咁等錢洗呀」，不過也有網民嘆揾食艱難，可能正職收入唔夠生活才侷住秘撈，也有網民戲言「車長：因為打你份工唔夠食嘛」、「直接拎埋上車送外賣吖嘛，反正37H兜哂全東涌，可以逐條邨送。」

《深夜巴士》劇照

根據新大嶼山巴士公司的