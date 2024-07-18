農夫山泉事件｜消委會發聲明抱歉　評級4.5星變5星！內地網民咁睇

內地樽裝水龍頭品牌「農夫山泉」日前向香港消委會發律師信，指其檢測報告作不客觀評價，要求道歉及澄清。消委會今早（18日）發聲明表示「抱歉」，並重新評分由四星半調整至五星。網民對消委會熱議，有網民指「應該俾5**」，也有網民擔心影響公信力，而事件也被轉貼至小紅書。



消委會在最新一期《選擇》月刊測試多款樽裝水，於消毒劑殘餘及副產品測試中發現「百歲山」及「農夫山泉」的溴酸鹽含量達歐盟上限。消委會指攝取大量溴酸鹽可引致噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重情況下甚至可以影響腎臟及神經系統。

事件引發「農夫山泉」發律師信，指消委會測試存在3大錯誤，即「適用標準錯誤、標準判斷錯誤、明顯主觀誤導」，批評消委會將香港地區銷售的產品套用上不適用的第三方標準，亦罔顧不同法規下的生產要求及技術背景差異，認為有關結論「不科學亦不嚴謹」，並要求消委會道歉。而消委會公布測試結果後，農夫山泉股價明顯下挫，16日曾低見32.2元。

消委會今早就發出聲明，指昨（17日）與農夫山泉代表會面和作深入交流後，了解到有關產品不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，對是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會表示抱歉，並將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」而且重新評分，該樣本的整體表現也由四星半調整至五星。

消委會今次發聲明並改變檢測報告，網民相當大反應，擔心會影響公信力，「咁就可以玩爛一個機構」、「消委會呢次一鋪清袋」、「應該比5**」、「評分係可以商量，咁仲要你黎做乜?」，不過也有網民認為消委會的做法沒有不妥，「依家只係專登開多個 cat 比佢，類似踢波有甲乙丙組」，更有網民指從消委會的聲明中只是用「抱歉」而不是「致歉」，所以並沒有「跪低」。而小紅書也有轉載相關消息，正反意見也有，「自然水比上不足比下有餘，好過純淨水添加物水，無礦泉水貴」、「本來就沒問題，誰在炒作」、「這才是真正的消委會」。