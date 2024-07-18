內地女小紅書發文獲派發霉禮物　旅發局私信道歉被激讚：效率真快

為吸引各地遊客來港，旅發局經常推出多重優惠，就如向過夜旅客送贈50萬份優惠。日前有內地女在社交平台發文，卻指在完成香港旅遊發展局的問卷調查後，被獲贈禮物，但拆開時卻發現禮品竟發霉！



內地女在小紅書以「震驚，香港旅遊局好像真的急了」為題發文，表示自己於上月底過關回深圳時，被旅發局的工作人員邀請完成問卷調查。問卷內容主要圍繞旅客訪港原因、時長、飲食、消費情況等。填完之後，她指工作人員主動送上一份小禮品以示謝意，她表示當時挺開心，不過回去後打開一看，卻發現「送的手機扣環發霉了」。

Po主指打開禮物時驚現手機扣發霉(小紅書圖片)

po主指明白香港的旅遊發展受挫想改善，「但能不能多上點心，至少檢查下物資」，而PO主也估計禮物發霉，可能是因為之半年雨季太多潮濕所致，更希望有意前往香港的網民，「你們誰下次過關遇到記得提醒一下啊喂」。

帖文引起網民熱議，「口罩之前也做過問卷，還沒有禮物」、「旅發局咁上下水平啦」。不過及後PO主再發帖文說有後續，指旅發局職員私信聯絡ｐｏ主致歉，「得悉您近日在完成我們的問卷調查後領取到有問題的禮品，我們表示十分的抱歉」，並表示希望補送小禮品，「我們希望能重新給您寄送一份禮品，也熱烈地歡迎您再次來到香港」。

po主大讚旅發局「反應速度還挺快的」，更向旅發局時建議，「檢查下其他庫存是否也有發霉等情況，送出去影響不太好呢。另外網友們的評論和心聲希望你們也能關注到」，指「本質上大家還是希望香港越來越好的，加油哦」。