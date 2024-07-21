食一生果可令女生私處香噴噴？食蘆筍則發臭？醫生憂恐有反效果

天氣越來越熱，女生私密處容易產生分泌物及異味，這時突想起都市傳說「吃菠蘿妹妹會變香，吃蘆筍會發臭」，到底是不是真的？



台灣婦產科醫生張瑜芹直言，健康狀態下的陰道聞起來有點酸酸的，而攝取的食物並不會影響其氣味，惟在性愛後或生理期時陰道味道會變得濃烈、有鐵鏽血味。她提醒，菠蘿含糖量高，吃多恐加重陰道感染機率。

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 4

新竹國泰醫院婦產科主治醫生張瑜芹在粉專PO文破解都市傳說，「我們吃的東西不會影響私密處氣味！」她表示，在健康狀態下陰道因有乳酸菌的關係，聞起來就有點酸酸的；而性愛後可能因體液混雜、細菌增加，使下體氣味在短時間內變得較濃烈，但長期而言並不會特別影響。

張瑜芹接著說，於生理期時則因為經血流出的緣故，而散發血腥味，在未頻繁更換衛生棉下，確實會使下體有股血腥味悶著的味道。另外，因為菠蘿本身含糖量高，因此食用過多反而會加重陰道感染的問題。她強調，女生們並非要特別追求私密處有「香」味，保持健康才是重點。

【相關圖輯】邊洗澡邊尿尿很骯髒？網民列不為人知的5大優點 連醫生都讚好（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 9

究竟影響「妹妹」氣味的關鍵為何？張瑜芹分析3原因：

1.陰道感染問題，細菌性陰道炎或滴蟲感染都會使私密處出現魚腥味

2.個人體味

3.清潔習慣，性愛前後、經期妥善更換月經用品，保持私密處乾爽，都能避免私密處產生異味

菠蘿含糖量高，吃多恐加重陰道感染機率。（資料圖片）

延伸閱讀：

凌濤現場聽共和黨全代會范斯演說：美國優先「不會讓我們的孩子上戰場」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】