34歲女星「認為23cm最好用」大談私密處保養 仲會定期為妹妹修毛
撰文：聯合新聞網
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「鬼鬼」吳映潔曾和禾浩辰、胡宇威等人傳緋聞，近期她聲稱單身，卻不願意透露空窗多久；一個人的她照樣愛自己，大方分享私密處保養，表示會定期修剪毛髮、擦乳液，更自曝「最喜歡23厘米」。
鬼鬼日前出席衛生棉代言活動，大方分享「妹妹」保養，她笑說會剃毛、每天用專用清潔用品：
這很健康，毛太多要修，才能減少發炎
她因為代言愛上使用涼感衛生棉，直呼很喜歡下面涼涼的感覺，並認為23厘米長度的衛生棉最適合自己，一語雙關，讓現場笑聲不斷，至於擇偶條件，她盼望能和對方無話不談。
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鬼鬼代言、工作都多，8月還有新作品，是擁有4套房產的小富婆，她笑說很想買第5棟房子，但現在房價太高，考慮1、2年之後再買。而她4月突發腸胃炎，後來還得了A流，5月時一邊工作一邊養身體，還好目前狀況恢復良好。
鬼鬼也分享自己生理期的狀況，像是下巴容易長痘痘、心情不美麗，容易暴躁、沒有耐性，甚至會因為太痛而吃止痛藥，她表示會幫忙買衛生棉的男友很貼心，也是擇偶的加分條件。
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