MOS Burger帳戶留言驚獲KFC回覆？網民爆笑：以為自己眼花睇錯

不少餐廳都會在社交平台定時出貼文宣傳，亦會在底下留言吸納網民意見，而最近就有網民在MOS Burger的Facebook專頁貼文下留言，在留言後看到竟然收到另一間餐廳回覆，令網民捧腹大笑並引起討論。



Threads截圖

近日有網民在社交平台threads發貼文，以「第一眼以為自己眼花睇錯，點解我起MOS留言，KFC走嚟覆我」為題，截圖中有網民向MOS Burger要求「希望個包可以轉做生菜夾住啲肉」、「想出返帆立貝漢堡」，卻意外收到疑似KFC的回覆，「你好，多謝你的意見，我哋會再向商品部門反映供日後參考！」，網民見不對路，並將KFC的回覆截圖，並搞笑回應KFC「你諗住同邊間公司反映，定係你嚟搶MOS Burger啲客」，從截圖中所見，該「KFC」帳戶有藍剔認證，通常都是大眾所知的公眾人物、名人或品牌。

而其後網民猜測是「Admin返工」，將原先KFC的回應刪除，再用Mos Burger的帳户回應網民意見「Admin返工del晒其他留言，當冇事發生過」。帖文一出後，有不少網民湧入網民的threads留言討論，「admin RIP」、「少年，你太年輕了。你以為這個論壇上真的有那麼多人回覆你的帖子？其實都是我一個人回的，不然我再換個ID發同樣的話給你看」，亦有網民猜測可能是Admin在回覆前未轉帳戶，「同一間公司做公關」、「呢D覆罐頭工好無聊，用錯ac都正常」、「我感受到唔記得轉Account嗰位同事嘅瑟瑟發抖」。也有網民擔心若真的是一時人為疏忽，希望該公司小編可被「從輕發落」。

KFC是怡和餐飲集團旗下的快餐店之一，業務遍滿香港、澳門及台灣等亞洲地區；而Mos Burger則是由莫斯香港有限公司旗下的快餐店，此日資公司在2006年進駐香港，管理多間分店的店長亦是由日本調至香港分區。