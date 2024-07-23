廖孖記腐乳｜第4代傳人是長笛演奏家　曾赴英深造開演奏會送腐乳

百年腐乳老店「廖孖記」被驗出蠟樣芽孢桿菌超標，第四代傳人廖晃業昨日（２３日)自爆一直聲稱香港製造的「廖孖記」是買入白腐乳，只在香港調味、包裝，結果惹來大量網民入FB留言負評。而翻查資料，廖晃業其實是音樂家，過往曾到英國深造。



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事件發酵後，不少網民湧入「廖孖記」的專頁留言，「大家真係要集體訴訟」，轟「廖孖記」打着香港製造的旗號欺騙消費者多年，而「廖孖記」的小編就用英語回覆網民「or you can save the money to help promoting Hong Kong arts organizations or other charity fund raising（或者你可以把錢節省下來，幫忙推廣香港藝術組織或其他慈善募款）」。

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大部份網民都並不支持「廖孖記」的言論，「把口又幾PK」、「佢講白啲，慳返啲錢算啦，益律師法庭」，但同時亦有網民認為「廖孖記」的言論並沒有問題，「香港冇集體訴訟權，真係不如慳返啲錢啦」、「香港有集體訴訟權，就唔會搞到今日咁啦」。

翻查資料，「廖孖記」第四代傳人廖晃業除了繼承家業之外，原來同時也是一名長笛演奏家，醉心音樂多年，在演藝畢業後，更曾到英國深造長笛演奏，在英國皇家北部音樂學院音樂系獲得碩士學位。而「廖孖記」的FＢ專頁中，也是以廖晃業穿著西裝禮服手持長笛作封面照片。2016年廖晃業更曾在沙田大會堂開 《廖晃業長笛演奏會》，入場人士可憑票尾到店免費贈送腐乳，可見其對音樂的熱誠。

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