廖孖記腐乳｜第4代傳人是長笛演奏家　曾赴英深造開演奏會送腐乳

百年腐乳老店「廖孖記」被驗出蠟樣芽孢桿菌超標,第四代傳人廖晃業昨日(23日)自爆一直聲稱香港製造的「廖孖記」是買入白腐乳,只在香港調味、包裝,結果惹來大量網民入FB留言負評。而翻查資料,廖晃業其實是音樂家,過往曾到英國深造。



資料圖片

事件發酵後,不少網民湧入「廖孖記」的專頁留言,「大家真係要集體訴訟」,轟「廖孖記」打着香港製造的旗號欺騙消費者多年,而「廖孖記」的小編就用英語回覆網民「or you can save the money to help promoting Hong Kong arts organizations or other charity fund raising(或者你可以把錢節省下來,幫忙推廣香港藝術組織或其他慈善募款)」。

Facebook截圖

大部份網民都並不支持「廖孖記」的言論,「把口又幾PK」、「佢講白啲,慳返啲錢算啦,益律師法庭」,但同時亦有網民認為「廖孖記」的言論並沒有問題,「香港冇集體訴訟權,真係不如慳返啲錢啦」、「香港有集體訴訟權,就唔會搞到今日咁啦」。

翻查資料,「廖孖記」第四代傳人廖晃業除了繼承家業之外,原來同時也是一名長笛演奏家,醉心音樂多年,在演藝畢業後,更曾到英國深造長笛演奏,在英國皇家北部音樂學院音樂系獲得碩士學位。而「廖孖記」的FB專頁中,也是以廖晃業穿著西裝禮服手持長笛作封面照片。2016年廖晃業更曾在沙田大會堂開 《廖晃業長笛演奏會》,入場人士可憑票尾到店免費贈送腐乳,可見其對音樂的熱誠。

FB截圖