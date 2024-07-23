政府工｜13份筍工月薪15K-194K　大學畢業+1年經驗24K起8月中截止

政府工是不少人心中的「鐵飯碗」，全因工時穩定，每年都按薪酬趨勢淨指標加薪！公務員事務局最近公布了13份政府工，薪酬介乎於15K至194K，其中7份更是鐵飯碗（公務員合約）！如果大學修讀中藥學，並擁有一年工作經驗，可月入24K！如果持有物理學或工程學碩士學位，已有兩年工作經驗，更可考慮投身成為衞生署的物理學家，月薪由$61,865起！最遲8月中截止，即刻往下拉看看有沒有職位適合你～



衞生署聘請物理學家一職。（《神探伽利略》劇照）

政府工【1.懲教署-工藝導師(木工)】

月薪：$40,495起

截止日期 :01/08/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)完成有關木工工藝、木器家具製作或室內裝潢行業的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示在木工工藝、木器家具製作或室內裝潢行業的相關工作經驗。有關的訓練及工作經驗合共不得少於十年；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過木工技能測驗；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)全面掌握工藝教導員(木工)的職務，負責督導轄下職員執行職務；

(b)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事木工生產作業，產品包括實木家具、嵌板家具、組合式辦公室家具及各式木製用具等;

(c) 監管工序，包括但不限於物料用量估算、生產計劃及排程、品質及施工控制、生產機器操作及一般保養

(d)擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(e)執行職安健守則及相關規例；以及

(f)執行其他獲指派的工作。

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第5點(每月40,495元)至紀律人員(主任級)薪級表第15點(每月68,720元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請書[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)將填妥的申請書送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請工藝導師(木工)職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)如申請人未能按本招聘廣告內列出的入職要求提供所需資料／證明文件副本；或以傳真、電郵方式提交申請，其申請書將不獲處理。

政府工【2.衞生署-物理學家】

月薪: $61,865起

截止日期 :01/08/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a)(I) 持有香港任何一所大學頒授的理學士榮譽學位，主修物理學(綜合物理、醫學物理、放射物理、保健物理或應用物理)或工程學(電子、電機、電腦、微波、生物醫學、電信或醫學電子)，或具備同等學歷；及

(i) 畢業後有兩年相關工作經驗；或

(ii) 持有本港大學碩士學位，主修上述學科，或具備同等學歷；或

(II) 於1975年12月5日或以後成為香港工程師學會正式會員（電機組或電子組），或具備同等資歷；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；

(c) 符合語文能力要求，即綜合招聘考試的兩張語文試卷（中文運用和英文運用）達「一級」成績(註1)，或同等成績；及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試(學位或專業程度職系)取得及格成績。

職責:

(a) 執行香港法例第303章《輻射條例》；

(b) 就輻射或放射性測量儀器進行校準及質量控制工作；

(c) 在輻射防護和醫療儀器安全方面，提供意見和服務；

(d) 評估輻射的使用對從業員及市民的健康所構成的影響；

(e) 為放射技師、醫生和護士提供放射物理和醫學物理方面的培訓；

(f) 為有關輻射防護的公眾教育，提供專業意見；及

(g) 協助制定及執行核事故應急措施。

薪酬:

總薪級表第27點（每月61,865元）至總薪級表第44點（每月119,650元）。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可於各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人必須在申請書內詳列有關學歷及畢業後相關工作的經驗。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，信封面須註明「申請衞生署物理學家職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)申請人須連同填妥的申請書提交有關的專業證書副本／修業成績表／其他証明文件副本。

(e)在網上遞交申請的人士，須於提交申請後的一星期內把所需的証明文件副本郵寄至所列聯絡地址，並在信封面註明「申請衞生署物理學家職位」及在各證明文件副本上註明網上申請編號。請勿提交成績單／證書或工作證明的正本。

政府工【3.渠務署-二級工人】

月薪：$15,175起

截止日期 :02/08/2024 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a) 以廣東話／中文和簡單英文溝通；

(b) 閱讀簡單中文和簡單英文；

(c) 書寫簡單中文或簡單英文；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 簡單的辦公室工作，包括操作影印機、釘裝機、碎紙機，以及把文件分類及釘裝；

(b) 在戶內和戶外收集和派遞文件、物料及文具項目；

(c) 一般體力勞動工作，包括清潔、搬移家具和器材，裝卸文件、物品和物料項目；

(d) 一般辦公室支援工作，包括開啟和鎖上各出口、看守接待處、提供茶水服務，以及協助布置會議場地；以及

(e) 在測量隊、通渠隊、污水處理設施和抽洪設施從事體力勞動工作。

薪酬:

第一標準薪級表第0點(每月港幣15,175元)至第一標準薪級表第8點(每月港幣17,880元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格(G.F.340(Rev. 7/2023))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，須送達至香港灣仔告士打道5號稅務大樓43樓渠務署招聘及編制事務室，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【4.海事處-助理海事主任】

月薪:$42,640起

截止日期 :02/08/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授而海事處處長接納與海事領域相關的學士學位或同等學歷(將在2024年、2025年或2026年畢業，也可申請。；

(b) 持有海事處處長簽發的三級或以上(甲板高級船員)適任證書或其接納的證書；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 監控和規管港口、船舶事務、本地船隻、公眾貨物裝卸區和客運碼頭，並協調區內搜救行動；

(b) 管理政府船隊運作和海事分處；

(c) 策劃港口發展工作；

(d) 協助培訓海事處人員；

(e) 對付海上污染；以及

(f) 提供海港繫泊服務和海圖製作服務等。

薪酬:

總薪級表第19點（每月42,640元）至總薪級表第27點（每月61,865元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或直至該人員取得指定專業資格，以較遲者為準，最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。有關人員從獲聘任為助理海事主任日期起計的最長五年期間之內，須取得指定專業資格。任何人員如未能遵辦或會被終止聘用。

申請方法:

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組 ，信封面須註明｢申請助理海事主任職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2024年8月9日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至上述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(e)申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(2) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；以及

(3) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

政府工【5.海事處-助理驗船主任（輪機及船舶）】

月薪:$42,640起

截止日期 :02/08/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的相關機械學科學士學位或同等學歷（將在2024年、2025年或2026年畢業，也可申請）；

(b) 持有海事處處長簽發的三級或以上(輪機師)適任證書或其接納的證書；

(c) 符合語文能力要求，即DSE或會考中文和英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府輪機工程顧問或經理的職務；

(c) 協助主持輪機師適任證書考試；以及

(d) 執行《鍋爐及壓力容器條例》所規定的法定及其他相關職務。

[註：(i) 所有助理驗船主任（輪機及船舶）均須接受專屬培訓課程訓練，以汲取相關知識及經驗，從而取得指定專業資格；以及 (ii) 所有助理驗船主任（輪機及船舶）均須前往外地執行檢驗或審核職務。]

薪酬:

總薪級表第19點（每月42,640元）至總薪級表第27點（每月61,865元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或直至該人員取得指定專業資格，以較遲者為準，最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。有關人員從獲聘任為助理驗船主任（輪機及船舶）日期起計的最長五年期間之內，須取得指定專業資格。任何人員如未能遵辦或會被終止聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，須送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組，信封面須註明｢申請助理驗船主任（輪機及船舶）職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2024年8月9日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(e)申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(2) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；以及

(3) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

政府工【6.海事處-助理驗船主任（船舶）】

月薪：$36,850起

截止日期 :02/08/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的造船學或相關科技學士學位或同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中文和英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；以及

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府造船工程師的職務。

薪酬:

總薪級表第16點（每月36,850元）至總薪級表第27點（每月61,865元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或直至該人員取得指定專業資格，以較遲者為準，最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。有關人員從獲聘任為助理驗船主任（船舶）日期起計的最長五年期間之內，須取得指定專業資格。任何人員如未能遵辦或會被終止聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書，連同下文所述的證明文件，須送達香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓21樓海事處聘任組，信封面須註明｢申請助理驗船主任（船舶）職位｣。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2024年8月9日或之前把下文所述的所需的證明文件副本郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

(e)申請人須提交以下證明文件﹕

(1) 持有香港以外學術／專業機構頒授證書的申請人，請提供學歷／專業資格證書和修業成績表副本；

(2) 持有本港學術機構頒授學歷的申請人，請提供印有選修科目的修業成績表副本；以及

(3) 《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的及格成績副本（如有）。

政府工【7.運輸署-見習技術主任(交通工程)】

月薪：$16,510起

截止日期 :02/08/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)(i) 在香港中學文憑考試數學科考獲第3級或以上成績，另有四科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考數學科考獲C級或以上成績，另有四科考獲第2級／E級或以上成績]，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級[註(3)]或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 進行交通與運輸調查及隨後的資料分析工作；

(b) 參與運輸策劃研究及其他例行交通與運輸研究報告；

(c) 協助設計及操作區域交通控制系統及道路照明計劃；

(d) 操作交通管制及監察系統；及

(e) 就道路與交界處的擬議計劃及交通管理方案協助擬定交通工程設計。

薪酬:

見習職級薪級表第4點(月薪港幣16,510元)至見習職級薪級表第6點(月薪港幣18,730元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請人須以通用表格G.F.340 (Rev. 7/2023)提出申請。申請表格可向各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年8月2日或以前送達九龍油麻地海庭道11 號西九龍政府合署南座10樓運輸署總部，信封面須註明「申請見習技術主任（交通工程）職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【8.衞生署-中醫藥助理】

月薪：$ 24,415 (另加約滿酬金)

截止日期 :01/08/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港中藥學學士學位，或同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後，有一年相關工作經驗者，可獲優先考慮；並

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績。

註:

(i) 申請人需提交有關成績單、修業證書及工作經驗的證明文件副本。

職責:

(a) 執行中藥商發牌及中成藥註冊職務；

(b) 執行中藥不良藥物反應監察、中藥中毒事故調查及相關職務；

(c) 監察持牌中藥商、中藥產品及相關工作；

(d) 執行中藥材及中成藥的進出口管制及相關工作；

(e) 執行中藥材及中成藥鑑別職務；

(f) 就中藥商發牌及中成藥註冊方面回答市民的查詢；及

(g) 協助執行高級人員指派的其他工作。

薪酬:

月薪港幣 24,415元 (另加約滿酬金)

聘用條款:

成功的申請人將按為期12個月之非公務員合約條款聘任；續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格(G.F.340(7/2023修訂版))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須連同入職條件所列的證明文件副本送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組 ，信封面須註明「申請中醫藥助理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(d)在網上遞交申請的人士，須在2024年8月8日(星期四)或之前把所需的學歷和工作証明文件副本郵寄至上列地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

政府工【9.民政及青年事務局-多媒體編輯主任 (青年事務部(1)】

月薪:$62,895

截止日期 :02/08/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷。修讀多媒體設計、平面設計、電影、創意媒體、新聞、傳理或相關學科者佔優；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科均考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得上述學歷後，於多媒體、創意媒體、社交媒體營運、數碼營銷、廣告或企業傳訊方面累積至少6年全職工作經驗；

(d) 擅長以多媒體製作工具（例如Adobe Illustrator、Photoshop、Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro、Davinci Resolve、After Effects、Cinema 4D、Blender或其他相關軟件）設計、製作並編輯平面圖像、影片、影像、照片、音訊、動畫和資訊圖表等多媒體內容；

(e) 精通社交媒體平台和手機應用程式，思維創新，審美觸覺敏銳，能緊貼數碼營銷的最新發展與消費趨勢；

(f) 熟悉網絡社羣和商業影片，通曉關鍵字與標籤功能，並對本港18至35歲青年人的通訊潮流、形式和途徑有深入了解；

(g) 適應力強，態度開明，積極學習新技能和接受新任務；

(h) 能獨立處理內容開發工作，並善於與團隊合作，人際溝通技巧極佳；

(i) 能同時兼顧不同任務和在工作上無懼壓力或不確定情況；以及

(j) 中英語文講寫能力俱佳；懂普通話者佔優。

職責:

(a) 構思、創作並製作具創意、吸引力與說服力的多媒體內容、平面圖像、動態圖像、影片和動畫，供以青年為本的手機應用程式及其他電子平台使用；

(b) 與專責不同事務的內部團隊和其他持份者緊密合作，按其要求構思並製作切合特定題材與受眾的內容；

(c) 查證和核實不同來源的資訊詳情，並在發布前校閱所有資訊，確保中英文版的內容均前後一致、準確清晰、質素良好；

(d) 善用內容管理系統和相關工具，以有效率地製作、發布和更新手機應用程式及其他平台上的內容；

(e) 與外部承辦商合作，製作內容並整合至手機應用程式及其他平台的用戶介面(UI)和用戶體驗(UX)；

(f) 留意並掌握內容開發、手機應用程式及其他電子平台的最新趨勢、形式、風格和最佳做法，能歸納數據以建議如何持續改進；

(g) 支援戶外／室內的影片和照片拍攝，包括前期準備工作、影片／照片拍攝、後期製作、相關的劇本編寫和內容編輯工作；以及

(h) 執行上級指派的其他職務，包括在正常辦公時間以外工作。

薪酬:

每月62,895元

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月。

申請方法:

互聯網 ❌

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格，須送達至香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政及青年事務局青年事務部(1)。請在信封上註明「應徵多媒體編輯主任(青年事務部(1))職位」。

政府工【10.環境保護署-法律資訊助理 】

月薪：$20,200

截止日期 :02/08/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港專上教育院校頒授的法律／法學文憑或普通法高級證書，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2級或以上，或同等成績；以及

(c) 具備本地法律工作的相關經驗者佔優。

職責:

(a) 檢索、分析和總結不同司法管轄區及國際公約的相關法律資訊；

(b) 檢索、分析和總結法院及律政司就各類檢控個案提出的意見及建議；以及

(c) 支援檢控人員執行其他職務。

薪酬：

$20,200

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請書G.F. 340（Rev. 7/2023）可於各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達新界荃灣青山公路455–457號華懋荃灣廣場7樓環境保護署中央檢控組（經辦人：環境保護主任（中央檢控）22），信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人如獲甄選參加面試，通常會在截止申請日期起計八個星期內接獲通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。申請人如未獲邀參加面試，可視作經已落選。

政府工【11民政及青年事務局-高級行政經理(宣傳及品牌推廣)(青年事務部(1)】

月薪:$79,930

截止日期:02/08/2024 18:00:00

+ 6

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷。修讀數碼營銷、多媒體、傳理、新聞或相關學科者佔優；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科均考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得上述學歷後，於數碼營銷、創意媒體、網絡及╱或社交媒體管理、公共關係或宣傳推廣方面累積至少8年全職工作經驗，當中至少有3年擔任管理層職位；

(d) 精通社交媒體並緊貼數碼營銷的最新發展與消費趨勢，對青年人(尤其是Z世代)的通訊潮流及途徑瞭如指掌；

(e) 在品牌建立、社交媒體平台或大型數碼營銷活動方面具管理經驗者佔優；

(f) 對網站用戶介面(UI)與用戶體驗(UX)的最佳做法、優化搜尋引擎(SEO)、搜尋引擎營銷(SEM)、管理社交媒體及數碼趨勢有豐富認識，熟知如何與代理商合作；

(g) 善於創作和設計社交媒體內容，並熟悉Adobe Creative Suite套裝軟件(例如InDesign、Photoshop及Illustrator)與影片剪輯軟件；對超文字標示語言(HTML)格式、可擴展標記語言(XML)格式、層疊樣式表(CSS)技術、Adobe Premiere及╱或After Effects有認識者佔優；

(h) 策劃、組織和分析能力俱佳，能以超卓的策略性思維解讀數據、提出見解並作出以數據為本的決策；

(i) 適應力強、態度開明，能抱持創新思維與年輕心態積極學習新技能和接受新任務；

(j) 富責任感，在急速的工作節奏下仍能獨立工作；

(k) 能同時兼顧不同任務和在工作上無懼壓力或不確定情況；以及

(l) 人際溝通技巧超卓，中英語文講寫能力俱佳；懂普通話者佔優。

職責:

(a) 為民政及青年事務局(民青局)與青年發展委員會(青發會)的青年發展措施協助制訂並落實全面的策略性宣傳(涵蓋一眾社交媒體平台)與品牌建立計劃；

(b) 管理、拓展和發掘新電子平台以培育青年社羣，並通過製作具說服力且與青年相關的創新內容，包括配合民青局與青發會所訂青年發展目標的貼文、影像、影片、音訊及平面圖像，提升青年參與度；

(c) 對網絡與社交媒體營銷、策略及活動的成效進行內部檢討和匯報，包括對推廣方法或工具進行數據分析。監察社交媒體工具、應用程式、頻道、設計及策略方面的市場趨勢，並定期提出改善建議；

(d) 協調內部持份者以在推廣各項青年發展措施上達致協同效應，以及進一步聯繫社區、傳媒及相關持份者；

(e) 提供專業支援或聘用並管理合適的服務供應商，確保投放足夠資源於數碼媒體╱廣告╱印刷方面的平面圖像設計、網絡與社交媒體設計、內容管理、HTML編碼、攝影、錄影、動畫製作或其他所需服務；

(f) 因應開發、維護和優化這些電子平台的需要，制訂並管控相關項目計劃、時間表及預算；

(g) 執行各種編輯職務，確保成品具質素並符合內部持份者的要求；以及

(h) 執行上級指派的其他職務，包括監督下屬工作和在正常辦公時間以外工作。

月薪:

$79,930

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月。

申請方法:

互聯網❌

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格，須送達香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政及青年事務局青年事務部(1) (遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準)。請在信封上註明“應徵高級行政經理(宣傳及品牌推廣) (青年事務部(1))職位”。

政府工【12.投資推廣署-投資推廣署助理署長 （參考編號：ADG/01/2024）】

月薪：$194,825

截止日期 :12/08/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) 具備最少10年行政及管理職位的經驗，如曾於大型公共或私人機構工作將獲優先考慮。具備市場營銷、業務拓展或投資推廣相關工作經驗更佳；

(b) 持有本港⼤學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；

(c) 具備卓越的領導及管理才能，以及良好溝通和演講技巧；

(d) 具備國際視野，熟悉內地與香港的營商環境、香港的獨特角色及對國家政策的貢獻；以及

(e) 具備良好中英文書寫能力，並能說良好的粵語、普通話及英語。

職責:

(a) 招商引資管理工作：

- 協助投資推廣署署長管理推廣署的運作及帶領團隊，包括行業專家組、環球專家組，以及投資推廣署署長指派的其他組別；

- 負責業務發展的戰略部署及執行計畫，以確保團隊績效達標，客戶服務水準達標，以及有效控制及使用財務預算；

(b) 客戶推廣：

- 引進及服務重點客戶或潛在投資者，提供後續支援服務，引領客戶在香港設立公司或拓展業務；

- 與商界的合作夥伴緊密合作，包括外國領事及商會、本地商會、專業行業協會、貿易及其他組織，從而把投資推廣成效深度化與廣度最大化；

(c) 與有關持份者合作：

- 與其他政策局、政府部門、法定組織及公營機構發展夥伴關係，從而加大協同效應，使工作成效最大化，及加強促進外來投資的服務質素；

- 就香港營商環境向相關政策局及政府部門提供合理的意見，從而增加香港作為投資目的地的競爭力及吸引力；

(d) 公關宣傳及媒體推廣：

- 協助投資推廣署署長籌備及參與本地及全球促進外來投資相關的宣傳活動，包括商業活動、媒體推廣及加強宣傳，從而代表部門推廣香港獨有的優勢及機遇並吸引投資者；以及

(e) 學習與成長：

- 引導、培訓及指導團隊成員，並推動表現導向文化；

- 創造個人及團隊持續學習及發展的環境；

- 以身作則，並鼓勵團隊成員展現對公共服務的熱心，盡忠職守、廉潔守正及問責，符合政府規例及指引。

薪酬:

月薪港幣194,825元（相等於首長級薪級表第2點）

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，一般為期3年。續約與否由政府酌情決定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請人必須使用指定的申請表格[G.F. 340 (7/2023修訂版)]。該申請表格可於公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載，亦可於各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

(b)填妥的申請表格連同下文所指定的文件遞交：

(1) 簡單列明申請人認為自己適合該職位的信件；及

(2) 詳盡履歷，包括：(i) 學⼠或深造學位詳情(例如主修科目和榮譽等級)；以及(ii) 就業記錄連同詳細的職責說明，並列明如何符合入職條件中的工作經驗要求。

申請人毋須在此申請階段提交相關的修業成績表副本、文憑副本、證書副本、或其他資歷文件副本。

(c)申請人須透過下列其中一種方式遞交申請文件副本：

(1) 郵寄、速遞或親身遞交到香港中環金融街8號國際金融中心2期4106-4108室億康先達國際有限公司。請於信封面註明「應徵投資推廣署助理署長職位」。

(2) 電郵至指定的電郵戶口ADG-investhk@egonzehnder.com。請於電郵標題註明「應徵投資推廣署助理署長職位」。

政府工【13.勞工及福利局-經理(香港人才服務辦公室)人才聯繫】

月薪：$72,180

截止日期 :01/08/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(b) 於畢業後取得最少15年的全職工作經驗，包括5年以上在活動及項目規劃和管理、市場推廣、客戶關係建立及業務發展方面的相關經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績；

(d) 在與政府及商界各方交往聯繫，以及為持份者提供優質客戶服務方面具備實務合作經驗，往績良好；具備與海外持份者合作的經驗更佳；

(e) 具有卓越的人際及溝通技巧，中英文書寫能力及會話能力優良(粵語和普通話)；

(f) 熟悉政府事務，尤其與人才聯繫的事務；以及

(g) 精通一般商業電腦軟件(包括MS Word、Excel和PowerPoint)的應用，以及中文和英文文書處理。

職責:

(a) 在海外國家／地區物色和聯繫人才及其他持份者，並促進互惠互利的關係，以配合香港人才服務辦公室的聯繫策略和使命；

(b) 促進香港與海外國家／地區之間在合作推動人才發展、吸引及聯繫方面的國際舉措及項目；

(c) 與香港駐海外國家各經濟貿易辦事處及政府相關決策局／部門緊密合作，協助制定和推行吸引和聯繫人才的策略；

(d) 為海外國家／地區與人才聯繫活動有關的會議、活動及舉措提供行政及後勤支援；

(e) 領導、指導和監督工作人員，以確保取得最佳成果、強而有力的管理策略部署及積極進取及充滿活力的工作文化推廣；

(f) 與香港人才服務辦公室的內部團隊合作，發揮協同效應，提升辦公室聯繫及支援人才策略的整體影響力及成效；以及

(g) 執行高級人員指派的任何其他職責。

薪酬：

$72,180

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2026年1月31日。續約與否由政府酌情決定。

申請方法:

互聯網❌

郵寄✔️

(a)申請人須填妥申請表格[G.F. 340(Rev. 7/2023)]。申請表格可向各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須提交詳細履歷表、申請信(約300字)，以詳述其在活動及項目規劃和管理、市場推廣、客戶關係建立及業務發展方面的工作經驗(包括工作年數)及為何適合出任該職位、學歷證書複本及受僱記錄。

(c) 有關申請文件須於截止申請日期或之前(以郵戳所示日期為準)送交至香港灣仔告士打道5號稅務大樓12樓「香港人才服務辦公室」；或以電郵方式發送crystallee@lwb.gov.hk。申請人須於信封面(以郵寄方式)或於電郵標題清楚註明「申請經理(香港人才服務辦公室)人才聯繫」。