深圳山姆超市餐吧最新6大美食點評：6件炸雞¥39　開心果蛋糕回歸

沉寂了許久的山姆超市餐吧總算上新了，一次性帶來了2款王炸單品：炸雞桶和麻糬紅豆沙。



本篇為你推薦6個必試美食！山姆上新速度太快了，跟不上了！👇👇👇

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1. MM美式脆脆炸雞桶

先來試試炸雞桶，據說它一上線直接賣到斷貨，我們去的那天在很多輛超市購物車裏都看到它的身影，畢竟39元能拿下3隻琵琶腿和3隻上腿排，個頭還不小，性價比高，很難不去剁手！

夠酥脆，會爆汁

雖然炸雞桶出餐快，但拿到手上的時候炸雞還是很燙手的，香氣四溢，外皮金黃酥脆，一咬咔擦直掉渣，可以吃出裹粉裹得比較厚但不影響整體口感。

不管是琵琶腿還是腿排都很鮮嫩多汁，不鹹微微辣，吃多了會有點膩。

隱藏吃法，蘸醬吃

如果你覺得吃原味炸雞太單一，可以在餐吧擠點免費的蜂蜜芥末醬或番茄醬。酸甜口的蜂蜜芥末醬跟炸雞確實是好搭檔，緩解了炸雞的油膩，豐富了口感，這個吃法很推薦！

MM美式脆脆炸雞桶

價格：39元/桶

購買方式：山姆餐吧

食用指南：實惠量大，人少胃口小不建議入，趁熱吃



2. MM麻糬陳皮紅豆沙

作為山姆餐吧的新甜品，麻糬紅豆沙的評價兩極分化就比較嚴重了。

剛拿到手還是熱乎乎的，表面看着普普通通紅豆湯，一舀超大塊水牛奶麻糬便顯露出來，會拉絲兒，口感軟軟糯糯，夾帶着濃濃的奶香味，不會過甜。

紅豆也是煮得綿軟的那種，沙沙的，吃起來偏甜，有一說一還蠻有糖水店那味呢，但是陳皮味道幾乎可以忽略不計了！

MM麻糬陳皮紅豆沙

價格：15元/碗

購買方式：山姆餐吧

食用指南：適合喜甜的朋友，夏天吃建議放冰箱一會



3. MM開心果蛋糕

山姆的烘焙蛋糕區也有了不少新面孔，其中一款是下架了的「開心果蛋糕」，這次重新回歸，頂層的裱花換成了超多開心果仁，添加了香濃芝士，價格還比去年便宜了！

鹹甜口，份量大

依舊是一塊蛋糕能吃兩三天的份量，每兩層戚風蛋糕胚夾着一層開心果慕斯，還塞了一些開心果碎，聞起來十分香甜，切起來也很絲滑，蛋糕體口感偏濕潤，鹹甜風味的奶油，沒什麼開心果的味道。

MM開心果蛋糕

價格：89.9元/盒

購買方式：山姆超市門店

食用指南：它更像一塊普通的乳酪蛋糕，開心果黨可不衝



+ 9

4. MM芥末籽肉鬆麵包

喜歡吃肉鬆的朋友看到這款估計走不動道了，滿滿的肉鬆幾乎將整個麵包「淹」了，鹹香鹹香滴，黑色的麵包胚是加入了西班牙墨魚汁，很蓬鬆，吃起來很有韌性。

掰開內裏是夾着黃芥末籽的芥末沙拉醬，剛吃的時候可能會不太適應這個味道。沒有芥末的辣和嗆，反倒是鹹甜味的，很獨特的口感，吃着吃着還挺上頭。

MM芥末籽肉鬆麵包

價格：39.9元/盒，6個/盒

購買方式：山姆超市門店

食用指南：份量大不會膩，中規中矩不踩雷



5. 星期零．沙拉搖搖杯

山姆的沙拉搖搖杯，最適合懶人的白人飯！一共三種口味，包含火腿雞蛋豆腐蕎麥麵沙拉、金槍魚藜麥雞蛋豆腐沙拉和經典彩蔬雞肉意麵沙拉！每一杯都市附帶醬汁和餐具，開蓋即食，特別方便。

開蓋即食，搖一搖

別看這麼小小一杯，主食蔬菜穀物給得很足量，搭配的醬汁也很好吃，特別是蕎麥麵這款帶着辣味，還有火腿，不會讓你有「啃草的痛苦」，飽腹感強！

星期零．沙拉搖搖杯

價格：49.9元/3杯

購買方式：山姆超市門店

食用指南：清爽飽腹低脂，不想自己做或點外賣可衝



6. MM芋泥巴斯克蛋糕

最近特別火的芋泥巴斯克，我們在試吃區嚐了一下，質地是很綿很細膩，但不是想象中好吃的香芋味，有一點點香精的味道，有點像在吃芋頭味的五羊冰淇淋。

MM芋泥巴斯克蛋糕

價格：79.9元/盒

購買方式：山姆超市門店

食用指南：沒有芋泥味，有點踩雷了



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