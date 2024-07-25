客人怒轟Carousell賣書已讀不回！港男呼冤回覆有限額：我都唔想

不少人在處理閑置物品時都會想起二手交易平台Carousell，該應用程式不僅免費，且能能夠暢順快捷完成交易，但近日就有位網民使用Carousell放售二手產品時，因Carousell的回覆限額新政策，而選擇已讀不回買家，引起網民熱議。



Threads截圖

近日有位網民在社交平台threads發文，以「唔係我唔想覆你，係我唔想冇咗個quota」為題，分享自己在Carousell平台上放售「Mastering Chemistry」的課本，並配上自己與其中一位買家的對話，買家多次向PO主詢問貨品，並要求賣家回覆，「請問還有嗎？」、「是不是沒有了，請回覆」、「請不要已讀不回」、「沒有的話，請告訴我，因為我要向其他賣家購買，謝謝」、「你是不是不賣mastering chemistry 8的，還是已經賣出了，請你告訴我，不然我還以為你還有book 8的」、「如果你不回應，我就當你沒有， OK ？」，而PO主將其截圖轉載至社交平台，聲稱不想浪費回覆限額而已讀不回。

帖文隨即引來許多網民留言回覆，有部份網民都認為樓主不應無視買家，亦有眾多網民未知道Carousel賣家有回覆限額，「好心你就覆下人啦，我真係未聽過Carousell有quota囉」、「唔賣出post嚟把鬼」、「就算有冇Quota都好，作為買家，問一句人地大半日冇覆，而你又急住買，咪搵其他賣家post，除非得一個人賣咁你咪等下，人哋唔覆Chur都冇用，除非你之前有覆過佢但又冇下文咁就你唔啱，當然最好就是但覆人一句已賣出」、「回一句點都要既，人地咁有禮貌又咁想買」、「好冇禮貌」。

Carousell截圖

樓主其後將Carousell官方的回覆限額截圖並回覆網民，「有回復限額」，「當一個人問你嘢你覆咗佢咪計一個quota，每個月你最多覆20條友嘢，過咗就冇㗎啦冇得再覆人」，截圖中顯示Carousell在2024年1月開始新政策，在各項產品分類都有每月回覆次數配額，單個買家的回覆數量限制在20-30個訊息，以美容及化妝品為例，每月回覆單個買家數量只有30個限額；名牌、徵收、預購則只有10個回覆配額，而放售車、免費物品以及樓盤則可享無限回覆配額，若到達該貨品的所限配額，則需要付款才可取得無限回覆的配額。

Threads截圖

雖然有部份網民認為樓主不應無視買家，但不少網民都稱對此大開眼界，支持樓主控制限額，「嘩！用咗咁多年而家先知，大開眼界」亦有網民在留言貼出自己的Carousell回覆版面，「我都係冇quota」、「reply quota 得30個，問無聊嘢、問有冇一律ignore 吧，響描述寫定有心買就出價先」、「旋拍係咁，焗你課金，我之前放野都試過爆，睇下可唔可以開多個ac pm佢」、「唔該，發言請三思，Carousell係真係有quota，作為一個旋轉拍賣seller，當貨品賣出一定數量，就需要在Carousell課金，去換取quota才能繼續回覆客人，請查閱官網」。