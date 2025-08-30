5國另類「鬼節」文化習俗　韓國跳舞慶祝、日本有7日連假

每逢農曆七月十四就是大家口中常說「鬼節」，鬼門大開的日子，各方的「好兄弟」都會來到人間四處遊走，相信大家都曾聽老一輩說「千萬不要出夜街」，「不要吹口哨」等等的鬼節禁忌，但大家大家又知道華人個個都小心翼翼的「鬼節」，對某些國家來說卻是一個超大「慶典」，不但能夠獲得多日假期，大家還會於晚上一同到街上跳舞，到底其他國家是如何度過「鬼節」呢，讓我們一起看看吧!



我們所認知的「鬼節」又名為「中元節」、「盂蘭盆節」，其實有關鬼節的由來眾說紛紜，有人說中元節原本是以作慶祝豐收的日子，有些人又表示中元節是祭祀祖先，和祭祀孤魂野鬼的日子。然而於香港和大多的華人地區，對於鬼節大家都常將其視為「陰森恐怖」的節日，因相傳農曆七月十四陰間的鬼門會正式開啟，七月十五鬼門更會大開開放整整一個月，各方的「好兄弟」都會從陰間到陽間接受大家的祭祀供品，因而每逢鬼月大家都有很多不能犯的「禁忌」，以避免打擾和冒犯好兄弟們。

但有別於華人地區，有些國家對於鬼節卻是有著不同的意義，有些國家會為鬼節舉行慶典，大家一同上街跳舞慶祝，甚至放假7日，有些國家則會視「中元節」為歌頌母親的日子，到底這些國家對於鬼節的定義是甚麼呢?他們又是如何慶祝呢?大家一起來看看這5個地方的「鬼節」習俗啦!

1.新加坡、馬來西亞華人地區

新加坡和馬來西亞的華人地區對於「鬼節」的意味和習俗上與香港亦大同小異，同樣以祭祖和普渡到凡間遊走的好兄弟為主，但有別於一般只以焚燒紙紮祭祀品、以食品和燭香供奉先人外，他們還認為單單滿足鬼魂的金錢和食物的「慾望」並不足夠，還要照顧他們的「娛樂享受」。因而他們會於鬼節時搭帳篷和舞台，現場表演對多個項目，除了以各種傳統神話為主題的戲曲演出外，還會有勁歌熱舞、魔術表演、棟篤笑表演等等。

2.韓國

對於韓國來說中元節又名「百中日」和「亡魂日」，中元節除了祭祀和普渡外，本身還有著慶祝豐收和感謝大地的意思，而韓國則主要保留較多慶豐收的原意，於韓國當地於百中節當日，他們會有名為「百種場」的廟會，當中會有摔跤、雜耍、假面舞等等的表演，人們會於會場奏起「農樂」一同跳舞慶祝。

3.日本

鬼節的夜晚不能喧鬧不能出夜街?於日本盂蘭節稱為「御盆節」和「盂蘭盆節」，對於他們來說盂蘭節是一年一度迎接祖先靈魂回家，供奉他們以表感謝的日子，整個盂蘭節還會分為三階段共4日進行。當地人會節日的首日於家中點燃「迎魂火」和設置用作擺放祭祀品的「精靈棚」，來迎接祖先回家，而最後一日便會再點燃「送魂火」為祖先送行。

此外，於盂蘭盆節他們還會為祖先舉行舞蹈儀式，現今這個傳統的舞蹈儀式更變成洗夏季超大型的祭典活動，大家都會一同聚集於寺廟或街道廣場中一起跳舞，一同歡呼。盂蘭盆節於日本可謂超重要的節日，其重視程度僅次於元旦，因而當地有不少企業或公司都會讓員工放一連7日的「盆休」讓他們回家祭祀祖先。

4.越南

對於越南來說盂蘭節除了有祭祖和普渡的意思外，他們更有著要對母親和家庭「盡孝」的意思，於外工作的子女於當日都會特意回家，與家人一同共享天倫之。他們會全家聚在一起，於盂蘭節當日與家人一同祭拜祖先和祭祀其他好兄弟，於晚上在河上放上祈福水燈。此外，他們還會有一個「別花」的儀式，以對家人表示重視和敬重，父母雙方健在的子女會別上紅玫瑰、雙方已去世的別上白玫瑰、其中一方還健在的話則別上粉色玫瑰，籍者別花於心口的以提醒子女必須每時每刻都要記得家人的自己的愛，並掛於心上。