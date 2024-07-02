心理測驗｜《玩轉腦朋友2》9條情境題　測出誰是控制你的情緒主角

《玩轉腦朋友2》票房報捷，乘住大家的集體回憶，已破上集票房紀錄。而最近台灣更推出了《玩轉腦朋友2》的emo小劇場心理測驗，只要回答9條問題，就可以找出自己的情緒主角，看看你究竟是代表喜樂的阿樂，還是超怕醜的隔尷！



《玩轉腦朋友2》全球已累收8.63億美元（約67.3億港元），短短16日打破上一集的全球票房總收入。今次第二集除了原有情緒角色阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎外，隨着韋莉經歷成長階段，情緒變得更複雜，4位新情緒專員，包括阿焦（焦慮）、阿羨（羨慕）、阿厭（厭惡）和阿尷（尷尬）更首度登場。而最近台灣推出了《玩轉腦朋友2》的emo小劇場心理測驗，只要回答9條情景題，就可以找出自己的情緒主角，大家快點來試玩！

首先大家前先輸入名字，測驗右上角更可以開啟聲音配樂，令心測的你更投入！之後便會進入emo小劇場，開始回答問題！

第1條

一抵達控制台，發現大家正要播放你最棒的某段記憶，你覺得是......

1.第一次跟全家人一起吹熄生日蠟燭

2.第一次交到朋友

3.第一次出門旅行

4.第一次比賽獲得勝利

第2條

沒想到畫面竟然跑出小時候丟臉的回憶！你的反應是？

1.「大破防！快刪掉！」我不喜歡自己出現在這則記憶

2.「這不是我」害羞的摀著臉看完

3.「曾經也那麼青澀啊！」有趣的看著那則記憶

4.「蛤啊？這啥？」

第3條

被不好回憶刺激到的阿愁正在哭泣，你會選擇用什麼安慰她？

1.數不完的錢

2.世界上最棒的抱抱

3.會開花的魔法

4.此生最好吃的料理

5.不知名的硬碟

第4條

要吃晚餐時，阿憎大叫了一聲，原來是披薩上出現了你最討厭的「那個」！這時你會？

1.一個一個仔細挑掉

2.不能浪費勉強吃完

3.拜託別人幫忙吃

4.嘔嘔嘔嘔

第5條

阿燥也因此氣得發火，大家見狀反而紛紛上前烤起棉花糖，而你決定：

1.加入一起烤

2.幫忙煽風

3.拿出討厭鬼的照片燒掉

4.躲到旁邊偷看

第6條

夜深了，巡邏中的阿驚，突然被暗處的阿愁嚇到！你不禁想著，好險不是⋯⋯

1.曱甴

2.幽靈

3.前任

4.惡魔

第7條

夢境製片廠正在如火如荼準備今晚的演出，你期待做一場怎樣的夢？

1.坐擁大安區豪宅的夢

2.擁有夢幻超能力的夢

3.在無人島睡到飽的夢

4.一片空白的夢

第8條

隔天一早，發現控制台竟然出現了新夥伴！他們分別是阿焦、阿尷、阿厭、以及阿羨，你通常都怎麼認識新朋友？

1.不聊天怎麼認識

2.找時機加入話題

3.不認識怎麼聊天

4.我才不要有新朋友

第9條

阿樂拿出一顆巨大的球，向新夥伴介紹，這個稱為核心記憶，是動力來源。你覺得哪一顆核心記憶最能代表你？

1.愛

2.勇氣

3.智慧

4.力量

5.慾望

回答完以上9條情境題後，系統便會開始分析你的「情緒主角」，而一共會有9種「情緒主角」結果，測驗會根據你的角色寫出屬於你的特徵和個性，還有情緒比例、情緒宣言、個性指數等，看看準不準。

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