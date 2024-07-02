心理測驗｜《玩轉腦朋友2》9條情境題　測出誰是控制你的情緒主角

撰文：爆檸哥
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《玩轉腦朋友2》票房報捷，乘住大家的集體回憶，已破上集票房紀錄。而最近台灣更推出了《玩轉腦朋友2》的emo小劇場心理測驗，只要回答9條問題，就可以找出自己的情緒主角，看看你究竟是代表喜樂的阿樂，還是超怕醜的隔尷！

《玩轉腦朋友2》全球已累收8.63億美元（約67.3億港元），短短16日打破上一集的全球票房總收入。今次第二集除了原有情緒角色阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎外，隨着韋莉經歷成長階段，情緒變得更複雜，4位新情緒專員，包括阿焦（焦慮）、阿羨（羨慕）、阿厭（厭惡）和阿尷（尷尬）更首度登場。而最近台灣推出了《玩轉腦朋友2》的emo小劇場心理測驗，只要回答9條情景題，就可以找出自己的情緒主角，大家快點來試玩！

首先大家前先輸入名字，測驗右上角更可以開啟聲音配樂，令心測的你更投入！之後便會進入emo小劇場，開始回答問題！

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第1條

一抵達控制台，發現大家正要播放你最棒的某段記憶，你覺得是......

1.第一次跟全家人一起吹熄生日蠟燭

2.第一次交到朋友

3.第一次出門旅行

4.第一次比賽獲得勝利

第2條

沒想到畫面竟然跑出小時候丟臉的回憶！你的反應是？

1.「大破防！快刪掉！」我不喜歡自己出現在這則記憶

2.「這不是我」害羞的摀著臉看完

3.「曾經也那麼青澀啊！」有趣的看著那則記憶

4.「蛤啊？這啥？」

第3條

被不好回憶刺激到的阿愁正在哭泣，你會選擇用什麼安慰她？

1.數不完的錢

2.世界上最棒的抱抱

3.會開花的魔法

4.此生最好吃的料理

5.不知名的硬碟

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第4條

要吃晚餐時，阿憎大叫了一聲，原來是披薩上出現了你最討厭的「那個」！這時你會？

1.一個一個仔細挑掉

2.不能浪費勉強吃完

3.拜託別人幫忙吃

4.嘔嘔嘔嘔

第5條

阿燥也因此氣得發火，大家見狀反而紛紛上前烤起棉花糖，而你決定：

1.加入一起烤

2.幫忙煽風

3.拿出討厭鬼的照片燒掉

4.躲到旁邊偷看

第6條

夜深了，巡邏中的阿驚，突然被暗處的阿愁嚇到！你不禁想著，好險不是⋯⋯

1.曱甴

2.幽靈

3.前任

4.惡魔

第7條

夢境製片廠正在如火如荼準備今晚的演出，你期待做一場怎樣的夢？

1.坐擁大安區豪宅的夢

2.擁有夢幻超能力的夢

3.在無人島睡到飽的夢

4.一片空白的夢

第8條

隔天一早，發現控制台竟然出現了新夥伴！他們分別是阿焦、阿尷、阿厭、以及阿羨，你通常都怎麼認識新朋友？

1.不聊天怎麼認識

2.找時機加入話題

3.不認識怎麼聊天

4.我才不要有新朋友

第9條

阿樂拿出一顆巨大的球，向新夥伴介紹，這個稱為核心記憶，是動力來源。你覺得哪一顆核心記憶最能代表你？

1.愛

2.勇氣

3.智慧

4.力量

5.慾望

回答完以上9條情境題後，系統便會開始分析你的「情緒主角」，而一共會有9種「情緒主角」結果，測驗會根據你的角色寫出屬於你的特徵和個性，還有情緒比例、情緒宣言、個性指數等，看看準不準。

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