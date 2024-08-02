巴黎奧運｜土耳其大叔輕裝殺手look射擊爆紅　親解手插褲袋之謎

土耳其51歲氣手槍射擊選手Yusuf Dikec一身輕裝上陣，跟其他選手厚裝外型成強烈對比，而且更在項目中奪銀牌，惹來全球熱議，更引發大量meme圖。有香港網民笑指似殺手參加奧運，而日前他接受土耳其的電台訪問，親解為何要零裝備登場。



「土耳其灑瀟大叔」Yusuf Dikec在7月30日巴黎奧運會混合團體10米氣手槍比賽中，「輕裝上陣」＋單手插褲袋的姿勢引發熱烈討論。在奧運的射擊比賽中，選手大多都會穿戴專業射擊眼鏡，以及抗噪耳罩，不過Yusuf Dikec兩樣也沒有，只以黑框眼鏡加配普通耳塞上陣，與其他國家不少選手形成鮮明對比，最後與拍檔Sevval Ilayda Tarhan以582分獲得銀牌。

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超cool外型惹來全球熱議，連Telsa老闆Elon Musk也讚好，有網民爆笑猜測「土耳其是直接派一名殺手來參加奧運？」、「土耳其政府表示：我們這週會給你一份不同的工作。」有人指他的外型似劉德華，事件也惹來大量二創和meme圖。

據了解，Yusuf Dikec在加斯大學修讀體育和教育，之後在塞爾丘克讀碩士。他也曾是軍人，在土耳其憲兵隊當資深准尉。根據巴黎奧運網站，他代表土耳其參加2012年和2016年奧運，2008年的北京奧運他也有參賽，而今次是他第一次在奧運獲頒獎牌。

土耳其大叔其實是貓奴(IG圖片)

土耳其大叔其實是貓奴(IG圖片)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Dikec對土耳其電台Radyo Gol透露，「我用雙眼射擊，大多數射擊者用一隻眼睛射擊。用兩隻眼睛拍攝——我相信這樣更好。我對此做了很多研究，所以我不需要設備。」而且解釋手插褲袋跟美感無關，「我只是想更有動力，感覺更舒服」，並補充說這種姿勢「實際上是為了讓身體達到平衡，集中注意力。」

資料來源: CNN