鬼節｜台北5個最猛鬼車站 　有個港人必到！捷運自殺女回魂敲門

捷運站與香港的地鐵大同小異。自從有了捷運站，讓馬路上的交通舒緩了許多，也讓許多上班族更加方便去上班。



雖然如此，這些捷運站、地鐵站都流傳著一些鬧鬼傳聞，譬如說日本的鬼站、香港的彩虹站和「屈地站」等等，而在臺灣臺北就有著6個鬧鬼的捷運站。

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#1 海山站

根據流傳的傳聞中，這個站經常都會在末班車開走後，仍然會有一些「乘客」出現，而在這裡工作的站務人員都曾經遇過他們。對於新來的站務人員可能不熟悉，因此某次在末班車離開捷運站後，在詢問處的監視器裡確認無人在月臺就前去站務員室處理其他事務。但他再次回到詢問處時，卻在監視器裡看到月臺上竟然還有人排隊，就想要立刻通過廣播通知這些乘客末班車已經駛開了，但想想還是親自前去引導他們離開。



結果，在他走到了月臺卻空無一人，到底人都去了哪兒？直到這個時候，他才意識到，如果乘客要進月臺一定過不了，因為刷卡機無法通過。他趕緊再回到詢問處看監視器，結果監視器的確顯示無人。後來，另一名值班人員來到了詢問處，見他一臉驚訝的樣子，就問他是不是在監視器裡看到還沒離站的乘客，他才恍然大悟他剛才所見並不是幻覺。

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#2 松山機場站

與海山站的傳說雷同，某個值夜班的站務員在監視器見到一名女子站在月臺上等捷運，但末班車早已經離開。於是，站務員請另一名在附近的站務員來領女子出捷運站。那名在附近的站務員前去後，卻發現根本沒有所謂的女子在月臺。回報站務室的同事後，同事卻告訴他那名女子就站在他的旁邊……

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#3 新埔站

在2009年，一名患有慢性肩頸部慢性疾病的56歲幼稚園女老師不知何故在新埔站的女廁裡以跳繩捆綁掛鉤上吊自殺。清潔人員在中午11時55分敲打廁門卻無人應門，探頭查看發現內裡有人，所以聯絡了站務人員。女教師被送去醫院後，仍然不治。



自那時候起，每天過了淩晨12點，站務辦公室就會出現敲門聲，而且越敲越大聲，但是站務人員看門後卻不見人影。在夜深時分發生這樣的事，實在是讓人心裡發毛啊！而清潔人員也表示，在進行清潔時，一直感覺有一雙眼在看著自己，又或者有人在壓著自己的頭，讓她喘不過氣來。

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#4 景安站

有陰陽眼的人相信在這個站會看到很多好兄弟，根據網民的說法，這個站是最多好兄弟。據說，晚上時分在經過經過景安站後，就會嗅到一股刺鼻的味道。此外，也有人曾經看過一名皮膚潰爛、露出白骨的女鬼，甚至是繼續生前通勤的9名「工作人員」。



另外，有些乘客也曾經聽到有人「快下車咯！」、「醒醒！」、「快到站了！」等等關懷詞句。最詭異的是，一名女乘客在捷運睡得死死的，到了景安站時突然被驚醒，只聽到耳邊傳來Siri的聲音：「謝謝，您真有禮貌！」到底是誰和Siri說話？

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#5 松江南京站

根據網友的分享，他在松江南京站上車，當他坐了好一會兒後，發現窗外的景色怎麼與之前差不多，再看看對面站還站著自己的同學，很多人上車也很多人下車，再看看站牌，他竟然還在松江南京站。這時的他嚇得頭皮發麻，立刻衝下車。



網友將有關的事情放上網，結果有許多網民也曾經遇過相同的事情，但也有人表示他應該是太累了。不過如果是太累了，又怎麼會有那麼多人也有相同的遭遇呢？

捷運站、地鐵站都流傳著一些鬧鬼傳聞。（《鬼才之道》劇照）

喜歡靈異探險不妨去這幾個捷運站，看看是否有機會遇到這些奇怪的經歷吧！不過，松山機場站實在是讓人怕得發毛啊……

【本文獲「Goody25」授權轉載。】