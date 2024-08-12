譚小環「大渣哥茶記」暗示重開「移民」加拿大多倫多　網民咁反應

譚小環同老公蔡強榮（渣哥）2014年喺銅鑼灣開設小食店「渣哥」，後來更開茶餐廳，但由於近年消費市道疲弱，今年6月香港的分店全部關閉。不過近日大渣哥茶記疑在社交平台上疑公布在加拿大重開消息，隨即引起網民熱議。



「大渣哥茶記」近日在網上發布最新帖文，內容提到「仍未忘相約看漫天黃葉，遠飛⋯⋯古希臘神話傳說中，眾天神保管著一條擁有神奇力量嘅鑰匙，它能夠將宇宙一切歡樂喜悅匯聚於一起，無論身處天涯海角，都能夠讓大家再次重遇！咦⋯照片中呢條難道就係傳說中嘅⋯⋯楓再起匙」，再加上拎住商鋪門匙的圖片，似乎暗示將會喺多倫多再度開檔，又寫上hashtag「餐飲熱好立克唔使加錢」。

該帖文更有標註地點為多倫多北面的Markham（萬錦市），在留言區更貼上網上地圖街景，「大家參與估下過癮啲，而幅相就會逐漸變大，變清，好快就會睇到晒開估」，有眼利網民一睇就能認出確實位置，「Kennedy south of 407. 喺街坊先認得」、「7828 Kennedy Rd, Markham, ON L3R 5P1」。根據資料，萬錦市有不少華人聚居，而且區內有不少港式茶餐廳。

帖文惹來不少網民留言，「終於等到你同小環黎開鋪，期待」、「加拿大人有福了上年都知你哋移咗過嚟，終於等到你哋開舖啦！」、「又多一間旺嘅茶餐廳正！」重開消息也被轉載至連登，卻有連登仔持不同意見，「欠左咁耐租，拎錢過去開鋪」、「唔交租有錢移民」、「多倫多啲唐人嘢食唔少幾有水準，佢仲要落戶Markham呢個咁大競爭嘅地方，真係祝佢好運」。

蔡強榮譚小環夫婦2014年在銅鑼灣經營小食店售賣魚蛋燒賣，高峰期全港有6家分店，更獲創立《100毛》的毛記葵涌注資入股，，卻在2022年掀起小風波，渣哥曾經發文指曾有意向毛記葵涌回購股份，但聲稱對方出價感到震驚。由於消費市道疲弱，渣哥在九龍灣分店年初被指欠租，更被貼上封鋪告示。當時渣哥承認確有其事，並表示並無拖員工糧和供應商的數，「1蚊都冇欠過佢哋」，最終今年6月正式結業。

譚小環FＢ

而其實譚小環與渣哥其實早於2022年至2023年多番來多倫多，當時也有在社交平台分享散步、曬太陽及玩鞦韆等生活點滴，並大讚加拿大夏天天氣好，有不少當地港人早已十分期待他們進軍加拿大。