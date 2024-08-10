巴黎奧運林郁婷｜有Y染色體≠男生？醫生揭真實案例：有男性是XX
撰文：ETtoday
出版：更新：
台灣拳擊選手林郁婷參加2024年巴黎奧運，再度飽受性別質疑的攻擊。對此，台灣有醫生舉出實際臨床案例力挺，表示自己就曾遇過一個男患者，檢查出來是「XX」的「女人」染色體，結果是非常罕見的「XX男人症候群」，該患者就是有46XX女人的染色體，但卻有男人的外表。
台灣不孕症醫生蔡鋒博指出，會遇到該案例是一對年近40歲的夫妻來諮詢不孕問題，丈夫的身高僅159.5厘米，且乳房非常明顯，同時太太做了卵巢功能和子宮鏡檢查，確定沒有問題，而丈夫的精液檢查卻是「無精症」。
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+6
蔡鋒博進一步說明，進一步檢查發現該丈夫的陰莖長度較短，且睪丸很小，陰毛呈現女人分布的倒立三角形，不像一般男人正三角形，乳房看起來是男性女乳症，沒有喉結、皮膚細嫩、鬍鬚和腋毛也非常稀少，因此建議做染色體檢查。
染色體檢查報告出來後，竟然發現都沒有找到「Y」染色體，全部都是「46XX」，依照染色體的結果，他丈夫是貨真價實的「女人染色體」，最後確定該個案是罕見的46XX男人症候群。蔡鋒博說，一旦確定是46XX男人症候群一定是無造精功能，因此也直接跟該對夫妻說，如果要求子，只能借精圓夢。
【圖輯】被JK羅琳點名質疑性別！點圖放大看更多林郁婷照片👇👇👇
+15
蔡鋒博表示，從這案例來看，他有46XX的染色體，但卻是男人的外表，臨床上也會遇到女性有Y染色體的狀況，一樣會反映在發育狀況上，就像該案例有部分女性特徵，因此運動員這塊不應該以單一檢測就去斷定性別。
【你可能感興趣】點圖放大看何詩蓓奪銅的照片和賽事精彩照片👇👇👇👇👇👇
【圖輯】點圖放大看更多何詩蓓照片👇👇👇
+6
巴黎奧運｜10個消失的比賽項目 射鴿涉虐畜 手槍決鬥極玩命？巴黎奧運｜志田千陽獲封偶像級神顏 舊相出土揭曾用一招「變臉」巴黎奧運｜全紅嬋跳水奪金搞喊女主播：以媽媽心態邊讚嘆邊不捨…巴黎奧運｜正面背面都有人樣！韻律泳隊戴人臉泳帽 網民：佛地魔你能找到巴黎奧運中的米奇老鼠嗎？原來匿喺呢度 拳手撞髮型爆紅巴黎奧運｜加拿大Lululemon體操男隊服淪時裝災難 網民嘲似煙肉
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】