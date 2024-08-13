小紅書男搭國泰商務訂蛋糕遭拒　轉求機上咁祝賀！網民:變海底撈?

大家乘坐飛機周遊列國可能是常事，但在飛機上慶祝生日，你又有沒有試過？近日有位男乘客乘坐國泰航空商務艙，但因為種種原因，國泰航空拒絕為PO主提供蛋糕服務，讓他直呼「終究是高估了國泰」。



小紅書截圖

近日有位小紅書網民乘坐國泰航空商務艙，由香港飛往悉尼，聽聞國泰航空能用$300選購生日蛋糕，便提早三天打電話預訂，「全程是我自己打電話過去，我一次回電也沒有接到，所謂的回撥給我但是打不通，根本不存在，也不會電子郵件聯絡我」，其後客服告訴PO主，因為機票是由澳洲航空出的，系統問題無法下單訂蛋糕。

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PO主雖然理解有機會會因為系統問題無法下單，但指對接線客服的態度感不滿，「其中一位甚至說：『雖然我們不能為你提供蛋糕，但是你可以自己準備呀』、『你可以自備乾冰啊』」，PO主表示無語，認為自己從待機手提蛋糕至登機並不合理，又擔心冷藏問題，「我訂了商務艙，又想着訂你們的蛋糕，我準備得還不夠是嗎」，其後退而求其次要求客服備注，「在飛機上淺淺祝賀也行，能不能有個果盤寫一句生日快樂也可」，客服直接拒絕了他並表示不會有任何服務。

該帖文隨即引來極多網民留言討論，大部份網民都認為PO主在飛機上慶祝生日會影響到其他乘客，「過生日必須在飛機上嗎，下機後或者乘機之前好好嘅慶祝不是更好，也不會打擾到別人」、「如果坐商務艙還有人唱生日歌，切生日蛋糕什麼的，我會掀翻整個商務艙」、「國泰變海底撈」 、雖然PO主留言解釋「第一個生日不唱歌，第二上蛋糕時間就在餐點最後，大家都是飯點，影響你什麼了」、「果盤本身商務艙自帶的，只是要求備注空乘寫個卡片之類，這不是很過分的要求吧」，帖文其後疑因抓起太大評論，經已被刪除。

其實PO主要求航空公司訂生日蛋糕的要求是合情理，根據國泰航空官網中的其他服務，其中一項清楚列明有提供蛋糕服務，收費為港幣$300，《開罐OPENER》就以顧客身份詢問國泰客服訂購生日蛋糕詳情，客服表示由於不同航段接受的申請時間不同，需要在起飛三天前申請並付款，蛋糕是標準一磅蛋糕，唯機票需要是國泰直營航班，經濟艙也支持申請訂購，若蛋糕承辦商有因任何原因未交付，將會全額退款。