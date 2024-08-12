巴黎奧運14個彈起人物+名場面　法國選手撞J慘敗、有人全球爆紅！

巴黎奧運8月11日已正式閉幕，不少網民都笑指還未習慣沒有直播可以追的日子，今屆香港成績兩金兩銅創歷史，相信作為香港人的你都一定睇到熱血沸騰，《開罐》為你整理14個巴黎奧運經典場面，有熱血有溫馨有搞笑，你又聽過幾多件事呢？



巴黎奧運已閉幕（資料圖片）

【1】江旻憓奪金

今屆巴黎奧運，香港第一日已經有獎牌進帳，微笑劍后江旻憓在女子重劍項目一路過關斬將，最後奪得金牌。她奪金後哭成淚人，反應如「我冇畫眉」等獲讚真情流露。不過她旋即因碩士論文捲入政治漩渦，又因奪金後不足一星期即宣布退役，並加入馬會任對外事務助理經理惹爭議，慘遭網上批鬥。

江旻憓在女子重劍項目一路過關斬將，最後奪得金牌（資料圖片）

法國對手Auriane Mallo的教練於5:1時，竟然背著運動員接聽電話，這畫面被現場直播捕捉到，隨即被網民截圖再瘋狂惡搞整meme圖

【2】張家朗奪金

劍神張家朗繼2020年東京奧運後蟬聯男子花劍金牌，是該項目史上第3人連續兩屆奪金。他在決賽更與對手鬥足3次「決一劍」才分出勝負。張家朗於賽事中屢屢出現的伸脷動作亦成為熱話，賽後被問到當中原因，張家朗坦言可能與與童年時偶像「籃球之神」米高佐敦也愛伸脷有關。賽後他向因時差而要通宵看比賽的香港人提醒聽日「準時返工」，笑翻網民。

繼2020年東京奧運，張家朗再次奪得男子花劍金牌（影片截圖)

【3】「乒乓嫲嫲」倪夏蓮

61歲「乒乓嫲嫲」倪夏蓮已是第6次參加奧運，中國國家隊出身的她現時代表盧森堡。32強對上世界第一的孫穎莎雖然出局，不過這場「嫲孫戰」網民就看得津津有味，全程笑住迎賽，又有老公兼教練Tommy Danielsson遞上可樂支持，最後在決勝局更自轉一圈接住孫的發球，而被暱稱「破乒轉身」「奧運版反智轉身」。

倪夏蓮全程笑住迎賽，精靈模樣獲封「乒乓嫲嫲」（Getty Images）

倪夏蓮休息期間飲可樂爆紅（微博圖片）

【4】刁俊稀姓氏

今屆港隊都有選手出戰田徑項目，刁俊稀在男子100米跑出10.62秒成績，無緣決賽，卻在起跑前被大會鏡頭影到他身上寫有姓氏的「DIU」名牌。因寫法跟粗口一樣，他即場指一指名牌的舉動被網民當成meme來應用。

【5】土耳其Yusuf Dikec射擊零裝備

氣槍射擊比賽中，不少選手都會選擇戴上射擊眼鏡或其他裝置，但Yusuf Dikec竟在混合團體氣槍比賽時輕裝上陣跟其他選手反差甚大，十足遊戲中「零課金」角色，甚有殺手feel，最後更憑輕裝奪得銀牌。Yusuf Dikec冷靜射擊的外表下原來是個貓奴，充滿反差，而他比賽的畫面更瘋狂被改圖，在各大社交平台全球瘋狂洗版，人氣大增。

【6】日本14歲滑板少女吉澤戀

吉澤戀是第一次參加奧運，至於她參加的契機，竟是因為3年前看東奧時發現自己早已懂得上屆金牌得主西矢椛使出的Bigspin Boardslide招式！由於吉澤沒有智能電話，甚至只是跟著鄰近的滑板店老闆學習，其父親一直以為女兒只是業餘級別。最後她順利以總分272.75分獲得金牌，網民都表示她的經歷比熱血漫畫更精彩。

吉澤戀獲得滑板金牌，其故事比漫畫更精彩（資料圖片）

【7】朝鮮乒乓球妹妹金琴英

巴黎奧運乒乓球混雙比賽，朝鮮組合李鄭息、金琴英摘銀牌，加上種種神秘傳聞都令大家對這隊00後組合十分好奇。其中金琴英大受網民喜愛，指她外表細細粒，有種單純的氣息，打起乒乓球卻毫不手軟，贏波後與李鄭息擁抱轉圈的畫面就像兄妹一樣可愛。

【8】全紅嬋跳水零水花

全紅嬋是中國跳水隊天才新星，她和拍檔陳芋汐在巴黎奧運女子雙人10米高台跳水獲得金牌，高超技術被網民大讚根本是在施展「水花消失術」，又笑稱她跳水的水花比自己上廁所時還小。事後全紅嬋腳上一對「醜魚拖鞋」衝上微博熱搜，不少內地網民都跪求同款。

【9】林郁婷性別爭議下奪金

中華台北選手林郁婷在拳擊女子57公斤級奪金，戴上金牌的一刻她如釋重負，不禁落淚。這面金牌是中華台北史上首面拳擊奧運金牌，亦讓林郁婷打出大滿貫，儲齊奧運﹑亞運﹑世錦賽及亞錦賽冠軍的殊榮。不過賽事中林卻要面對性別爭議及壓力，當中《哈利波特》作者JK羅琳質疑她的「性別」惹來非議，而土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）被林郁婷擊敗後，在擂台上高舉代表女性染色體的「雙X」手勢，讓不少網民怒轟「輸唔起」。

【10】意大利泳手Thomas Ceccon熱到瞓街

為貫徹環保理念，選手村未有安裝冷氣，卻影響運動員休息及比賽。意大利泳手Thomas Ceccon在男子100米背泳獲金牌，他表示選手村熱到晚上根本睡不著，甚至被沙地阿拉伯賽艇選手Husein Alireza拍下他在公園草地鋪上毛巾午睡的樣子，畫面有趣亦引起討論。

意大利泳手Thomas Ceccon在男子100米背泳獲金牌（Getty Images）

Thomas Ceccon被拍下在公園草地鋪上毛巾午睡的樣子（Husein Alireza IG）

【11】法國「JJ撞棍男」Anthony Ammirati

法國撐竿跳選手Anthony Ammirati比賽時下體不慎撞跌橫桿，未能晉級決賽。他撞到時下體完全現形，畫面太震撼更令旁述員一時語塞。被發現擁有「大根」的Anthony備受討論之餘，更有色情網站因此邀請他拍片。

【12】美國籃球夢幻隊5連勝

美國男子籃球創下奧運5連勝紀錄，今屆決賽正選集合NBA最強球星，包括居里（Stephen Curry）、勒邦占士（Lebron James）及杜蘭特（Kevin Wayne Durant, KD）。眾人年紀已30幾歲，加上傷患等不可控制的因素，4年後未必能夠再度一起爭金。不過居里在完場前射入多球3分波，而且終於能出戰奧運並勝出，都令網民十分感動。

【13】霹靂舞特別B-Boy、B-Girl名

霹靂舞是今屆奧運的限定項目，而B-Boy及B-Girl們平時都有個跳舞時專用的名字。網民發現不少名字都十分有意思，如中華台北的B-Boy Quake（孫振）是因為他出生於1999年台灣921大地震；B-Girl 671（劉清漪）則用上她中文名的普通話諧音，甚至還有個中國B-Boy裁判叫Kowloon，很有「天水圍Gang Gang」的味道。

中華台北的B-Boy Quake（孫振）出生於1999年台灣921大地震當日而得名（Olympics）

【14】湯告魯斯奧運閉幕式登場

湯告魯斯（Tom Cruise）在巴黎法蘭西體育場高空一躍而下，十足上演《Mission Impossible》一樣驚喜登場，他帶上奧運會旗騎著電單車，路過埃菲爾鐵塔，最後返回洛杉磯，再次宣告4年後在洛杉磯舉行奧運。