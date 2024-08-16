Netflix地面師8大賣點　改編自日本極誇地產詐騙　金額涉百億日圓

Netflix全新推出的強檔日劇《地面師們》，在正式上架後便成功抓住無數劇迷們的心。



採用以真實事件為原型的地產詐騙案，描繪出隱身在社會暗角的地產詐欺犯「地面師」所進行的縝密計畫。不僅由「綾野剛」和「豐川悅司」領銜主演，緊張氛圍滿點的心理戰更是叫人心跳加速！

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《地面師》賣點1.改編小說

《地面師》改編自新庄耕的同名小說，故事背景設定在土地價格再度翻漲的東京，男主角「辻本拓海」加入了以大型不動產詐欺犯「哈里森山中」為首的團隊。這群被稱作「地面師」的詐欺犯們，盯上了價值為100億日圓的新目標，並預計展開一場史無前例的詐騙計畫！

《地面師》賣點2.什麼是地面師？

所謂的「地面師」簡單來說就是房地產詐欺犯，他們騙取大筆金錢的手法，是利用偽造文件來冒充想要賣出土地的地主。通常地面師皆非獨自一人，而是個集結各方人才的精細犯罪團隊，並且由首腦、交涉人、情報搜集員、法律專家、文件偽造師，及冒充者的選角人員等複數成員組成。

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《地面師》賣點3.綾野剛

演技收放自如的日劇男神「綾野剛」，這回再度展示了宛如變色龍般的傑出實力。在劇中飾演的辻本拓海，因一場意外痛失家人，自此一覺不振。正當他過著行屍走肉生活之際，他接受了哈里森山中的邀請，加入由他所領導的地面師團隊。

《地面師》賣點4.豐川悅司

演戲經驗老道的「豐川悅司」在劇中散發的強大氣場，令人難以忘卻。無論如何都能逃過警察逮補的哈里森山中，總是在背地裡監察詐騙計畫的過程，充滿著十足的神秘感，同時也是個心狠手辣的決策者。此外，他和辻本拓海之間更藏有著一個深厚的淵源。

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《地面師》賣點5.共演陣容

本劇集結的豪華卡司，想必資深日劇迷一定都能秒速認出！不只綾野剛、豊川悅司，北村一輝、小池榮子、皮埃爾·瀧、染谷將太都飾演了地面師團隊的一員，池田依來沙、中川雅也擔任調查詐欺案件的警察搭擋。此外，松岡依都美、吉村界人、松尾諭、駿河太郎、槙田雄司、山本耕史則是被捲入案件裡的受害者。

《地面師》賣點6.大根仁執導

不只陣容如此強大的演員卡司，負責執導的「大根仁」導演更是操刀過多部備受讚賞的影劇作品。像是《桃花期》《爆漫王。》《SCOOP!》《ELPIS-是希望還是災禍-》等，醞釀多時的全新力作《地面師》也是完全不負重望！

《地面師》賣點7.緊張刺激的犯罪心理戰

為了行騙得逞，地面師們皆會經過長時間的策劃，來確保整起詐騙案沒有任何破綻。除了再三確認偽造文件擬真程度之外，他們也會事先對假扮賣主的演員進行訓練，並巧妙地利用話術來取得買方的信任。儘管如此，在買賣雙方會面的現場，仍然會瀰漫著看似要被揭穿的緊張氛圍，加上警方在後緊追不捨的調查，觀看當下總會替他們捏一把冷汗。

《地面師》賣點8.血腥色情場面豪不手軟

《地面師》對於血腥場面的呈現，可說是絲毫沒有手軟！哈里森山中享受殺人樂趣的變態性格，任誰都料想不到他的下個目標是誰，殘酷的行兇手法更是令人髮指。不只溢出螢幕的滿滿番茄醬，情慾戲碼的表現手法也非常逼真，詮釋出每個人心中不為人知的另一面。

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