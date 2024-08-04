Netflix韓劇2024｜媽媽朋友的兒子5大賣點　丁海寅庭沼珉CP感十足

繼《淚之女王》、《背著善宰跑》之後，已經有好一陣子沒有討論度高的韓劇，Netflix 在八月隨即獻上由《海岸村恰恰恰》導演柳濟元和編劇愼河誾聯手打造，丁海寅與庭沼珉這對高顏值組合帶來的愛情劇《媽媽朋友的兒子》，日前釋出預告就在南韓引爆網友的超高期待值，有哪些精彩賣點讓儂編帶大家搶先看！



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《媽媽朋友的兒子》賣點 1：《海岸村恰恰恰》團隊最新力作

《媽媽朋友的兒子》由《海岸村恰恰恰》導演柳濟元和編劇愼河誾聯手打造，故事描述裵石榴（庭沼珉飾）在歷經了一系列失敗後，決定重新開始生活，不過卻恰巧遇到了韓國知名的年輕建築師崔承效（丁海寅飾），巧合的是，崔承效正是她媽媽好友的兒子，由於兩人母親的友誼，他們有著尷尬的童年記憶，但當他們再次以成年人的身份相遇時，是否會擦出火花，還是過去的記憶會成為障礙？《海岸村恰恰恰》當初以溫暖又療癒人心的故事吸粉無數，這次相信也會在全亞引發追劇潮。

《媽媽朋友的兒子》賣點 2：「國民男友」丁海寅再灑費洛蒙

出道至今就靠著《當你沉睡時》、《機智牢房生活》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《D.P：逃兵追緝令》、《雪降花》…等劇成為南韓「國民男友」的丁海寅，這次在《媽媽朋友的兒子》飾演才華洋溢、外貌出眾的建築工作室代表崔承效，對他完美的人生來說，只有一段黑歷史，就是小時被媽媽帶進洗澡班並且在兒時玩伴裵石榴面前做了一些不堪入目的事，沒想到長大後再次碰見，也逼得他不得不想起這段不堪回首的回憶，兩人也勢必將延續這段孽緣發展下去。

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《媽媽朋友的兒子》賣點 3：搭擋實力派女神庭沼珉

剛出道就以韓版《惡作劇之吻》女二一角受到關注的庭沼珉，之後主演的《今生是第一次》、《從天而降的一億顆星》、《還魂》讓她討論度不斷攀升，早已是不少人心中的實力派女神代表，這是飾演生性熱情、充滿活力的裵石榴，從小到大成績都拿第一名的她也一路當上跨國大企業的專案經理，沒想到因為一次的重大事件，而被迫離開公司，過著無業遊民的生活，在最淒慘的時候碰上了兒時玩伴崔承效，究竟會成為她的救命稻草還是另一個絆腳石呢？

《媽媽朋友的兒子》賣點 4：滿滿 CP 感引發網友暴動

而《媽媽朋友的兒子》日前釋出前導預告，開頭就以崔承效帥氣出場，「他這張臉就是注定要當主角啊！」下一秒隨即出現兩人在街角突然相遇的場面，進而閃過的是兩人過往的黑歷史...崔承效：形容「裵石榴是我人生中遇見的第一個瘋子」，只要兩人在一起，就沒有一件好事發生，而被朋友問到裵石榴與崔承效兩人是什麼關係，裵石榴只淡淡回答：「他只是我媽媽朋友的兒子！」雖然看似是冤家，但兩人不論在預告與海報散發的粉紅泡泡都有滿滿的 CP 感，也引發南韓網友的期待值，尤其是好久沒見到丁海寅出演純愛劇，也讓不少網友大喊：「為什麼我媽媽朋友都沒有這種兒子」！

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《媽媽朋友的兒子》賣點 5：精彩配角團一次看

除了兩大主演外，在《他人即地獄》、《千元律師》有著亮眼表現的金智恩將飾演「媽媽朋友的女兒」，也就是從小見證兩人的另一位要角，男子團體 N.Flying 隊長身份出道的李承協，也將飾演裵石榴的煩人弟弟，其他還有尹池溫、朴志暎、趙漢哲、張榮男、李承俊、全錫浩、金錦順、韓藝珠、沈素英...等在各大韓劇中「最熟悉的陌生人」，也將為《媽媽朋友的兒子》帶來不同的精彩火花。

《媽媽朋友的兒子》將於 8 月 17 日開始，每週更新最新集數，並於 Netflix 獨家播出，再等兩週就能每週看兩位歡喜冤家狂灑糖啦！

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