傳Netflix一原因擬推出「免費方案」預計於歐洲亞洲地區先行實施

Netflix正在研究在一些市場推出「免費方案」，以吸引不願付費的潛在用戶，當然，天下沒有免費的午餐，這種配套伴隨而來的就是「廣告」。



近來Netflix嚴打共用帳號，如今有廣告業的知名人士告訴《彭博社》，Netflix為了增加廣告客戶，研究通過「免費配套」方式吸引更多使用者，以增加廣告收益。

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Netflix儘管在串流平臺領域是一方霸主，但在廣告市場卻只能勉強入前10名，據悉，這是因為Netflix的擴張速度很緩慢，而且廣告費是競爭對手的兩倍，導致廣告客戶卻步。



加上從2021年底開始，Netflix的成長也陷入了停滯，為了增加訂閱量，該公司也推出低價廣告方案，也嚴打帳號共用行為，也確實獲得了一定成效。

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如今盛傳Netflix研究推出免費但含廣告的方案，用戶有機會免費觀看平臺上熱門內容，但會穿插廣告，除了有望增加用戶量，也可提升廣告收益。這個方案也預計會在歐洲、亞洲地區開始實施，包括德國和日本。



這也是因為這些地區國家的廣告市場成熟，免費電視頻道也非常受歡迎，用戶的接受程度相對來說高一些，如果Netflix真的推出了免費配套，你會為了免費看戲而接受廣告的出現嗎？

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