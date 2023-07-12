「我愛上親哥哥了」　女網友問應否和他戀愛：各自有小孩不會再生

兄妹亂倫為世俗所不容，更是刑事罪行，但一名女網友卻因為特殊情況，對親生哥哥有了戀愛的感覺，故上網詢問大家意見。



該名女網友以「大家覺得我去跟親哥哥在一起好嗎？」為題發文表示，自己也接受不了和一起長大的哥哥戀愛，覺得很嘔心；但另一位親生哥哥卻是長大後才相認的，亦不自覺的愛上了：「我們各自有小孩了，所以我們不會生小孩，大家覺得呢？」文章旋即引起熱烈討論。

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「我有兩個哥哥，一位是從小一起長大的哥哥，一位是親生哥哥。我愛上了親生哥哥，第一次跟親哥哥見面就一見鍾情。」

「我跟我哥長的很像，我們牽手走在路上，大家都以為我們是情侶，又有夫妻臉。跟我從小一起長大的這位哥哥知道我去跟親哥哥相認後，他很不諒解，又很愛吃醋，他很討厭我說我跟親哥哥長的很像（就真的很像），他超不滿的。」

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「我後來有透過家人向哥哥表示我會跟你比較好，但我內心就是對於親哥哥有一種吸引我的力量拉扯著我，是血緣的吸引力吧？我愛上親哥哥了，那種感覺是血溶於血的愛情。」

「如果要我愛上一起長大的哥哥，我會感到噁心排斥（這想法是我跟親哥哥相認後才出現的想法，我真的無法接受），我跟這位哥哥只是兄妹情親情，但跟親哥哥存在著血緣的愛情，這種從來就沒有過的感覺是一般人無法體會的吧？」

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「後來親哥哥結婚了，我就漸漸的把愛哥哥的思想抹滅掉了，但我結束了一段不幸福的婚姻後，我又開始想要跟哥哥在一起（的想法）。請問大家，哥哥如果有天真的離婚了，我去跟親哥哥在一起好嗎？我們各自有小孩了，所以我們不會生小孩，大家覺得呢？」

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