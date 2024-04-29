唔主動搵話題其實對你冇興趣！日本瘋傳5大戀愛守則　咪再亂沉船

是曖昧還是一廂情願？有時候你自以為沉浸在粉紅泡泡裡，其實對方根本已經給你軟釘子表示真的對你「沒興趣」... ...



「曖昧」的定義是什麼呢？

曖昧讓人受盡委屈 找不到相愛的證據

何時該前進 何時該放棄

連擁抱都沒有勇氣

曖昧讓人變得貪心 直到等待失去意義

無奈我和你 寫不出結局

放遺憾的美麗 停在這裡

——楊丞琳〈曖昧〉



一般我們所定義的曖昧關係，就是「不限性別，雙方都對彼此抱有超越朋友的好感，並在暗地裡對對方釋出友好的訊號，但未明確定義彼此的關係」。 「曖昧關係」就是一種處於「追求中、告白前」，雙方都還在「觀察彼此、揣測彼此」的一個狀態。

尚處在「曖昧關係」中時，你們會互相戀慕，甚至會找機會互相試探，但你們卻不會明目張膽地談情說愛、不會承認對方在自己心中的重要位置，更不會承諾永恆。因為，此時也可能喜歡著對方，但這種「喜歡的程度」，可能還不足以讓人想踏入一對一的親密關係的程度！

看清楚，對方對你「沒有意思、不感興趣」的 5 點跡象

諸君們，江湖在走、暈船藥要有；根據日本媒體網站「ハウコレ」的資料，這幾點都是日本人流傳的愛情秘訣。對方「不想跟你交往、不想更進一步」的 5 種行為，一起來看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、對方一直「已讀不回」

「果然 LINE 是很重要的。在大部分的場合，可以從 LINE 的回覆跡象看出對方對自己到底有沒有意思呢。只要是對方稍微有點好感的對象的話，是絕對不會已讀不回的。」（21 歲大學生）

無論什麼星座、什麼血型的人，如果對方真的喜歡你、並對你有意思，是絕對不會「已讀不回」的。相反的，他可能還會想辦法接近你、打聽與你有關的消息，並且找時間與你聊天傳訊息。假設對方真的是那奇葩，明明喜歡你卻還是已讀不回，你你還是要考慮：跟這種人在一起，你真的快樂嗎？

二、從來不曾，也不太會主動尋找話題

「無論是在 LINE 上或者平常聊天的時候，一但注意，就會發現都是自己在尋找話題，而對話也完全都不熱烈啊。」（25 歲服務員）

這也是很重要的一點呢。雖然說「很會聊天」不見得是「對你有興趣」的表現，但連聊天跟傳訊息都不怎麼熱絡的人，或許，這樣子單方面熱臉貼冷屁股的相處模式已經讓你受夠了，想要放生對方了吧？

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三、沒有兩人單獨出遊的機會

「不管怎麼邀請，總是有許多的理由可以拒絕掉、或是避開兩人獨處，這 100% 就是對妳沒意思啦。」（26 歲美容師）

你們見面或出遊的場合幾乎都沒有兩人獨處的機會嗎？每次見面，總是跟一大群人在一起，或者總是有兩人共同好友作為電燈泡？如果是對方覺得：「就算和這個人交往也不錯。」的話，兩人單獨出去玩是非常普通跟正常的事情。但相反的，完美避開兩人單獨相處的機會，看樣子是相當沒有機會的暗示呢。不是嗎？

四、活動結束後不續攤、不戀棧

「即使有兩個人獨處的機會，回家的路上他不是邀請妳，而是說出『那回家吧。』的話，對你的想法真的就只是普通朋友啊。」（25 歲銷售員）

結束一天的甜蜜約會後，對方不邀請你去他家，也不想去你家；幾次的經驗下來，你就知道雙方只是出外吃飯的「飯友」或「酒友」，根本沒有更進一步的可能性啊。他對你有興趣，就算再怎麼被動，至少都會試探性地暗示看看的。

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五、對方最近一直都比較忙

「如果被對方說了『我很忙。』的話，還是早早放棄比較好吧！無論真的是有多忙，是不可能會對喜歡的對象說的。」（24 歲銷售員）

這就跟「洗澡卡」、「睡覺卡」一樣，「很忙卡」也是個超經典的拖延藉口。所以啊，如果曖昧的對象對你使出了這句話，差不多就可以考慮放棄了。如果還是不想放棄的話，稍微問問：「如果這週很忙的話那麼下週呢？」就是極限了。但如果得到「這個月都很忙。」的回答的話，看起來就滿沒有機會的啊。

別為了一棵樹放棄整座森林。即使覺得「他就是唯一」，事後回想起來，一定都覺得自己好傻好天真。阿莎力地去尋找下一個喜歡的人，不也是挺不錯的嗎？何苦硬逼自己去談這麼辛苦的戀愛，不是讓自己傷心又白白浪費時間嗎？

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】