風流星座｜4大星座欠下最多風流債　雙魚愛集郵、天秤無差別待人

有些星座，給過你最愛情節，卻也可能把你留在愛的獨角戲裏。



天秤座：你愛我我接受，不拒絕不承諾，給你希望讓你快樂，你還要我做什麼？

最擅長製造幻覺的就是天秤了，讓人誤以為雙方是郎情妾意，實際他無差別温暖每一個人，是個大愛學家。



當有天發現他有對象但仍維持着這種親切時，有些委屈又無從控訴對不對？趕緊清醒吧，別妄想他對自己不一樣，你沒什麼特別。

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最傲嬌的4大星座是？（《淚之女王》劇照；01製圖）

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獅子座：歡迎排隊，請找個位置等座、打投，這是我愛的號碼牌

的確魅力不小，但獅子極其搶手的樣子也得益於其自我營銷：會主動給愛慕者釋放自己追求者眾的信號，讓人產生不好好表現就沒戲的危機感和勝負欲。



享受被爭風吃醋，需要很多很多的偏愛，他忙着時間管理全球巡遊，不為某個人心中的C位停留。

雙魚座：你若不離，我便不棄，分心常有，但每個都愛

集郵式戀愛大成者雙魚，不限星座、不限性別、不限地區、不限人種……只因太懂得欣賞不同的美。



對每段感情都誠信實意，付出時可以毫不計代價。只是經不住遇見新人時如初戀般怦然心動，或者久別重逢後又重燃愛火。難道真愛有錯？他反正覺得相當無辜。

射手座（人馬座）：別讓我追到，追到我就跑，換你來追我呀？

對於獵手來説，獵物永遠是下一個最有趣，刺激的是捕獵的過程。射手一生追求對「被挫敗感」的超越，當成功讓不喜歡自己的人回心轉意後，瞬間興致闌珊，同時反過來牴觸被依賴。



至於那個開始在意自己的人——會因此懵掉、崩潰、惱怒、痛苦、慌張或如何——他壓根不關心。

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