12星座｜命中註定邊個星座最易呃到你　白羊衰心軟　天蠍甘願上當

誰是你的專屬放羊小孩，讓你相信「狼來了」？



白羊座：易被雙魚座騙

是的，白羊單純卻不傻，沒那麼好騙。他可以逃過詭計，卻難逃過雙魚的眼淚。魚兒善於以情緒拿捏他人，而這正是羊兒最容易中招之處。

金牛座：易被天秤座騙

對金牛來説，判斷別人是否真誠，最重要的不是看此時此刻在發生什麼，而是基於過往的印象。印象分（顏值分）高，就值得相信。「你（天秤）好看，你説得都對」，當發現被騙，他寧可自欺欺人也不會拆穿對方，嫌丟人。

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雙子座：易被水瓶座騙

作為騙人高手，雙子基本上跟一個人打過幾次照面就能摸透對方的行為邏輯，一旦有變化，心裏就會拉響「可疑」的信號。但水瓶不按常理出牌，明明詭異的行為在對方那兒就是日常，這點會讓他很迷惑，難以建立起判斷標準。

巨蟹座：易被天蠍座騙

別看巨蟹常常深陷被渣的感情中，那是他恐懼分離，並非無法識破謊言。靠敏鋭的情緒感知力，即便不推邏輯，他也能迅速覺察被騙。這方面，唯獨天蠍讓他難看穿。雙方都是第六感高手，後者預判了他的預判，能巧妙繞開。

獅子座：易被愛誇他的星座騙

如果獅子能夠抗住「誇誇」，那真就無敵了。但花言巧語實在太動聽，有時他明知不是真的，也還是為了一刻的滿足就不管不顧，給自己徒增許多煩惱。

處女座：易被山羊座騙

一個邏輯縝密的人只會栽在另一個邏輯縝密且看起來絲毫不會撒謊的人身上，處女座顯然是前者，而山羊正是被低估的騙子——淡定地説着欺騙對方的話，聽着如此合理。

天秤座：易被白羊座騙

高情商天秤，友善、圓滑的背後是小心翼翼，無法不對人設防。白羊是其反面，他一直想羨慕對方的勇敢、直率。因為這方欣賞和相信，他根本不會去想眼中可愛的單細胞竟會騙自己。

天蠍座：不易被任何星座騙，但甘願上愛人的當

哪怕在最親密的關係中，天蠍的警覺系統從未停止偵查。似乎從一開始，懷疑就寫進了他的DNA。但哪怕內心忐忑不安，還是會踏入洶湧的情感河流，一千次一萬次，想要贏得全然的愛，想要領會真正的信賴。

人馬座：易被人馬座騙

終其一生，人馬都在尋找理想的路上。他容易被同類人騙，因為追夢者也是最擅長造夢的那個。如果對方形容的美好，正好擊中靈魂，多不可思議他都會信。與其説是被人引誘，不如説他不願醒來。

山羊座：易被處女座騙

一般性的局是誆騙不了山羊的，他難以被誘惑，又能輕易捕捉邏輯漏洞，唯獨帶打壓的方式會讓他亂掉陣腳。如果由處女座出面，有憑有據帶分析地把某個問題推給山羊，他怕是第一時間會生出慌亂，然後困在內疚的情緒裏，沒法跳出來質疑説法是否不合理。

水瓶座：易被天秤座騙

因為默契，很多水瓶將天秤視為特別的存在。哪怕清楚對方一切缺點，知道有時這個朋友並不百分百真誠，心裏還是不願因此保持距離。不計後果地選擇相信，只是想這樣罷了。

雙魚座：易被所有人騙，也可騙盡天下人

過分感同身受他人，乃至失去自我立場，這是雙魚易受迷惑的關鍵。有些話明明漏洞百出，是他主動穿上皇帝的新衣，帶入演繹。但同樣的，他都能夠把自己演到潸然淚下，又還有誰能逃出這場戲呢~

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