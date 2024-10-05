星座性格｜12星座哪些優點最討喜？雙魚包容度超強、山羊腳踏實地

雖然從小就有人教育我們，要謙虛，不要太驕傲自負。但事實上，能正確認識到自己的優點，並把它發揚光大，也是很重要的哦。



今天就來給大家盤點一下，十二星座身上哪點最招人喜歡？

白羊座

行動力十足，敢做別人不敢做的事



作為十二星座裏的頭一位，白羊生來就自帶開創精神。在別人眼裏的難事，在他們看來都沒什麼好怕的，想做的事，立刻就會去做。

可能很多人看來這是魯莽，但正因為白羊自帶的這份勇氣，所以他們往往能成為某個領域的開創者。

金牛座

善於堅持



不管從什麼角度來説，金牛都可以算是十二星座裏最穩當的星座。只要有可能，他們就會選擇保持原狀而不是放棄，因為對他們來説，最害怕的就是變動。

所以面對困難的時候，其他人都會半途而廢，但金牛往往就是堅持到最後，堅持到好結果的那位。

同場加映：雞髀打人牙骹軟！哪些誘惑最能擊中12星座的軟肋？山羊最簡單粗暴👇👇👇

+ 19

雙子座

善於變通



雙子最大的優點就是善於變通，一方面他們不鑽牛角尖，凡事只看結果，對他們來説，只要最終能達到目標，換一條路走也不是不可以的。

另一方面，他們平時涉獵廣泛，會的技能多，交的朋友也多，所以關鍵時刻，他們也總能拿得出變通的辦法。

巨蟹座

善於傾聽



比起説，巨蟹們更喜歡聽。即使有什麼意見想表達，他們也會讓別人先説完，充分了解大家的想法和感受之後再發言。

所以雖然在人際交往中，蟹蟹們一般都不是最起眼的那個，但一定是最受歡迎的人之一。

獅子座

待人大方



雖然有時候，獅子説話直接不饒人，但他們待人接物還是很大方的。

該幫你的時候肯定會幫忙，該付出的也會付出，甚至是加倍付出。只要是自己人，就一定護到底，這樣的獅子，又怎麼可能不招人喜歡呢。

處女座

做事認真



處女座雖然總因為他們的完美主義而招黑，但他們也總因為做事認真而招人喜歡。

畢竟當你身邊有個處女座的時候，就等於有了個能幫你查缺補漏的人，雖然有時候有點煩，但總歸還是為你好的。

同場加映：星座性格分析｜一文看清12星座男女有咩唔同 白羊男原來極玻璃心👇👇👇

12星座男女之間有什麼不同（01製圖）

+ 64

天秤座

追求和平不挑事



其實很多時候，兩個人鬧矛盾，雙方都有責任。如果有一方能退讓一步，或是不要表現得太激進，那麼很多爭吵都可以避免。

而天秤就是一個追求和平不挑事的典型，只要有他們在，就會少了很多莫名其妙的不和諧。

天蠍座

目標感強，想達到的目標一定會完成



如果你身邊有個天蠍座，那麼你永遠不用擔心「迷路」。他們目標感很強，只要設定了目標，就會只關注目標，無視其他雞毛蒜皮的事。

把全部精力都集中在實現目標上，啊！天蠍大大！苟富貴勿相忘啊！

射手座｜人馬座

樂觀



有個射手在身邊，你會感覺自己就像擁有了無盡的快樂源泉。就算生活不順，他們也能苦中作樂。

而且這份樂觀還能感染到身邊的人，又有誰會拒絕一個讓自己開心的人呢。

摩羯座｜山羊座

比較實際，腳踏實地



摩羯的三觀一向比較實際，只考慮現實的東西，和能實現的目標。

所以如果你身邊有一個摩羯，那麼你就不用擔心，他們會整天沉浸在一些不實際的幻想裏，然後還打算把你帶溝裏去。

水瓶座

思想獨立，不容易被人蠱惑



合羣的人可能招人喜歡，但能堅持自己想法的人更為可貴。

水瓶就是這樣的寶藏，和他們相處，不一定總是那麼舒服，但你總能從和他們的交流中獲得新鮮的想法。

雙魚座

包容力強，能推己及人



雙魚最大的優點，就是善解人意，做事之前總是先考慮別人的感受。

並且包容力強，不管你是個什麼樣的人，雙魚都能拿出善良的一面對待你。

【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】