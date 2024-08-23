政府工｜13份筍工月薪15-82K　中三學歷頂薪68K！文旅局7大空缺

踏入八月底，政府也釋出多份政府筍工，今次《開罐》精選其中13份，最值得大家留意的是，由文化體育及旅遊局轄下的「創意香港」改組的文創產業發展處，出了不少招聘搶人才，不同組別都請經理，而且出手唔低，３年經驗人工達33K，另外懲教署請印刷工藝導師，頂薪去到68K，大家睇下自己是否合資格！



政府工【1.懲教署-工藝導師(印刷)】

月薪:$40,495起

截止日期 :05/09/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)完成印刷業或出版業的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示具有印刷業或出版業的相關工作經驗，有關的訓練和工作經驗合共不得少於十年。（申請人須在申請書內清楚列明其相關的工作經驗。）；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受及通過印刷的技能測驗；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)督導轄下職員執行職務；

(b) 訓練、指導及監管懲教設施內的在囚人士從印刷或相關製作；

(c) 監管工序，包括但不限於物料預算、印刷前工作(例如影像製稿、製版、排版、校對、色彩及油墨管理等)、印刷工作(例如操作柯式或數碼印刷機及桌上印刷機)、印刷後工作(例如操作切紙機、裝訂、圖書精裝)及品質檢查、生產機器操作及保養；

(d)擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(e)執行職業安全及健康守則及相關規例；以及

(f)執行其他指派職務。

薪酬:

紀律人員(主任級)薪級表第5點(每月40,495元)至紀律人員(主任級)薪級表第15點(每月68,720元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請書[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人必須將填妥的申請表格送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請工藝導師(印刷)職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【2.教育局-課程主任(音樂)(課程發展處)(EDB/CDI/308/24)】

月薪:$82,330

截止日期 :06/09/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港所頒授的音樂學士學位，或具備同等學歷；

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷；申請人須在申請表上清楚註明所修讀學位課程的主修和副修科目。申請人如有其他學歷（例如有關科目的碩士或博士學位），亦須一併在申請表上列明。

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績；

(e) 在取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年在小學及／或中學任教及發展音樂科課程的經驗；具備在高中策劃和推行音樂科及／或音樂選修科及／或其他學習經歷「藝術發展」的相關經驗者優先；

(f) 對音樂教育及本地教育制度有豐富知識（包括教學法）及經驗；以及

(g) 持有與教育有關的高等學位，如碩士或博士學位，或具備同等學歷者優先 [見註(ii)]。

職責:

(a) 策劃及支援中學音樂科課程的發展；

(b) 策劃、籌辦及舉行專業發展課程及活動，以支援推行音樂科課程及其他課程倡議；

(c) 舉辦專業學習社群，支援教師組織網絡，以推廣音樂教育；

(d) 策劃、協調及開發相關資源，以支援音樂科的學與教；

(e) 舉辦及監察研究和發展計劃；

(f) 協助向不同持份者推廣音樂教育；

(g) 提供專業服務，並參與教育局內部或外間委員會和專責小組的工作；

(h) 協助處理藝術教育組的專業及一般行政事務；以及

(i) 執行被委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約為期2.5年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈13樓1318室教育局課程發展處。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

政府工【3.香港電台-合約節目主任(電台及節目策劃部)】

月薪:$42,640

截止日期 :03/09/2024 18:00:00

+ 5

入職條件:

(a) (i) 持有香港的大學所頒發的學位，以主修新聞及傳播學為佳，或具備同等學歷；並具3年與媒體／新聞相關的工作經驗；或

(ii) 持有香港的大專院校頒授的認可副學士學位或高級文憑，以主修新聞及傳播學為佳，或具備同等學歷；並具5年與媒體／新聞相關的工作經驗；及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績 。

(c)申請人如 －

(i) 能操流利廣東話及普通話；及／或

(ii) 具備悅耳廣播聲線；及／或

(iii) 擅於操作電腦及處理中文文書；及／或

(iv) 熟悉社會時事；及／或

(v) 具備策劃電台或電視時事節目工作經驗；及／或

(vi) 具備內地採訪工作經驗；及／或

(vii) 擅於管理新聞專頁及為社交平台提供創意多元內容

則更為理想。

職責:

(a)公共事務組監製 –

(i) 製作公共時事節目及籌組項目計劃；

(ii) 擔任節目主持、資料搜集、撰稿及後期製作以配合不同平台的需要，包括電台、電視、網頁、流動應用程式等；

(iii) 管理員工及資源；及

(iv) 協助執行獲指派的其他職務。

(b)中文新聞及時事組多媒體副編輯 –

(i) 管理和更新社交媒體的新聞內容，包括製作、編撰及設計供社交平台用的資訊圖表和內容；

(ii) 撰寫及編輯本地、內地、國際及財經新聞；

(iii) 主持新聞簡報及與新聞有關的節目；及

(iv) 協助執行獲指派的其他職務。

(c)中文新聞及時事組高級多媒體記者 –

(i) 到內地採訪或派駐北京和大灣區；

(ii) 採訪及撰寫本地及內地新聞以配合於不同平台發放的需要，包括電台、電視、網頁及社交媒體等;

(iii) 協助籌劃專題報道及跟進新聞事件；及

(iv) 協助執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

受聘人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請表格(G.F. 340 (7/2023 修訂版))可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)或香港電台網頁(http://app3.rthk.hk/recruit/index.php)下載。

(b)親身或以郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達九龍廣播道1號A香港電台電視大廈3樓中央行政組(電台部)，信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

政府工【4.郵政署-工人 / 工人(通宵更) / 工人(通宵更)(空郵中心)】

月薪: $15,184起

截止日期 :28/08/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(1) 具備閱讀及書寫簡單中文及英文的能力；及

(2) 通過體能測試，能夠搬起及運送一個郵袋(約16公斤)。

職責:

(1) 裝卸/捆紮/運送郵件及郵袋；

(2) 協助操作機械揀信機或與信件有關之機械；

(3) 擔任信差職務(包括室內/外派送和收取郵件)；

(4) 於戶內/外搬運和裝卸重物、跟車送貨；

(5) 整理場地及淸潔工作；及

(6) 執行由上司指派的其他工作。

薪酬:

一般月薪$15,184，通宵更月薪$15,637，而空郵中心的通宵更則有 16,264

聘用條款:

獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期十二個月。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網Ｘ

(a)申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)填妥的申請書須親身把填妥的申請表格[G .F .340 (7/2023修訂版)]投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至六上午八時三十分至下午六時(星期日及公眾假期除外);或

(c)以郵寄方式送達九龍九龍灣宏基街8號香港郵政大樓7樓人事及聘任組2。請於信封面上清楚註明「申請工人 / 工人(通宵更) / 工人(通宵更)(空郵中心)職位」。

政府工【5.環境保護署-高級項目助理(資源回收)】

月薪: $51,545

截止日期 :06/09/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(a) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科成績達第2級或以上，或同等成績；

(b) 持有本港的大學、理工，香港專業教育學院、科技學院或工業學院頒發的理科、工程或相關科目的文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(c) 在取得上述學歷後，具備最少12年全職工作經驗，包括最少五年執法工作經驗；

(d) 熟悉電腦操作及應用程式，例如Microsoft Word及Excel，具備Microsoft PowerPoint、Access及／或地理信息系統應用平台的知識和經驗者佔優；

(e) 具備良好的中、英文會話和寫作能力；

(f) 具備良好的溝通技巧，獨立、積極主動和樂於學習；以及

(g) 具備合約及／或數據管理的經驗者佔優。

職責:

(a) 策劃和督導現場視察，監督可回收物料的收集及回收服務；

(b) 處理、調查及回應公眾查詢或投訴；

(c) 就合約管理，監督數據輸入和檢查報告／文件的完整性和準確性等；

(d) 協助推行行業支援計劃及推廣減廢和回收再造的方案和措施；

(e) 執行環保規例；以及

(f) 執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請書G.F. 340（Rev. 7/2023）可於民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港堅尼地城域多利道88號港島西廢物轉運站2樓東翼環境保護署資源回收組（經辦人：助理行政經理（資源回收）3），信封面須註明申請的職位名稱。

(c)申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

政府工【6.文化體育及旅遊局-經理(研究)(文創產業發展處)】

月薪: $64,780

截止日期:02/09/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)持有由本港大學頒授的統計學、數學、量化分析、工商管理、社會科學、經濟學、市場學或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b)取得香港中學會考或DSE中英文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c)在取得相關學歷後，具備最少五年策劃和實施有關社會／市場／政策研究／統計調查的全職工作經驗，其中最少兩年擔任管理層或更高職位。曾在政府／半官方機構／公營服務界別工作更佳；

(d)具有良好的組織能力以及優秀的數字和分析技巧；

(e)中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(f)精通應用軟件，包括中英文文書處理、Excel和PowerPoint，具備統計應用軟件(如SPSS)的知識更佳；以及

(g)能夠獨立、靈活地工作，並在緊迫的時間內完成工作；具有良好的解難、分析和組織能力，並能夠有效地與私營和公共部門的人員溝通。

職責:

(a)策劃和執行與文化及創意產業相關的研究項目；

(b)就其他政府決策局／部門關於文化及創意產業政策評估／制定進行廣泛和深入的桌面研究和／或統計數據分析（根據情況而定）；

(c)按日常或臨時需要為文創產業發展處組織／贊助的項目彙編及提供績效指標，並在不同層面更新相關數據，以供上級在各重要場合使用；

(d)協助收集、整理和編制背景資料、市場數據等，為上級參與職務訪問／會議提供文化及創意產業的簡報；協助撰寫演講稿、講稿、簡報和演示投影片於相關活動時使用；

(e)為研究科提供行政支援進行服務採購、檔案管理和文件記錄等工作；以及

(f)執行由上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請人必須以通用表格第340號(7/2023修訂版)提出申請。表格可在民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中英文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工【7.文化體育及旅遊局-經理 (多媒體/公共關係及社交媒體)】

月薪: $33,405

截止日期 :02/09/2024 23:59:00

+ 8

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的傳播、公共關係、創意媒體、市場學、新聞學、廣告學或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得中學會考或DSE中英文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少三年有關創意、網上或電子媒體、多媒體設計、數碼廣告、媒體傳播、市場推廣、公共關係、廣告、企業傳訊或活動管理的全職工作經驗，其中擔任管理層或更高職位為佳。曾在政府／半官方機構／公營服務界別工作或了解政府採購系統較佳；

(d) 熟悉營運企業網站和社交媒體、創作社交媒體帖子內容並處理社交媒體帖子上媒體和公眾的反饋或擬寫和編輯線上和線下行銷的文案；

(e) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(f) 精通電腦軟件應用，包括Microsoft Word，Excel，PowerPoint，以及中文文書處理。熟悉影片拍攝設備和電腦軟體，包括Photoshop，Adobe Illustrator，Paint Shop Pro，Adobe Premiere Pro，InDesign，After Effects和數碼單反相機等設備者佔優；以及

(g) 積極主動，能獨立、靈活和勤奮努力地工作，並具有良好的溝通、解難、人際關係和分析能力，良好的組織能力和處事細心，能夠在壓力環境和有限的時間下完成工作。

職責:

經理(多媒體)

(a) 協助高級經理(多媒體) 與各方進行聯繫和建立關係，包括與政府和非政府機構、專業協會、商業組織以及本地和海外貿易組織，就三大多媒體創意產業，即廣告、音樂和數碼娛樂相關的計劃、活動和項目進行溝通；

(b) 協助高級經理(多媒體) 監察推行和促進與三大多媒體創意產業相關的宣傳活動；

(c) 為高級官員出席與三大多媒體創意產業相關的活動提供後勤支援；

(d) 密切留意最新消息，及在有需要時進行資料搜集，以促進與三大多媒體創意產業相關的新內容開發和新數碼平台的發展；

(e) 整理及更新與三大多媒體創意產業相關的項目／活動／考察團的資料庫；以及

(f) 執行由上司指派的其他工作。

經理(公共關係及社交媒體)

(a) 協助高級經理(公共關係及社交媒體)組織項目和活動，以推廣和營銷文創產業發展處(文創處)和香港的創意產業，包括但不限於線上及線下行銷和社交媒體活動，營運文創處的社交媒體帳戶和密切留意媒體及公眾對文創處發布的社交媒體帖子或與文創處策劃／贊助／支援的項目的反應，並回應媒體和公眾在社交媒體上的查詢或反饋；

(b) 擬備文創處各類市場推廣及社交媒體材料的內容，並與設計及印刷／製作公司就製作有關材料的事宜聯絡；與文化體育及旅遊局(文體旅局)和其他政府決策局／部門聯絡，以在不同渠道宣傳文創處及文創處的項目或活動；

(c) 為創意智優計劃獲款機構提供建議和支援，以制定和執行獲批項目的宣傳計劃，並草擬或編輯由文創處或創意智優計劃獲款機構為有關獲批項目準備的宣傳材料；

(d) 草擬及更新文創處網站和社交媒體的內容，並與文創處的其他單位協調，處理傳媒查詢；

(e) 處理組內的行政和文創處的推廣工作；以及

(f) 執行由上司指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請人必須以通用表格第340號(7/2023修訂版)提出申請。表格可在民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，必須送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工【8.文化體育及旅遊局-經理(電影推廣及促進)】

月薪: $33,405

截止日期 :02/09/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)持有由本港大學頒授的傳播、新聞學、市場學或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b)取得中學會考或DSE中英文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c)在取得相關學歷後，具備最少三年在項目策劃、活動組織、公關／公共事務及／或企業傳訊／市場推廣的全職工作經驗，其中擔任管理層或更高職位和具備關於電影／娛樂業的經驗更佳；

(d)中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e)能獨立、靈活地，並在有限的時間下完成工作；具有良好的解難和組織技巧，並能夠有效地與私營和公共機構人員溝通；以及

(f)能立即上班的申請人可獲優先考慮。

職責:

(a)協助組織參加海外和內地電影節／活動的考察／推廣活動；

(b)與潛在合作對象和駐各地的經濟貿易辦事處聯絡，擬備考察團／宣傳活動的預算、內容和宣傳計劃；

(c)協助採購舉辦考察團和推廣活動的商品和服務；

(d)提供考察／宣傳活動的後勤支援，並在活動期間於現場協調和提供支援；

(e)協助與電影業的商會和工會合作，提供便利服務予電影行業；

(f)協助施行各項策略以拓展香港電影的觀眾羣；以及

(g)執行由上司指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請人必須以通用表格第340號(7/2023修訂版)申請。表格可在民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。以傳真或電郵方式遞交的申請將不獲接納。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工【9.文化體育及旅遊局-經理(電影製作)(文創產業發展處)】

月薪: $33,405

截止日期 :03/09/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷為佳；

(b) 取得中學會考或DSE中英文科第2級或以上的成績或同等學歷[註]；

(c) 具備最少三年在電影或電視行業從事製作、融資的全職工作經驗，其中最少一年擔任過在電視節目製作／香港商業發行的本地長片的執行監製／監製／製作統籌／助理製片經理的工作；曾在政府／半官方機構／公營服務界別中負責撥款或項目管理工作更佳；

(d) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e) 精通應用軟件，包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint和中文文書處理；

(f) 良好的組織能力，能獨立工作並能在有限的時間下完成工作；良好的人際、解難和分析技巧；以及

(g) 能立即上班的申請人可獲優先考慮。

職責:

(a)協助與電影行業的商會和工會合作，以管理與推廣電影製作相關的電影發展基金項目；

(b)協助向亞洲和歐洲國家推廣香港電影和電視製作及合拍電影的項目；

(c)協助管理電影發展基金下的資助計劃，包括電影製作融資計劃和放寬措施、薪火相傳計劃、歐亞文化交流電影製作資助計劃及開拓內地電影市場資助計劃，包括審查申請、擬備相關文件供基金審核委員會／香港電影發展局批准的申請，擬備評審／進度／完成報告，並監察項目進度；

(d)協助執行及終止各項計劃的合約文件，收入分配和各資助計劃的審查機制；

(e)協調與電影和電視製作相關的報告事項；以及

(f)執行由上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請人必須以通用表格第340號(7/2023修訂版)申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，必須送達至香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工【10.文化體育及旅遊局-經理(電影發展)文創產業發展處】

月薪: $64,780

截止日期:03/09/2024 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a)持有由本港大學頒授的市場學、工商管理、法律研究或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b)取得中學會考或DSE中英文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c)在取得相關學歷後，具備最少五年有關透過知識產權創造／貿易培育初創企業的全職工作經驗，其中最少兩年擔任管理層或更高職位。曾在政府／半官方機構／公營服務界別負責資金管理或項目管理工作更佳；

(d)熟悉文化及創意產業，尤其是對電影業和知識產權牌照具有良好的知識；

(e)中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；以及

(f)能夠獨立、靈活地工作，並在有限的時間下完成工作；具有良好的解難和組織能力，並能夠有效地與私營和公共機構人員溝通。

職責:

(a)協助制定計劃／審查／評審／評估／監察電影發展基金下有利於電影業長期發展的申請；

(b)協助規劃、協調和推行宣傳計劃，組織推廣和／或網絡活動，以促進電影行業的發展；

(c)聯繫電影行業的持份者，以了解行業的培訓需求，並為籌劃新計劃制定所需的資源；

(d)協助收集和分析知識產權貿易的資訊和數據；

(e)建議並管理促進電影行業的知識產權貿易的計劃／電影發展基金資助項目，並與持份者聯繫，以開拓商業／商品化的機會，和通過知識產權交易生產經濟價值；

(f)協調與電影業與知識產權相關的資料以作滙報；以及

(g)執行由上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請人必須以通用表格第340號(:2023修訂版)申請。表格可在民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。以傳真或電郵方式遞交的申請將不獲接納。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工【11.文化體育及旅遊局-經理 (設計) [香港設計中心及專責資助/業界合作促進組】

月薪:$33,405

截止日期 :03/09/2024 23:59:00

+ 6

入職條件:

(a)持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b)取得DSE或中學會考中英文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c)在取得相關學歷後，具備最少三年有關文化創意產業和／或與設計／時裝行業相關的大型機構／組織／企業執行項目管理的全職工作經驗；或具備最少三年有關項目管理或管理公共／非牟利項目的資助計劃或為政府／半政府機構／公共服務部門的委員會／專案小組提供行政支援的全職工作經驗；

(d)中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e)精通應用軟件，包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint和中文文書處理；以及

(f)外向、積極且勤奮，具有良好的公關技巧。優秀的人際關係和溝通技巧，組織能力強，注重細節，以及能夠在壓力環境和有限的時間下完成工作。

職責:

經理 (設計) [香港設計中心及專責資助單位]

(a)協助審核香港設計中心（HKDC）和香港貿易發展局（HKTDC）就獲創意智優計劃資助的項目（「獲資助項目」）提交的計劃及建議書；

(b)協助監察「獲資助項目」的執行情況並評估其成效，以及在有需要時編製管理報告；

(c)為香港特別行政區政府主要／高級官員出席「獲資助項目」的活動事宜，提供行政及後勤支援；

(d)協助監督和監察有關「獲資助項目」的抽查工作，並跟進可能對香港設計中心採取的行政措施；

(e)就與上述職責範圍有關的事宜，擬備及整合定期和臨時報表；以及

(f)執行由上級指派的其他職務。

經理 (設計) [業界合作促進組]

(a)協助總監(設計)和高級經理處理來自設計業／時裝設計業持份者和客戶的要求和查詢，旨在通過創意智優計劃及其他相應支援，促進制定計劃和倡議以推廣創意產業，並與業界組織／機構保持關係；

(b)為高級官員在出席／主持與設計相關的獲批活動提供支援，例如進行活動前評估、實地考察、準備簡報及後勤支援等；

(c)重點支援總監(設計)和高級經理協調大型活動，包括「香港時裝設計周」的策劃和組織；

(d)為推動代表團和海外展覽開拓內地和海外市場提供額外支援，以培育和推廣設計行業，包括預訂航班、酒店和當地交通及其他支援；

(e)就與上述職責範圍有關的事宜，擬備及整合定期和臨時報表，並向組別提供其他行政支援；以及

(f)執行由上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請人必須以通用表格第340號(:2023修訂版)申請。表格可在民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。以傳真或電郵方式遞交的申請將不獲接納。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工【12.文化體育及旅遊局-經理(商業內容開拓) / 經理(知識產權促進)】

月薪: $33,405

截止日期 :03/09/2024 23:59:00

+ 7

入職條件:

(a)持有由本港大學頒授的工商管理、市場學、經濟學、法律研究或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b)取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷[註]；

(c)在取得相關學歷後，具備最少三年有關商業內容開發、內容行銷及／或社交媒體行銷或相關範疇的全職工作經驗，或具備最少三年有關知識產權創造，知識產權授權，知識產權製作及／或知識產權貿易或相關範疇的全職工作經驗，其中擔任管理層或更高職位為佳。曾接觸國際商務營運或環境更佳；

(d)中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e)精通應用軟件，包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint、中文文書處理；以及

(f)能夠獨立、靈活地工作，並能在有限的時間下完成工作；具有良好的解難、分析和組織能力，並能夠有效地與私營及公共機構人員溝通。

職責:

經理(商業內容開拓)

(a)協助高級經理(商業內容開拓)制定和推行透過國際交流推廣和促進文創產業的商業內容開拓的計劃；

(b)協助策劃和籌辦業界考察團和海外展演，開拓內地和海外市場的機遇，以助發展和推廣文創產業；

(c)為會見或到訪香港及海外的協會／公司提供支援，以探討文創產業的跨界別、跨領域及跨地區合作機會；

(d)為營造商業生態圈以提升文創產業的商業內容流通相關的工作協調和提供後勤支援；

(e)協助物色和評估文創產業產業化和商業化的潛在機會；

(f)協助推廣新的創意商業內容價值，申請資助，並管理以概念驗證模式運作的項目；以及

(g)執行由上級指派的其他職務。

經理(知識產權促進)

(a)協助高級經理(知識產權促進)就建設和維持文創產業文化知識產權業務生態圈制定和推行計劃；

(b)協助識別為文化知識產權業務提供支援的良好做法；

(c)為文創業界提供支援，推動知識產權的創造和促進知識產權的生產及貿易；

(d)為文創業界提供協助，優化業界的知識產權，以開拓商機／商品化機會並透過知識產權貿易締造經濟價值；

(e)協助尋找和評估文創產業潛在的知識產權授權機遇；

(f)協助統籌為文創產業促進和推動知識產權的創造及生產的活動及提供後勤支援；以及

(g)執行由上級指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請人必須以通用表格第340號(7/2023修訂版)申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績,學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓37樓文化體育及旅遊局文創產業發展處規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱。以傳真或電郵方式遞交的申請將不獲接納。

(c)申請人也可通過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須把相關文件副本(上述)，郵寄到上述聯絡地址或電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於信封面(如以郵寄遞交)或電郵內(如以電郵遞交)，及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

政府工【13.懲教署-心理學家助理】

月薪:$29,995

截止日期 :05/09/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有本地大學頒授的心理學學士學位，或同等學歷；及

(b)在綜合招聘考試英文運用語文試卷中取得「二級」成績並在中文運用語文試卷中取得「一級」成績；及

(c)能操流利粵語及英語。

職責:

(a)協助為在囚人士提供心理輔導；

(b)協助為職員及其家屬提供心理輔導；

(c)協助製備心理健康教育資料；

(d)協助籌劃並推行心理健康教育計劃及活動；

(e)為心理支援服務提供相關行政支援；

(f)為研究項目提供支援；以及

(g)執行獲指派的其他職務。

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任一年。

申請方法:

郵寄 ✔️

互聯網✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請人必須將已填妥的申請書送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。請在信封面上註明「申請心理學家助理職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

(d)如申請人未能按本招聘廣告內列出的入職要求提供所需資料/證明文件；或以傳真、電郵方式提交申請，其申請書將不獲處理。